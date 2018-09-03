СМИ назвали Су-35 «ночным кошмаром» американских ВВС

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Портал The National Interest назвал российский истребитель Су-35, который находится на вооружении Военно-воздушных сил Китая, ночным кошмаром для авиации США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
СМИ назвали Су-35 «ночным кошмаром» американских ВВС
  • РИА Новости

Отмечается, что Су-35 стал одним из наиболее боеспособных истребителей в Народно-освободительной армии Китая. По мнению автора статьи, он значительно укрепляет силы Пекина в регионе.

Также издание указывает, что новейшая китайская ракета PL-15 класса «воздух — воздух», которая может устанавливаться на Су-35, представляет серьёзную угрозу для США и союзников.

Контракт на поставку 24 истребителей Су-35 Россия и Китай подписали в 2015 году. Самолёты стоят на вооружении обеих стран.

Ранее The National Interest заявил о наличии секретного оружия у российского танка Т-14 на базе «Арматы» — комплекса активной защиты «Афганит»

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