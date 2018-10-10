СМИ сообщили о желании армии США производить российское оружие
По данным издания, американское командование предложило гранты компаниям, которые могут произвести копии пулемёта Калашникова и крупнокалиберного пулемёта НСВ «Утёс».
При этом командование специальных операций США отметило, что для выделения гранта компании должны сами получить чертежи, детали и материалы.
Также отмечается, что основным условием финансирования предполагаемых производителей будет изготовление копий российского оружия только на территории Соединённых Штатов и использование американских деталей и материалов.
При этом к производству планируется допускать только граждан США.
Ранее американский адмирал Джеймс Фогго назвал «впечатляющей» российскую ракету «Калибр».