Генштаб ВС России: США разрабатывают «достартовый перехват» ракет

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США разработали концепцию «достартового перехвата» и собираются уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты других стран, пока они находятся в пусковых установках.
Генштаб ВС России: США разрабатывают «достартовый перехват» ракет
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт ТАСС, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

По его словам, Вашингтон планирует создать космический эшелон с ударными средствами ПРО для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полёта, возродив концепцию «звёздных войн».

«Анализ вероятных действий США показывает, что американцы намерены добиться стратегического превосходства за счёт реализации так называемого достартового перехвата, когда подавляющее количество баллистических ракет должно быть уничтожено еще в пусковых установках», — рассказал он.

Ранее в МИД России прокомментировали сообщения СМИ о намерении Пентагона провести противоракетные испытания SM-3 Block IIА по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты.

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