Для Минобороны создан новый пистолет на замену пистолета Макарова
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Альберта Бакова.
«Пистолетный комплекс создан и проходит государственные испытания на полигонах Минобороны России», — сказал Баков.
Отмечается, что испытания завершатся в декабре. Новый пистолет призван заменить ПМ (пистолет Макарова), который настоящее время является самым массовым пистолетом в российской армии.