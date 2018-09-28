Британские СМИ назвали российский Су-57 серьёзной угрозой

Британское издание Daily Mail назвало российский самолёт Су-57 «серьёзной угрозой».

Как утверждает издание, российские истребители пятого поколения оснащаются гиперзвуковыми ракетами, предназначенными для поражения высокоскоростных целей на расстоянии более 300 км.

Отмечается, что Су-57 «будут представлять серьёзную угрозу даже для самых современных международных истребителей».

Ранее Business Insider писал, что российский Су-35 имел бы преимущество перед американским F-22 Raptor, если бы им пришлось встретиться в бою.

21 сентября СМИ сообщали, что Россия занялась модернизацией «божественного оружия» из тяжёлой артиллерии.