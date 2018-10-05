Американский адмирал назвал «впечатляющей» российскую ракету «Калибр»

Командующий Шестым флотом Военно-морских сил Соединённых Штатов вице-адмирал Джеймс Фогго назвал «впечатляющими» возможности новой российской ракеты «Калибр».

«Ракета «Калибр» — это впечатляющая ракета. Крылатая ракета для поражения наземных целей. В случае запуска с любого из этих морей (Чёрного и Средиземного. — RT), включая Каспийское, может долететь до любой европейской столицы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО передавало, что ракетные корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии в ходе совместных учений Южного военного округа отработали новые нормативы применения крылатых ракет.