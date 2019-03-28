В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США

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Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.
В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, Трахтенберг сказал, что «Россия и Китай усилили роль ядерных вооружений в своей стратегии, а также увеличили свои ядерные силы». По его мнению, в таких условиях «необходимы мощные американские ядерные силы, которые гарантируют, что возобновление соперничества в ядерной области не приведёт к возникновению конфликта или к эскалации боевых действий».

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон не исключил переговоров с Россией по вопросам контроля над вооружениями, а также отметил возможность включения Китая в эту дискуссию.

Также председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон не должен отказываться от права нанесения превентивного ядерного удара по возможному противнику.

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