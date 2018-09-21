СМИ: Россия модернизирует «божественное оружие» из тяжёлой артиллерии

Короткая ссылка
Россия занялась модернизацией «божественного оружия» из тяжёлой артиллерии — миномёта 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровой гаубицы 2С7 «Пион», — которые способны стрелять ядерными снарядами, пишет The National Interest со ссылкой на Центр зарубежных военных исследований США (FMSO).
СМИ: Россия модернизирует «божественное оружие» из тяжёлой артиллерии
  • РИА Новости

Как отмечает издание, в случае превращения холодной войны в горячую силы НАТО «познали бы на горьком опыте» возможности названного оружия.

«Сообщается, что 2С4 модернизируется для взаимодействия с современными российскими системами управления артиллерией, включая улучшенные системы связи и управления огнём», — цитирует журнал исследование центра.

При этом автор материала подчёркивает, что модернизация и возможное использование артиллерии выгодно России в силу скорости и дешевизны производства снарядов, чего нельзя сказать о ракетах.

Ранее The National Interest заявил, что активная защита танка содержит «инновации и некоторые системы, которые раньше не видели».

Главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский в беседе с ФАН прокомментировал материал американского издания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить