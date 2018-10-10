Для Минобороны создан новый пистолет на замену пистолета Макарова

Для Минобороны России создан новый пистолет под патрон 9×21, который в настоящее время находится на госиспытаниях.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Альберта Бакова.

«Пистолетный комплекс создан и проходит государственные испытания на полигонах Минобороны России», — сказал Баков.

Отмечается, что испытания завершатся в декабре. Новый пистолет призван заменить ПМ (пистолет Макарова), который настоящее время является самым массовым пистолетом в российской армии.