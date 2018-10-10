В Госдуме прокомментировали создание нового пистолета на замену пистолета Макарова

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с НСН прокомментировал создание нового пистолета под патрон 9×21 на замену пистолета Макарова.
В Госдуме прокомментировали создание нового пистолета на замену пистолета Макарова
  • РИА Новости

«Всегда на смену одной модели оружия приходит другая, более совершенная. Это нормальное явление, когда совершенствуются образцы», — сказал он.

По его словам, пистолет должен быть более эргономичным, лёгким, более удобно ложиться в руку, а дальность стрельбы и убойная сила должны возрастать.

Как отметил Шерин, оружейники всегда идут от пожеланий тех, кто использует пистолет в реальном бою.

Со своей стороны, экс-директор Союза российских оружейников Юрий Турыгин в беседе с Inforeactor заявил, что трудно говорить про новое оружие, не зная его названия.

«Если оружейники хотят поставить новое оружие, значит, на то есть причины», — добавил он.

Ранее сообщалось, что испытания завершатся в декабре. Новый пистолет призван заменить ПМ (пистолет Макарова), который в настоящее время является самым массовым пистолетом в российской армии.

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