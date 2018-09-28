Британские СМИ назвали российский Су-57 серьёзной угрозой
- РИА Новости
Как утверждает издание, российские истребители пятого поколения оснащаются гиперзвуковыми ракетами, предназначенными для поражения высокоскоростных целей на расстоянии более 300 км.
Отмечается, что Су-57 «будут представлять серьёзную угрозу даже для самых современных международных истребителей».
Ранее Business Insider писал, что российский Су-35 имел бы преимущество перед американским F-22 Raptor, если бы им пришлось встретиться в бою.
21 сентября СМИ сообщали, что Россия занялась модернизацией «божественного оружия» из тяжёлой артиллерии.