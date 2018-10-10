Цель — калашников: вооружат ли спецназ США российскими пулемётами
- Американский солдат ведёт огонь из АК
- © Кадр: видео YouTube/ WarLeaks - Military Archive
Минобороны США собирается развернуть на территории страны производство копий иностранного стрелкового оружия, в том числе российских образцов. Об этом сообщает журнал The National Interest со ссылкой на программу поддержки малого бизнеса в области инновационных исследований (SBIR), автором которой выступает командование специальных операций (КСО).
Документ предусматривает создание в Соединённых Штатах «инновационного потенциала для производства полнофункциональных точных копий зарубежного оружия, которые равноценны изделиям, выпускаемым в настоящее время на международном уровне, или превосходят их».
В частности, КСО планирует разместить заказы на выпуск копий ПКМ (пулемёт Калашникова модернизированный) калибра 7,62×54R и НСВ «Утёс» калибра 12,7×108 мм. Главное требование к претендентам заключается в том, чтобы детали и запчасти были изготовлены исключительно на территории США. Кроме того, над разработкой и производством должны трудиться только американские специалисты.
«Создание собственных мощностей для производства оружия, подобного иностранному… укрепляет военно-промышленный комплекс страны, обеспечивает надёжную и безопасную цепочку поставок и сокращает сроки выполнения заказа», — говорится в тексте SBIR.
Между тем «Ростех», который отвечает за правовую охрану российских разработок, назвал «воровством» стремление КСО выпускать российские пулемёты. В госкорпорации призвали представителей Пентагона начать консультации с «Рособоронэкспортом» и не заниматься «незаконным копированием российских разработок».
В концерне «Калашников» заявили, что о планах КСО им ничего неизвестно. Желание Минобороны США запустить производство пулемётов в компании восприняли как доказательство «надёжности и качества нашего оружия».
«Копировать любое иностранное оружие»
Как пояснил RT военный обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, интерес Пентагона к российскому оружию вызван необходимостью вооружения боевиков на Ближнем Востоке и собственных армейских подразделений, которые воюют в сложных природно-климатических условиях, где американское оружие теряет свою эффективность.
По данным Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), США наряду с Саудовской Аравией через фирмы-посредники активно закупают автоматы, гранатомёты, миномёты и боеприпасы для систем залпового огня, произведённые по советским лицензиям. Оружие выпускают предприятия Сербии и государств Восточной Европы, которые ранее входили в ОВД, а сейчас являются членами НАТО.
На приобретение вооружения, которое потом передаётся незаконным формированиям в Сирии, Пентагон готов потратить $2,2 млрд. Как подсчитали в OCCRP, только с осени 2015 года по май 2017 года на эти нужды Минобороны США направило более $700 млн. Главным образом американцы помогают Сирийским демократическим силам и курдским ополченцам. Расходы на покупку оружия в Восточной Европе запланированы на период до 2022 года.
- Сирийский боевик ведёт огонь из АК-47
- © PHIL MOORE / AFP
«На самом деле покупка советского оружия и боеприпасов к нему обходится Пентагону достаточно дёшево. Намного больше денег ушло бы на приобретение собственного вооружения для боевиков. У производящегося в Восточной Европе оружия лишь один существенный недостаток — невысокое качество деталей и сборки. То есть АК из Болгарии будет намного хуже российского образца. Конечно, абы как сделанным оружием американцы пользоваться не готовы», — сказал Дрозденко.
Как полагает эксперт, план по локализации производства ПКМ и НСВ можно объяснить желанием Пентагона получить возможность самостоятельно производить пулемёты, которые будут отличаться высокой надёжностью и эффективностью. Это оружие пригодится американскому спецназу при проведении операций в различных локальных конфликтах.
«С точки зрения собственных интересов Пентагон всё делает правильно. Однако «Ростех» справедливо указал американцам, что они нарушат право интеллектуальной собственности. И наши заокеанские «партнёры» не скрывают, что намерены копировать любое иностранное оружие и не держать ни перед кем отчёт», — отметил Дрозденко.
Легенды холодной войны
ПКМ и НСВ — широко известные в мире детища советских конструкторов, которые применялись в десятках конфликтов и снискали славу безотказных и мощных средств поражения. Пулемётом Калашникова, как правило, вооружены мотострелковые части ВС РФ, «Утёс» устанавливается на танки Т-72, Т-80 и Т-90.
ПК был принят на вооружение армии СССР 20 октября 1961 года. Пулемёт обладал превосходными для своего времени характеристиками и был сделан под распространённый в Советском Союзе винтовочный патрон 7,62×54R. Габариты детища Михаила Калашникова не позволяют эффективно использовать его в качестве ручного пулемёта, и потому ПК чаще всего устанавливается на бронеавтомобили, БТР и БМП.
За минувшие полвека пулемёт Калашникова претерпел ряд конструктивных изменений. С 1969 года производится его модернизированная версия — ПКМ, которая легче предшественника на 1,5 кг. Носимый боекомплект пулемёта составляет 600 патронов, общий вес с магазином в 100 патронов — 15 кг. В процессе интенсивной стрельбы ствол ПКМ достаточно быстро перегревается, однако его замена занимает несколько секунд.
«Утёс» был разработан в стенах Центрального конструкторского исследовательского бюро (Тула) для замены крайне тяжёлого и не очень удобного пулемёта ДШК. На вооружение он был принят в 1971 году под аббревиатурой НСВ — по первым буквам фамилий его создателей (Никитин, Соколов и Волков). Лицензия на выпуск «Утёса» передавалась вместе с документаций на Т-72 в Польшу, Югославию, Болгарию и Индию.
- Военнослужащий мотострелковой бригады с ПКМ
- © Виталий Аньков / РИА Новости
В настоящее время обладателем лицензии на производство российского стрелкового оружия в США является компания Kalashnikov USA. Предприятие предлагает покупателям легендарный АК-47, широкую линейку пистолетов-пулемётов, охотничьего и спортивного оружия. Однако оно никак не связано с одноимённым российским концерном и его филиалами.
Дмитрий Дрозденко подчеркнул, что санкционный режим не позволяет Пентагону сотрудничать с отечественными оружейными компаниями. При этом потребность армии Соединённых Штатов в оптимальном для локальных конфликтов оружии сохраняется. По его мнению, «локализация производства и воровство технологий» — единственный вариант вооружения спецназа США качественными российскими пулемётами.
«История, которую раскрутил The National Interest, — лишнее свидетельство того, насколько надёжно и незаменимо наше оружие в экстремальных условиях. Ещё во Вьетнаме солдаты США бросали M-16 и воевали нашими АК, хотя американские винтовки превосходили калаши по кучности и дальности стрельбы. Вот и сегодня далеко не во всех операциях хвалёное заокеанское оружие оказывается эффективным», — подытожил Дрозденко.
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