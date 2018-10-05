Американский адмирал назвал «впечатляющей» российскую ракету «Калибр»

Короткая ссылка
Командующий Шестым флотом Военно-морских сил Соединённых Штатов вице-адмирал Джеймс Фогго назвал «впечатляющими» возможности новой российской ракеты «Калибр».
Американский адмирал назвал «впечатляющей» российскую ракету «Калибр»
  • © Министерство обороны РФ
  • РИА Новости

«Ракета «Калибр» — это впечатляющая ракета. Крылатая ракета для поражения наземных целей. В случае запуска с любого из этих морей (Чёрного и Средиземного. — RT), включая Каспийское, может долететь до любой европейской столицы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО передавало, что ракетные корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии в ходе совместных учений Южного военного округа отработали новые нормативы применения крылатых ракет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить