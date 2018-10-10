СМИ сообщили о желании армии США производить российское оружие

Спецназ армии США хочет запустить на территории страны производство копий некоторых видов российского оружия. Об этом пишет The National Interest.

По данным издания, американское командование предложило гранты компаниям, которые могут произвести копии пулемёта Калашникова и крупнокалиберного пулемёта НСВ «Утёс».

При этом командование специальных операций США отметило, что для выделения гранта компании должны сами получить чертежи, детали и материалы.

Также отмечается, что основным условием финансирования предполагаемых производителей будет изготовление копий российского оружия только на территории Соединённых Штатов и использование американских деталей и материалов.

При этом к производству планируется допускать только граждан США.

Ранее американский адмирал Джеймс Фогго назвал «впечатляющей» российскую ракету «Калибр».