СМИ назвали Су-35 «ночным кошмаром» американских ВВС
- РИА Новости
Отмечается, что Су-35 стал одним из наиболее боеспособных истребителей в Народно-освободительной армии Китая. По мнению автора статьи, он значительно укрепляет силы Пекина в регионе.
Также издание указывает, что новейшая китайская ракета PL-15 класса «воздух — воздух», которая может устанавливаться на Су-35, представляет серьёзную угрозу для США и союзников.
Контракт на поставку 24 истребителей Су-35 Россия и Китай подписали в 2015 году. Самолёты стоят на вооружении обеих стран.
Ранее The National Interest заявил о наличии секретного оружия у российского танка Т-14 на базе «Арматы» — комплекса активной защиты «Афганит».