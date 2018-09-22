В Каспийском море корабли ЮВО провели стрельбы для проверки боеготовности

В акватории Каспийского моря в рамках проверки боеготовности ударная группа кораблей Каспийской флотилии провела боевые стрельбы, передают РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

«Ракетный корабль «Дагестан» и малый ракетный корабль «Углич» отразили ракетный удар надводных морских сил условного противника, а затем выполнили электронные пуски «Калибров», уничтожив его носители высокоточного оружия», — пояснил Астафьев.

Кроме этого, корабли выполняли поиск и уничтожение мин, отражение воздушных ударов авиации условного противника и артиллерийские стрельбы по мишеням, которые имитировали наводные и наземные объекты.

По словам представителя пресс-службы в учениях «приняли участие экипажи 15-ти боевых кораблей флотилии».

Ранее стало известно, что ракетные корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии в ходе совместных учений Южного военного округа отработали новые нормативы применения крылатых ракет.

С 1 сентября в акватории Средиземного моря стартовали крупнейшие учения российского флота и авиации.