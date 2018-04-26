Мастера точной стрельбы: какую подготовку проходят российские снайперы

26 апреля в России отмечается День снайпера. Мастера высокоточной стрельбы служат в подразделениях сухопутных войск, силах специальных операций, ВДВ, РВСН, морской пехоте и различных силовых структурах. В армии они обеспечивают скрытное поражение командного состава и военной техники противника. В правоохранительных органах эта профессия предполагает уничтожение террористов с дальнего расстояния. В тонкостях работы снайпера разбирался RT.

Широкий круг задач

26 апреля российские снайперы отмечают свой неофициальный праздник. Снайпер — одна из самых престижных специальностей в вооружённых силах и правоохранительных органах.

Обучение снайперскому мастерству начало бурно развиваться в 1930-е годы благодаря введению всеобщей стрелковой подготовки. Широкую популярность профессия снайпера получила в период Великой Отечественной войны (ВОВ). В общей сложности снайперскую подготовку прошли около полумиллиона советских граждан, в том числе 10 тыс. женщин.

Лучшими снайперами Красной армии в годы ВОВ были Михаил Сурков (702 солдата и офицера противника), Василий Квачантирадзе (534), Иван Сидоренко (500), Николай Ильин (494), Иван Кульбертинов (487), Владимир Пчелинцев (456), Пётр Гончаров (441). Самым результативным стрелком среди женщин стала Людмила Павличенко, на счету которой 309 гитлеровцев.

В послевоенные годы потребность советской армии в большом количестве снайперов отпала. Интерес к этой профессии возобновился с началом войны в Афганистане (1979—1989). После распада СССР снайперы сыграли большую роль в двух чеченских кампаниях и антитеррористических операциях на Северном Кавказе.

Снайпер выполняет достаточно широкий круг задач на театре военных действий (ТВД). Поэтому мастера точной стрельбы служат в воинских частях почти каждого вида и рода Вооружённых сил РФ (мотострелковые войска, силы специальных операций, ВДВ, РВСН, ВМФ), а также в спецподразделениях ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии и Минюста.

Снайпер на боевой позиции

РИА Новости

В армии снайперы, как правило, действуют в составе небольших разведывательных и диверсионных подразделений.

Традиционно в задачи снайперов входит уничтожение командного состава, офицеров, пулемётчиков, разведчиков, экипажей бронетехники и расчётов артиллерийских орудий. С ростом террористических угроз снайперы освоили методы ликвидации главарей незаконных вооружённых формирований (НВФ) и бандитов, захватывающих заложников.

Возможности современного снайперского оружия (прежде всего, крупнокалиберных винтовок) позволяют выводить из строя лёгкую бронетехнику, радиолокационные станции, средства связи и противотанковые комплексы. Наиболее сложной задачей для снайпера остаётся противодействие снайперам противника.

Также по теме «Казалось, будто слышу удар пули о голову врага»: какими подвигами прославился Герой Советского Союза Василий Зайцев 22 февраля 1943 года за мужество и воинскую доблесть младший лейтенант Василий Зайцев получил звание Героя Советского Союза. В...

Профессиональная работа снайпера в ходе локальных конфликтов или во время проведения антитеррористических операций нередко гарантирует успех всей группы военнослужащих. Именно поэтому мастера точной стрельбы являются особой кастой в войсках и силовых органах.

Искусство маскировки

Как правило, снайперы устраивают противнику засады или незаметно подкрадываются к цели. В связи с этим их первостепенной задачей на ТВД является маскировка. Стрелок обязан быть невидимым сам и спрятать своё оружие.

Маскировочные мероприятия могут занять несколько часов и начинаются с винтовки. Ствол обматывается хлопчатобумажной лентой, которая не плавится во время стрельбы. Блестящие детали и приклад закрываются специальными чехлами.

Все части тела, включая лицо и кисти рук снайпера, также скрыты камуфляжем. В лесистой местности военнослужащий надевает специальную тёмно-зелёную накидку (раньше изготавливалась из старой плащ-палатки).

На поле боя снайпер, как правило, занимает позицию лёжа — это наиболее устойчивая изготовка для стрельбы. Правда, в городе снайперы зачастую ведут стрельбу с колена.

В позиции лёжа выделяют четыре типа изготовки — обычная, финская, низкая и высокая. У каждой свои преимущества и недостатки. Ключевая проблема снайпера после занятия позиции — выбор точки опоры. Мышцы (главным образом мышцы рук, поясницы и ног) не могут быть напряжены, а дыхание должно всегда оставаться ровным и глубоким.

Снайпер занимает огневую позицию на тренировке по ведению боя в условиях комбинированного рельефа местности

Twitter

© Минобороны России

Дыханию уделяется большое значение, так как точный выстрел возможен только на выдохе. Чтобы не мешать нормальной циркуляции воздуха в лёгких, снайперам приходится усиливать давление на левую руку, которая держит ствольные накладки (или магазин). Поэтому в процессе ожидания цели стрелок для удобства может несколько раз менять изготовку.

Снайпер всегда стреляет из укрытия, стараясь не обнаружить ствол винтовки. В условиях городского боя снайпер ведёт огонь исключительно из глубины помещения. Неподготовленный человек не заметит замаскированного снайпера даже на расстоянии нескольких метров.

В зависимости от поставленной задачи в тёплое время снайпер может вырыть окоп, накрыв свою позицию маскировочной накидкой и другими приспособлениями, которые имитируют цвет и форму предметов окружающей среды. В качестве естественных укрытий на ТВД используются деревья, скалы, различные инженерные сооружения, высотные здания.

Тяжелее всего снайперу приходится зимой. Сложно выбрать надёжное укрытие, а позицию может выдать даже пар изо рта.

Если снайпер понимает, что ему в зимнее время придётся ждать цель несколько часов или суток, то он сооружает палатку, используя подручные средства (специальную металлическую подставку и белое полотнище, не пропускающее тепло). С виду подобное укрытие ничем не отличается от обычного сугроба.

Наблюдение за окружающей местностью снайпер или группа прикрытия могут вести не только из оптического прицела. Для этих целей часто используется перископ, позволяющий военнослужащему не высовывать голову из укрытия.

Перекрёстный огонь

Снайперы редко работают в одиночку. На «свободную охоту» (ликвидацию командного состава противника) обычно отправляется пара военнослужащих — стрелок (старший снайпер) и наблюдатель. В обязанности наблюдателя входит мониторинг окружающей местности, корректировка огня, отражение вероятной атаки противника, поддержка радиосвязи.

Для выполнения разведывательных или диверсионных задач количество стрелков в снайперском отряде может варьироваться от четырёх до восьми человек. Прикрытие снайперов на ТВД осуществляют как минимум два-четыре наблюдателя, вооружённые чаще всего автоматами, штурмовыми винтовками, иногда — пулемётами и гранатомётами.

Снайперы ВДВ оттачивают мастерство в рамках конкурса «Снайперский рубеж — 2018»

© mil.ru

Суть работы группы снайперов заключается в обеспечении перекрёстного огня. Каждый снайпер должен иметь возможность вести обстрел той же зоны боя, что и его напарник. Например, знаменитый советский снайпер Василий Зайцев на руинах Сталинграда разработал тактику действий «шестёрками», когда на «охоту» отправляются три стрелка и три наблюдателя.

«Я взял шесть своих учеников и отправился встречать пополнение. Расположились, ждём. Видим — немецкая рота идёт во весь рост. Мы и начали щёлкать. Я убил 11 немцев. А все вместе мы уничтожили 40 фашистов», — писал Зайцев в статье, вышедшей в Воениздате в 1943 году.

В условиях плотного городского боя снайперы практически всегда действуют под прикрытием. У одиночки нет возможности контролировать происходящее на окружающей территории, а панорама ведения огня значительно ограничена. Позициями снайперов становятся высотные угловые здания, реже — подбитая бронетехника и полуподвальные помещения.

Базовое правило



Ключевую роль в подготовке снайпера играет умение обращаться с оружием и поражать цель с первого выстрела. На ТВД снайпер должен учитывать множество факторов — расстояние до цели, интенсивность движения цели, скорость ветра и тактико-технические характеристики оружия.

Огневая подготовка начинается со стрельбищ, где у будущего профессионала есть возможность в комфортных условиях привыкать постоянно смотреть в прицел, оттачивать меткость и изучать работу винтовки.

Также по теме «Широчайший арсенал»: каких успехов достигла Россия в разработке снайперского оружия Россия достигла серьёзных успехов в развитии снайперского оружия, сообщает американский аналитический журнал The National Interest....

В первую очередь снайпер учится поражать без промаха грудные и ростовые мишени. Самое сложное упражнение на стрельбище — отработка выстрела по мишеням, находящимся в укрытии. Снайпер учится идеально вести огонь из положений лёжа, стоя, сидя и с колена.

Базовым правилом снайпера является выстрел на выдохе. На вдохе грудная клетка всегда увеличивается в объёме, соответственно приподнимается приклад, а мушка опускается. В момент дыхательной паузы мышцы человека естественным образом расслабляются, а пульс уменьшается.

Инструкторы советуют начинающим бойцам учиться плавно задерживать дыхание на 10—15 секунд и делать перед выстрелом несколько глубоких вдохов и выдохов. Выстрел следует производить через 5—6 секунд после задержки дыхания. Только правильная работа с дыханием и мышцами может обеспечить стабильное положение винтовки.

Жёсткий отбор

Психологически неуравновешенный человек будет не в состоянии совладать со своим волнением даже на стрельбище. В реальном бою, когда требования к концентрации кратно возрастают, неумение расслаблять мышцы и контролировать эмоции приведёт к неминуемому промаху.

Как ни странно, в снайперы редко берут тех, кто увлекается спортивной стрельбой. Причина в том, что привыкшие к стрельбе в тире спортсмены оказываются не готовыми терпеть лишения, связанные с военной службой.

Кроме того, спортсмены, как и многие военнослужащие, не всегда могут перешагнуть через внутренний барьер, запрещающий им вести огонь по людям.

Снайперы проходят очень жёсткий психологический отбор. Как отмечают специалисты, из тысячи военнослужащих к освоению навыков снайпера готовы в лучшем случае 2—3 человека. Кандидаты проходят тесты на рациональное мышление и умение сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях.

Самая главная черта профессионального мастера меткой стрельбы — отсутствие внутренней напряжённости перед выстрелом. Зоркость по сравнению с психологическим равновесием — качество второстепенное, а проблема с выносливостью решается физическими тренировками.

Интеллектуальные требования в основном сводятся к пониманию азов баллистики — науки о движении тел, брошенных в пространстве. Профессиональный стрелок должен безошибочно определять возможность поражения цели с учётом условий окружающей среды и возможностей оружия.

Чаще всего снайпер осваивает стрельбу из одного вида винтовки. Снайперское оружие, особенно если речь идёт о винтовке для спецподразделений, является почти эксклюзивным продуктом.

Демонстрация снайперской винтовки на оперативно-специальном сборе с офицерами Главного командования Сухопутных войск

© mil.ru

Так, снайперы Сухопутных войск, ВДВ используют винтовку системы Драгунова (СВД) и её модификации, включая крупнокалиберную винтовку СВДК. С 2013 года на вооружении армии стоит КСВК (АСВК) «Корд» — оригинальное и необычайно мощное детище завода имени Дегтярёва (Ковров, Владимирская область).

Силы специальных операций, спецподразделения ФСБ, Росгвардии, МВД, ФСО, Минюста и других силовых ведомств применяют широкий арсенал более точных, но прихотливых в эксплуатации винтовок, приспособленных к условиям городского боя. Наиболее известными образцами являются ВСС «Винторез», ВСК-94, ОСВ-96, СВ-98, СВ-338, СВУ-АС, «Точность».

Главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярёв отметил, что в России сформировалась одна из лучших в мире школ снайперов. По его мнению, российская армия и спецназ силовых структур сохранили лидерские позиции в сфере использования снайперского оружия.