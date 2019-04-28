Переоценка потенциала: как в США предлагают противостоять России и Китаю на море

США необходимо модернизировать свои военно-морские силы, чтобы противостоять Китаю в Тихом океане. Об этом говорится в докладе американского Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA). Его эксперты признают, что эксперименты Пентагона часто оказывались «побочными проектами, создающими видимость инноваций». При этом американских аналитиков беспокоит появление у России и КНР современных видов оружия. Для противодействия ему они предлагают использовать новую противокорабельную ракету и эсминцы типа Zumwalt. Однако российские эксперты сомневаются, что Вашингтон сможет достичь превосходства на море.

Вашингтон должен разработать инновационные способы ведения военных действий, так как американские вооружённые силы существенно отстали от конкурентов в сфере ведения военных операций в эпоху великих держав, то есть России и Китая. С таким утверждением выступили эксперты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) в докладе «Сквозь туман мира: разработка операционных концепций для новой эры».

«Министерству обороны США следует в срочном порядке направить инвестиции на разработку инновационных оперативных концепций... В условиях ограниченности ресурсов приоритетное финансирование должны получать именно те концепции и возможности, которые позволяют добиться наибольшего стратегического и оперативного преимущества», — говорится в предисловии к докладу.

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При этом авторы документа отмечают, что разработка новых концепций военного дела не должна становиться самоцелью, так как это может исказить картину реальных возможностей вооружённых сил США.

«Зачастую эксперименты Министерства обороны оказывались побочными проектами, создающими видимость инноваций, фактически не оказывающих реального влияния на доктрину, структуру ведомства, структуру ВС или инвестиционные планы», — отмечается в докладе.

Авторы призывают вести обновление военных доктрин США таким образом, чтобы «прямо влиять на принятие решений в области строительства ВС и распределения инвестиций»

«Исходные допущения, на основе которых создавалось подавляющее большинство ныне действующих видов и родов ВС США, а также их потенциала, зачастую оказываются крайне спорными или очевидно ошибочными. То же самое верно и в отношении многочисленных текущих программ закупок Министерства обороны, многие из которых были запущены ещё несколько десятилетий назад», — считают эксперты CSBA.

Это уже не первый анализ CSBA, посвящённый необходимости пересмотра военных парадигм в эпоху соперничества великих держав. Ранее Центр распространили доклад, который был посвящён перспективам перевооружения ВВС США, а также их действиям в случае возможного конфликта с Россией в Европе. Наша страна была обозначена главным противником американской авиации. Новый доклад CSBA в большей степени затрагивает вопрос возможного противостояния ВМС США и Китая.

«Китай продолжает стремительное развитие и наращивание численности своих вооружённых сил, что связано с выполнением поставленной ранее цели, которая заключается в создании потенциала для участия и победы в информатизированных локальных войнах. Такая модернизация, особенно в том, что касается нанесения ударов на театре боевых действий, по многим параметрам подрывает превосходство вооружённых сил США», — утверждают авторы доклада.

По словам военного политолога, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, США обратили внимание на эту тему из-за рассредоточения своих сил.

«Китайцы строят флот быстрее и вкладывают в него много денег. В результате численность ВМС КНР становится выше, чем у США. Вашингтон рассчитывает на присутствие своих корабельных групп и эскадр в разных точках земного шара — из-за этого нет выраженной концентрации американских сил, и военная мощь США падает», — пояснил эксперт.

Спор в Южно-Китайском море

Многие американские и китайские эксперты убеждены, что военное столкновение между Пекином и Вашингтоном весьма вероятно.

«Я думаю, через 15 лет мы будем находиться в состоянии войны с Китаем. Это не неизбежность, но шансы очень высоки. У США нет возможности справляться со всеми своими задачами в Европе и одновременно сдерживать китайскую угрозу в Тихом океане», — заявил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес на конференции по безопасности в Варшаве в прошлом году.

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Главным источником напряжённости в регионе является территориальный спор за акваторию Южно-Китайского моря и находящуюся в ней группу Парасельских островов, а также архипелаг Спратли. На них претендуют сразу несколько государств: КНР, Япония, Вьетнам и Филиппины.

Острова имеют стратегическое значение, поскольку мимо них проходят морские маршруты, соединяющие Тихий и Индийский океаны через Малаккский и Сингапурский проливы. Суда, следующие из Европы, Индии и с Ближнего Востока в Японию, Китай и Корею, идут именно этим путём.

Американские корабли регулярно проходят мимо спорных островов в рамках операций по поддержанию «свободы навигации». КНР критикует подобные действия, считая их посягательством на суверенитет Китая.

Кроме того, Пекин неоднократно выражал протесты по поводу военного сотрудничества и совместных учений США с Тайванем, независимость которого КНР не признаёт.

Конфликт США и Китая в Юго-Восточной Азии в районе Жёлтого моря продолжается давно, напомнил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, цель Вашингтона — окружить КНР своими базами и флотом со стороны Тихого океана.

«Сегодня китайский флот — один из самых крупных и современных в мире. Бурное развитие ВМС КНР ведёт к тому, что США делают ставку на противодействие влиянию китайского флота. Одним из средств являются противокорабельные ракеты, которые должны стать основой ударной силы американских кораблей», — рассказал эксперт.

Реактивное преимущество

Основным компонентом китайской стратегии, утверждают эксперты CSBA, является обладание «самым большим в мире» арсеналом крылатых и баллистических ракет средней дальности, которые могут поражать цели на земле и на море.

Запуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

РИА Новости

Кроме того, Китай обладает новыми стратегическими бомбардировщиками Xian H-6K (лицензионная копия советского Ту-16) и модификациями баллистических ракет, которые могут запускаться с воздуха, говорится в документе.

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Эксперты CSBA также выражают озабоченность в связи с тем, что на вооружение в России принимаются новые виды гиперзвукового оружия. В докладе неоднократно отмечается, что из-за крепнущих связей Москвы и Пекина, американским военным, возможно, придётся столкнуться более чем с одним противником.

«Ещё одно тревожное обстоятельство — разработка Китаем и РФ гиперзвукового оружия. Гиперзвуковые средства доставки, способные развивать скорость, более чем в пять раз превышающую скорость звука, и совершать непредсказуемые манёвры, с высокой долей вероятности смогут преодолеть существующие системы ПВО США», — пишут авторы доклада.

На текущий момент в арсенале армии США нет ни одной подобной системы.

В 2019 году в России на вооружение поступит гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард». Его носителем будет межконтинентальная баллистическая ракета УР-100Н УТТХ, с 2021 года — ракета РС-28 «Сармат».

Помимо «Авангарда» в арсенале Вооружённых сил РФ имеется гиперзвуковая авиационная ракета Х-47М2 «Кинжал». Её носителем является истребитель-перехватчик МиГ-31. На стадии испытаний находится противокорабельная ракета 3M22 «Циркон», которой будут оснащаться корабли ВМФ. Скорость изделия достигает, по разным данным, от 4 до 8 Махов, дальность — около 400 км.

Надежда на Zumwalt

Для борьбы с новыми возможностями КНР и России американские эксперты предлагают использовать новую противокорабельную ракету большой дальности (LRASM). Аналитики рассчитывают, что она станет высокоэффективным оружием.

Эскадренный миноносец класса Zumwalt

© Official U.S. Navy Page / Flickr

«Согласно текущим планам, данной ракетой должны быть оснащены три типа боевых самолётов: бомбардировщик B-1B, палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F/A-18E/F и истребитель F-35. Однако из-за растущих угроз для американских самолётов, танкеров и баз в западной части Тихого океана упомянутым трём типам летательных аппаратов в этом регионе действовать будет всё сложнее», — говорится в докладе.

Также надежды возлагаются на недавно принятые на вооружение эсминцы типа Zumwalt DDG-1000. По словам авторов документа, их отличительные характеристики, в частности стелс-средства, большое водоизмещение и электродвижение, делают их уникальными боевыми кораблями.

«Министерство обороны США может их использовать при разработке концепций операций для действий в зонах закрытого доступа (A2/AD) противника. В частности, они могут применяться для определения ценности надводных военных кораблей со стелс-технологией при ведении боевых действий против воздушных и надводных целей противника, а также нанесении ударов в зонах с закрытым доступом», — говорится в документе.

Стоит отметить, что аналитики CSBA предлагают использовать Zumwalt для «экспериментов», а не реальных боевых действий. Из-за высокой стоимости проекта вместо 23 кораблей такого типа на вооружение ВМС США поступят лишь три. Кроме того, «стелс-миноносцы» Zumwalt незначительно превосходят по показателям своих предшественников — корабли класса Arleigh Burke.

Стратегия развития дистанционной войны с целью поражения китайских кораблей путём расширения номенклатуры ракет может привести к реальным боевым действиям между обеими странами, считает Кнутов.