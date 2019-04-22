«Эпоха соперничества»: как в США готовятся к возможному конфликту с Россией и Китаем

США должны быть готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, отмечают аналитики Центра стратегических и бюджетных оценок ВВС США. RT ознакомился с их докладом «Воздушные силы в эпоху соперничества держав». В документе рассматриваются различные сценарии возможного противостояния: с Россией в Восточной Европе, а с КНР — в Тихом океане. Авторы призывают Пентагон и конгресс увеличить расходы на обновление авиапарка американских ВВС, чтобы «не отставать» от противников. Как отмечают опрошенные RT эксперты, в Вашингтоне таким образом пытаются обосновать наращивание оборонных расходов.

Группа экспертов ВВС США из Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) подготовила доклад «Воздушные силы в эпоху соперничества держав». Документ объёмом 210 страниц посвящён воздушной доктрине, комплектации и путям развития американских ВВС.

Главным противником в нём обозначена Россия — в документе встречается 432 упоминания РФ, в среднем по два раза на каждой странице (для сравнения — Китай упомянут всего 271 раз). «Россия может наносить удары по целям в любой точке Европы», «Сценарий будущего конфликта в Балтийском море», «Сценарий российской агрессии в Прибалтике» — лишь некоторые из заголовков различных секций документа.

Одна из центральных тем доклада — потенциальный конфликт между США и Россией в Европе, в частности, в Балтике. Его причиной, по мнению авторов, должно послужить желание Москвы вернуть себе статус «великой державы».

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«В Европе возрождающаяся Россия стремится вернуть себе статус великой державы, предпринимая попытки установить контроль над государствами бывшего СССР и странами Варшавского договора, тем самым подрывая целостность и авторитет НАТО. Утрата Россией контроля над этими территориями после окончания холодной войны привела к потере традиционной буферной зоны, а также усилила в её восприятии уязвимость на западной границе страны», — утверждают авторы доклада.

Далее они рассказывают, что для достижения своих целей на постсоветском пространстве Россия использует «военные, экономические, информационные и прочие инструменты влияния».

«Среди последних примеров такого рода — нападение России на Грузию в 2008 году, аннексия Крыма в 2014 году и последующее вторжение на восток Украины. Надежда на либерализацию России после холодной войны резко расходится с текущим открытым восхвалением российским руководством преимуществ консервативного авторитаризма и призывами к установлению «постзападного» миропорядка», — говорится в докладе.

Проблемы авиапарка

Среди авторов доклада — бывшие командиры американской авиации званием не ниже полковника. Для того, чтобы быть готовыми к возможным конфликтам, и в первую очередь с Россией, эксперты CSBA предлагают Пентагону и конгрессу США вкладывать больше средств в модернизацию лётного парка.

«Потребуются годы на то, чтобы восстановить воздушные силы Америки после почти трёх десятилетий «каникул» по закупке продвинутых самолётов. Дальнейшее промедление будет грозить тем, что американские ВВС будут отставать от военного развития Китая и России», — отмечается в докладе.

В одном из сценариев конфликта, представленных авторами, Россия вторгается в Литву.

Отечественные аналитики отмечают, что подобные доклады, как правило, требуются лишь для того, чтобы оправдать увеличение бюджетных средств для Пентагона. Причём внушительная часть этих денег пойдёт на производство новых вооружений.

«Американские эксперты в докладе рассмотрели угрозы, которые могут как возникнуть в необозримом будущем, так и никогда не реализоваться. От таких «экспертных» оценок зависят лоббистские усилия при выделении средств: чем объёмнее будет доклад, тем больше денег при его помощи можно будет получить на новые программы, тем старательнее конгрессмены будут добиваться финансирования», — отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Знакомство с целью

Пока эксперты CSBA разрабатывают сценарии конфликтов и планы модернизации авиапарка и инфраструктуры ВВС США, американское командование уже проводит тренировки, которые должны подготовить пилотов к воздушным столкновениям с вероятным противником.

Многофункциональные истребители Су-57 во время демонстрационных полётов

© Алексей Филиппов / РИА Новости

Так, в марте управление ВВС разместило заявку для подрядчиков на создание воздушных целей, которые бы имели характеристики таких «продвинутых самолётов противников», как российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31 (также известный как J-31).

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Кроме того, ВВС США также объявили конкурс по набору пилотов-инструкторов вертолётов Sikorsky HH-60 Pave Hawk для обучения тактике полётов и манёврам в воздушном пространстве «театров военных действий с присутствием вертолётов противника» — советских и российских ударных машин Ми-24.

Американские авиационные порталы сообщали, что в январе 2017 года очевидцам удалось запечатлеть тренировочный бой американского истребителя F-15 и советского Су-27 в небе над штатом Невада, где расположены несколько баз ВВС США.

В сентябре 2017 года на авиабазе Неллис потерпел крушение самолёт, в результате погиб командир эскадрона Red Hats, выполнявший тренировочные полёты в роли условного противника. Информация об инциденте была засекречена, вследствие чего американские военные и авиационные эксперты предположили, что в полёте мог участвовать истребитель советского или российского производства.

Трёхсторонний конфликт

Кроме противостояния с Россией, авторы доклада указывают и на вероятный конфликт между США и Китаем в Тихоокеанском регионе.

«В рамках процесса восстановления своей мощи, влияния и благосостояния Китай стремится расширить контроль над спорными территориями внутри «первой цепи островов» в западной части Тихого океана, подорвать доверие к США как гаранту безопасности в регионе и в конечном счёте утвердить там свою доминирующую роль», — говорится в документе.

Авторы доклада оценивают возможность столкновения США и Китая

Напомним, что акватория Южно-Китайского моря и находящиеся в ней группы Парасельских островов и архипелаг Спратли оспариваются сразу несколькими государствами: Китаем, Японией, Вьетнамом и Филиппинами.

Острова имеют стратегическое значение, поскольку мимо них проходят морские маршруты, соединяющие Тихий и Индийский океаны через Малаккский и Сингапурский проливы. Суда, следующие из Европы, Индии и с Ближнего Востока в Японию, Китай и Корею, идут именно этим путём.

Американские военные корабли регулярно проходят мимо спорных островов в рамках операций по поддержанию «свободы навигации». КНР оспаривает подобные действия, называя их посягательством на суверенитет Китая.

В свою очередь эксперты ВВС США в своём докладе утверждают, что Пекин «переманивает и запугивает союзников и партнёров США в регионе».

«Эти действия опираются на начавшееся ещё в 1990-х годах масштабное наращивание военной мощи, которое обеспечило существенное превосходство Китая над соседями и позволило ему частично компенсировать сохранявшееся многие годы военное преимущество США. Китайские программы военной модернизации, подкреплённые мерами по усилению контроля над важными районами в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, направлены на то, чтобы поставить под сомнение способность вооружённых сил США оказывать решающее влияние в пределах «первой цепи островов» для защиты своих союзников и партнёров в регионе», — говорится в докладе.

Ставка на дестабилизацию

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, США готовятся к потенциальному конфликту с Россией или с Китаем, однако при этом Вашингтон придерживается «стратегии троянского коня», которая не подразумевает открытого военного противостояния.

«Американцы дестабилизируют обстановку при помощи санкций. Пентагон отрабатывает сценарии, в которых ВВС США будут выводить из строя основные системы защиты противоракетной и противовоздушной обороны, а в создавшемся хаосе будут блокировать основные стратегические и наступательные силы России или Китая. Именно под этот сценарий сейчас полностью перестраиваются вооружённые силы США», — рассказал эксперт.

Юрий Кнутов также подчеркнул, что администрация 45-го президента США пользуется поддержкой лоббистов военно-промышленного комплекса, а взамен наращивает траты на новое оружие и обеспечивает корпорациям миллиардные прибыли.

«Трамп пришёл к власти с разработанной программой, которая включала реформацию военно-морского флота и воздушных сил, ядерной триады. Этот доклад нужен для того, чтобы не было повода сокращать военные расходы.

Президент США пытается угодить американскому военному лобби: делает пожертвования в военно-промышленный комплекс, создал программу по увеличению военных расходов, начал гонку вооружений, в которую пытается втянуть Россию. Для Москвы сейчас главное — создавать новые типы вооружений, которые бы качественно превосходили американские», — заключил эксперт.