В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США

Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.

Как сообщает ТАСС, Трахтенберг сказал, что «Россия и Китай усилили роль ядерных вооружений в своей стратегии, а также увеличили свои ядерные силы». По его мнению, в таких условиях «необходимы мощные американские ядерные силы, которые гарантируют, что возобновление соперничества в ядерной области не приведёт к возникновению конфликта или к эскалации боевых действий».

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон не исключил переговоров с Россией по вопросам контроля над вооружениями, а также отметил возможность включения Китая в эту дискуссию.

Также председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон не должен отказываться от права нанесения превентивного ядерного удара по возможному противнику.