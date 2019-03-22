В МИД России оценили сообщения о планах США испытать ракету SM-3 Block IIА

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел России оценили сообщения американских СМИ о намерении Пентагона провести противоракетные испытания SM-3 Block IIА по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты.
В МИД России оценили сообщения о планах США испытать ракету SM-3 Block IIА
  • РИА Новости

«Эти намерения не могут не настораживать... в очередной раз подтверждают циничность заявлений Вашингтона о «ненаправленности» глобальной ПРО США против России», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, после появления подобных сообщений угроза становится реальностью.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что Россия готова принять ответные меры, в том числе технические.

При этом в ведомстве ещё раз призвали США к совместному решению проблем в сфере международной безопасности.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил проведение переговоров с Россией по контролю над вооружениями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить