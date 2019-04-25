Возврат к эпохе «звёздных войн»: в Генштабе РФ рассказали о стратегии США по нанесению превентивного разоружающего удара

Соединённые Штаты намерены реализовывать концепцию достартового перехвата, которая позволяет уничтожить баллистические ракеты противника ещё в пусковых шахтах. Об этом заявил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба Виктор Познихир. По его словам, для нанесения такого превентивного удара возможно использование глобальной американской системы ПРО, в том числе её ударных элементов, которые Вашингтон планирует развернуть на орбите. Между тем Познихир подчеркнул, что Россия предпринимает ответные действия, передавая в войска перспективные комплексы «Сармат» и «Авангард», которые способны преодолеть противоракетную оборону.

Соединённые Штаты Америки намерены реализовать концепцию «достартового перехвата» межконтинентальных баллистических ракет, пока они ещё находятся в пусковых установках. Об этом заявил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности. По его словам, развёртывание Вашингтоном ударных средств ПРО угрожают всем странам.

«Анализ вероятных действий США показывает, что американцы намерены добиться стратегического превосходства за счёт реализации так называемого достартового перехвата, когда подавляющее количество баллистических ракет должно быть уничтожено ещё в пусковых установках», — сказал Познихир.

По его словам, не исключается нанесение такого превентивного удара по объектам России, Китая и любой другой страны. Для этого будут использованы системы ПРО, которые размещаются вблизи границ РФ и ряда других стран.

«Размещение противоракетных средств возле наших границ создаёт мощный ударный потенциал США для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации», — добавил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба.

При этом он напомнил о планах США развернуть в космосе ударные средства ПРО для поражения баллистических ракет на ранних стадиях полёта, по сути возрождая концепцию «звёздных войн» времён холодной войны. Эти средства, по словам генерал-лейтенанта, также могут быть использованы для нанесения превентивного удара.

В то же время Познихир отметил, что Москва принимает «адекватные ответные меры», в частности вооружает стратегические наступательные силы перспективными комплексами «Сармат» и «Авангард», которые могут преодолеть американские системы ПРО.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба предупредил, что в случае агрессии со стороны Вашингтона объекты противоракетной обороны США, размещённые в других странах, станут первоочередной целью российских военных.

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Наряду с этим Познихир упрекнул Вашингтон за разработку для ракет Tomahawk ядерных боевых частей малой мощности, отметив, что такие шаги стимулируют стремление других стран к обладанию аналогичным оружием. Он заметил, что американские эсминцы, которые регулярно заходят в акватории Балтийского и Чёрного морей, а также несут боевую службу в Японском и Южно-Китайском морях, могут нести от 30 до 80 крылатых ракет Tomahawk.

«В итоге происходит раскручивание новой гонки ядерных вооружений», — пояснил генерал-лейтенант.

Между тем в Вашингтоне считают, что стратегия превентивного удара является — якобы одно из самых мощных средств, которое сдерживает потенциальных противников от разработки и применения собственных ядерных вооружений.

«Декларативная политика США по данному вопросу увеличивает доверие к нашему обязательству, нашей готовности применить в случае необходимости ядерные вооружения ради союзников и партнеров. Политика неприменения первым (ядерного оружия. — RT) нанесла бы ущерб нашему альянсу, так как она в глазах наших союзников и партнёров ставит под сомнение гарантию того, что США придут на их защиту в чрезвычайных обстоятельствах», — заявил помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг.

Reuters

© US Navy/Handout

«Намерения США вызывают серьёзное беспокойство»

Как отметил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, стратегия США, предполагающая нанесение первого обезоруживающего удара, появилась ещё во время холодной войны.

«Удар наносится не по городам потенциального противника, а по его стратегическим ядерным силам, в том числе по шахтно-пусковым установкам. После этого обезоруженному противнику предъявляется ультиматум. Очевидно, что такого рода планы сохранились. В любом случае, эти усилия не могут не вызвать ответных мер со стороны таких государств, как Россия и Китай», — заметил собеседник RT.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин заметил, что весь диапазон американских шагов, озвученных Познихиром, вызывает серьёзную обеспокоенность, поскольку это означает, что Вашингтон перешёл от теории к практике.

«Сегодняшнее заявление представителя Генштаба означает только одно — американцы перешли на новый этап в развитии своих наступательно-оборонительных комплексов. К сожалению, этот этап крайне дестабилизирующий, можно ожидать, что следующим шагом станет вывод в космос ударных вооружений», — заметил он.

Впрочем, по его словам, Россия создала и продолжает совершенствовать оборонительные системы, которые не позволят нанести разоружающий удар по территории страны.

«Нам удалось создать реальную систему ПРО, состоящую из средств перехвата, высокой эффективности, таких систем, как «Тор», «Бук», С-400. Сейчас будет поступать на вооружение ЗРК С-500, которые способны перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты. Все эти системы смогут предотвратить нанесение разоружающего удара и, безусловно, обесценят американский замысел. В случае нанесения Соединёнными Штатами удара по России будет сразу нанесён упреждающий-ответный удар», — подчеркнул Подберёзкин в беседе с RT.