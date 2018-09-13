Ракетные корабли ЧФ отработали новые нормативы применения крылатых ракет

Ракетные корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии в ходе совместных учений Южного военного округа отработали новые нормативы применения крылатых ракет, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Командные пункты управления огнём размешались в пяти регионах — Дагестане, Северной Осетии, Крыму, Ставропольском крае и Ростовской области, а также в акваториях Чёрного и Каспийского морей.

Всего отработано более 900 нормативов. Более 5 тыс. военнослужащих в составе расчётов и экипажей выполнили около 500 огневых задач.

К манёврам было привлечено более 500 единиц артиллерийских установок и ракетных комплексов, в том числе дальнобойные тяжёлые артиллерийские орудия «Тюльпан», реактивные системы залпового огня «Торнадо», «Смерч», «Ураган», «Град», самоходные гаубицы «Мста-С», оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» и ракетные корабли с крылатыми ракетами «Калибр».

Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил военные учения «Восток-2018».