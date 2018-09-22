В Каспийском море корабли ЮВО провели стрельбы для проверки боеготовности
«Ракетный корабль «Дагестан» и малый ракетный корабль «Углич» отразили ракетный удар надводных морских сил условного противника, а затем выполнили электронные пуски «Калибров», уничтожив его носители высокоточного оружия», — пояснил Астафьев.
Кроме этого, корабли выполняли поиск и уничтожение мин, отражение воздушных ударов авиации условного противника и артиллерийские стрельбы по мишеням, которые имитировали наводные и наземные объекты.
По словам представителя пресс-службы в учениях «приняли участие экипажи 15-ти боевых кораблей флотилии».
Ранее стало известно, что ракетные корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии в ходе совместных учений Южного военного округа отработали новые нормативы применения крылатых ракет.
С 1 сентября в акватории Средиземного моря стартовали крупнейшие учения российского флота и авиации.