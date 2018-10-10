Цель — калашников: вооружат ли спецназ США российскими пулемётами

Командование специальных операций США планирует вооружать американских военнослужащих копиями пулемётов Калашникова и НСВ «Утёс». Об этом сообщает The National Interest со ссылкой на документы ведомства. При этом издание уточняет, что в Пентагоне не собираются сотрудничать с российской стороной, которая обладает лицензиями на производство этого оружия. В «Ростехе» такое нововведение со стороны США назвали воровством интеллектуальной собственности. Чем вызвано стремление американских военных получить российские пулемёты, выяснял RT.

Минобороны США собирается развернуть на территории страны производство копий иностранного стрелкового оружия, в том числе российских образцов. Об этом сообщает журнал The National Interest со ссылкой на программу поддержки малого бизнеса в области инновационных исследований (SBIR), автором которой выступает командование специальных операций (КСО).

Документ предусматривает создание в Соединённых Штатах «инновационного потенциала для производства полнофункциональных точных копий зарубежного оружия, которые равноценны изделиям, выпускаемым в настоящее время на международном уровне, или превосходят их».

В частности, КСО планирует разместить заказы на выпуск копий ПКМ (пулемёт Калашникова модернизированный) калибра 7,62×54R и НСВ «Утёс» калибра 12,7×108 мм. Главное требование к претендентам заключается в том, чтобы детали и запчасти были изготовлены исключительно на территории США. Кроме того, над разработкой и производством должны трудиться только американские специалисты.

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«Создание собственных мощностей для производства оружия, подобного иностранному… укрепляет военно-промышленный комплекс страны, обеспечивает надёжную и безопасную цепочку поставок и сокращает сроки выполнения заказа», — говорится в тексте SBIR.

Между тем «Ростех», который отвечает за правовую охрану российских разработок, назвал «воровством» стремление КСО выпускать российские пулемёты. В госкорпорации призвали представителей Пентагона начать консультации с «Рособоронэкспортом» и не заниматься «незаконным копированием российских разработок».

В концерне «Калашников» заявили, что о планах КСО им ничего неизвестно. Желание Минобороны США запустить производство пулемётов в компании восприняли как доказательство «надёжности и качества нашего оружия».

«Копировать любое иностранное оружие»

Как пояснил RT военный обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, интерес Пентагона к российскому оружию вызван необходимостью вооружения боевиков на Ближнем Востоке и собственных армейских подразделений, которые воюют в сложных природно-климатических условиях, где американское оружие теряет свою эффективность.

По данным Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), США наряду с Саудовской Аравией через фирмы-посредники активно закупают автоматы, гранатомёты, миномёты и боеприпасы для систем залпового огня, произведённые по советским лицензиям. Оружие выпускают предприятия Сербии и государств Восточной Европы, которые ранее входили в ОВД, а сейчас являются членами НАТО.

На приобретение вооружения, которое потом передаётся незаконным формированиям в Сирии, Пентагон готов потратить $2,2 млрд. Как подсчитали в OCCRP, только с осени 2015 года по май 2017 года на эти нужды Минобороны США направило более $700 млн. Главным образом американцы помогают Сирийским демократическим силам и курдским ополченцам. Расходы на покупку оружия в Восточной Европе запланированы на период до 2022 года.

Сирийский боевик ведёт огонь из АК-47

© PHIL MOORE / AFP

«На самом деле покупка советского оружия и боеприпасов к нему обходится Пентагону достаточно дёшево. Намного больше денег ушло бы на приобретение собственного вооружения для боевиков. У производящегося в Восточной Европе оружия лишь один существенный недостаток — невысокое качество деталей и сборки. То есть АК из Болгарии будет намного хуже российского образца. Конечно, абы как сделанным оружием американцы пользоваться не готовы», — сказал Дрозденко.

Как полагает эксперт, план по локализации производства ПКМ и НСВ можно объяснить желанием Пентагона получить возможность самостоятельно производить пулемёты, которые будут отличаться высокой надёжностью и эффективностью. Это оружие пригодится американскому спецназу при проведении операций в различных локальных конфликтах.

«С точки зрения собственных интересов Пентагон всё делает правильно. Однако «Ростех» справедливо указал американцам, что они нарушат право интеллектуальной собственности. И наши заокеанские «партнёры» не скрывают, что намерены копировать любое иностранное оружие и не держать ни перед кем отчёт», — отметил Дрозденко.

Легенды холодной войны

ПКМ и НСВ — широко известные в мире детища советских конструкторов, которые применялись в десятках конфликтов и снискали славу безотказных и мощных средств поражения. Пулемётом Калашникова, как правило, вооружены мотострелковые части ВС РФ, «Утёс» устанавливается на танки Т-72, Т-80 и Т-90.

ПК был принят на вооружение армии СССР 20 октября 1961 года. Пулемёт обладал превосходными для своего времени характеристиками и был сделан под распространённый в Советском Союзе винтовочный патрон 7,62×54R. Габариты детища Михаила Калашникова не позволяют эффективно использовать его в качестве ручного пулемёта, и потому ПК чаще всего устанавливается на бронеавтомобили, БТР и БМП.

За минувшие полвека пулемёт Калашникова претерпел ряд конструктивных изменений. С 1969 года производится его модернизированная версия — ПКМ, которая легче предшественника на 1,5 кг. Носимый боекомплект пулемёта составляет 600 патронов, общий вес с магазином в 100 патронов — 15 кг. В процессе интенсивной стрельбы ствол ПКМ достаточно быстро перегревается, однако его замена занимает несколько секунд.

«Утёс» был разработан в стенах Центрального конструкторского исследовательского бюро (Тула) для замены крайне тяжёлого и не очень удобного пулемёта ДШК. На вооружение он был принят в 1971 году под аббревиатурой НСВ — по первым буквам фамилий его создателей (Никитин, Соколов и Волков). Лицензия на выпуск «Утёса» передавалась вместе с документаций на Т-72 в Польшу, Югославию, Болгарию и Индию.

Военнослужащий мотострелковой бригады с ПКМ

© Виталий Аньков / РИА Новости

В настоящее время обладателем лицензии на производство российского стрелкового оружия в США является компания Kalashnikov USA. Предприятие предлагает покупателям легендарный АК-47, широкую линейку пистолетов-пулемётов, охотничьего и спортивного оружия. Однако оно никак не связано с одноимённым российским концерном и его филиалами.

Дмитрий Дрозденко подчеркнул, что санкционный режим не позволяет Пентагону сотрудничать с отечественными оружейными компаниями. При этом потребность армии Соединённых Штатов в оптимальном для локальных конфликтов оружии сохраняется. По его мнению, «локализация производства и воровство технологий» — единственный вариант вооружения спецназа США качественными российскими пулемётами.