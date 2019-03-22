В МИД России оценили сообщения о планах США испытать ракету SM-3 Block IIА
- РИА Новости
«Эти намерения не могут не настораживать... в очередной раз подтверждают циничность заявлений Вашингтона о «ненаправленности» глобальной ПРО США против России», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, после появления подобных сообщений угроза становится реальностью.
Кроме того, в МИД подчеркнули, что Россия готова принять ответные меры, в том числе технические.
При этом в ведомстве ещё раз призвали США к совместному решению проблем в сфере международной безопасности.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил проведение переговоров с Россией по контролю над вооружениями.