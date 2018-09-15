СМИ назвали преимущество Су-35 перед F-22

Российский Су-35 имел бы преимущество перед американским истребителем F-22 Raptor, если бы им пришлось встретиться в бою. Об этом пишет обозреватель Business Insider.

По мнению обозревателя, Су-35 обладает лучшей манёвренностью, чем американский самолёт, что даёт ему больше шансов уклониться от вражеских ракет.

Уточняется, что F-22, который обладает «невероятными способностями по маневрированию», является самым опасным боевым самолётом США.

При этом отмечается, что при встрече с российским Су-35 F-22 оказался бы в невыгодном положении, а его преимущества в незаметности не стали бы играть решающей роли.

При выполнении перехвата, как подчёркивается, истребитель должен приблизиться к самолёту, который вторгнулся в его воздушное пространство, и продемонстрировать, наклонившись в сторону, крыло с ракетами.

Однако у F-22 все ракеты и бомбы хранятся внутри, указывает автор.

Как отмечает обозреватель издания, тот факт, что Су-35 имеет лучшую манёвренность и способен нести больше ракет, не означает, что он автоматически выиграет воздушный бой.

Возможности F-22 и его пилотов — одних из лучших в ВВС — дадут шанс американскому истребителю в подобном противостоянии, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что истребители F-22 вылетали для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95.

3 сентября портал The National Interest назвал Су-35 «ночным кошмаром» для авиации США.