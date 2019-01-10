«В новую гонку вооружений Россию втягивать бесполезно»: о чём говорят испытания «гиперскоростных снарядов» в США

ВМС США провели испытания около 20 «гиперскоростных снарядов». Манёвры состоялись ещё в середине прошлого года, однако специализированное американское издание USNI News сообщило о них только сейчас. Боеприпасы, которые изначально разрабатывались для стрельбы из электромагнитной рельсовой пушки, были выпущены из обычного корабельного орудия. В Пентагоне считают, что это оружие способно серьёзно повысить боеспособность флота при минимальных затратах. Однако эксперты полагают, что новые боеприпасы не выдержат конкуренции с российскими разработками в области гиперзвука, а истинная цель подобных разработок — подорвать позиции Китая в Тихом океане.

Летом прошлого года во время военно-морских учений RIMPAC (проходили с 27 июля по 2 августа. — RT) в районе Гавайских островов американские ВМС провели испытание порядка 20 «гиперскоростных снарядов» (англ. Hyper Velocity Projectiles — HVP). Об этом сообщил 8 января новостной ресурс некоммерческой организации Военно-морского института США USNI News со ссылкой на собственный источник в американском военном ведомстве.

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Для запуска снарядов использовалась 127-мм артиллерийская установка Mark 45, размещённая на палубе миноносца USS Dewey. Эта пушка, которую можно заряжать управляемыми боеприпасами, способна производить 10 выстрелов в минуту. Она стоит на вооружении войск США с 1971 года.

На этот раз Mark 45 зарядили новыми снарядами, предназначенными для войск США и их союзников. Они были разработаны специалистами британской оборонной корпорации BAE Systems.

Как информирует официальный сайт производителя, это универсальные боеприпасы, предназначенные для стрельбы как из новейших электромагнитных пушек (рельсотронов), так и из обычных орудий — 127 мм корабельных пушек и 155 мм артиллерийских систем, стоящих на вооружении американской армии. Работы по этому проекту начались в 2012 году.

«Аэродинамический дизайн HVP с малым лобовым сопротивлением обеспечивает высокую скорость и манёвренность, а также сокращает время достижения цели. Эти характеристики вкупе с точной электронной аппаратурой наведения гарантируют низкозатратную целевую эффективность против текущих угроз, а также возможность адаптироваться к воздушным, наземным и надводным угрозам в будущем», — описывает преимущества нового оружия BAE Systems.

Вслед за Россией

Говоря о HVP, ряд российских СМИ сообщили, что в США якобы были испытаны «гиперзвуковые снаряды». Однако официально производитель свою разработку «гиперзвуком» не называет. HVP именуются «гиперскоростными» снарядами, скорость полёта которых, как отмечает USNI News, на начальном этапе «приближается к гиперзвуку».

При этом, хотя большая часть информации по проекту HVP закрыта, из публикаций и оценок, находящихся в открытом доступе, известно, что гиперзвуковых скоростей (свыше 5 Махов) этот снаряд может достичь только при запуске из электромагнитной пушки, что предполагает крайне высокие энергозатраты.

Первые испытания электромагнитных орудий для ВМС США прошли ещё в 2006 году. Однако в настоящее время обеспечивать необходимые для работы этих пушек объёмы электроэнергии в 35—45 МВт способны всего два корабля американского флота — новейшие эскадренные миноносцы класса Zumwalt.

Американский эсминец Michael Monsoor класса Zumwalt

© U.S. Navy/via Globallookpress.com

При стрельбе из обычных корабельных орудий скорость HPV не превышает 3 Махов, что не позволяет квалифицировать прошлогодние испытания как тестирование образцов гиперзвукового оружия. К тому же, как отмечают эксперты, обычно под таким вооружением понимаются более сложные системы.

«Американцы создают снаряды, которые могут лететь с очень высокой скоростью, но гиперзвуковое оружие в нашем понимании — это ракета, которой можно управлять, которая может обходить системы ПРО. А снаряды — это более простые устройства», — пояснил в беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По словам эксперта, разработка таких снарядов скорее свидетельствует о слабости НИОКР в области гиперзвука в Соединённых Штатах.

«Это не то гиперзвуковое оружие, которое мы имеем в виду, когда говорим о «Кинжале» или «Цирконе», — утверждает политолог.

По мнению члена-корреспондента академии военных наук Сергея Судакова, попытки США создать приближённое к гиперзвуковому оружие — лишь движение «в тренде», который задала Россия.

«Когда Россия показала, насколько надёжен и точен гиперзвук, то США решили возобновить свои испытания в этой области», — отметил Судаков в интервью RT.

Дешёвая альтернатива

Как считают американские эксперты, использование снарядов, изначально предназначавшихся для электромагнитных пушек, в обычных корабельных артиллерийских системах, позволит повысить скорость полёта снаряда, точность и темп стрельбы. Это, по замыслу инженеров, позволит использовать пушки вместо дорогостоящих ракет противовоздушной обороны для обеспечения ПВО кораблей. В частности, как отмечает USNI News, — для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами противника.

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Как заявил в интервью изданию эксперт американского Центра стратегических и бюджетных оценок Брайан Кларк, хотя стоимость одного «гиперскоростного снаряда» составляет $75 тыс.—100 тыс., цена одной зенитной ракеты RIM-162 ESSM составляет $2 млн, а ракеты RIM-116 — $1 млн. Соответственно, использование дорогостоящих снарядов всё равно обойдётся гораздо дешевле, чем применение ракет.

С точки зрения USNI News, HVP могли бы успешно применяться в инциденте 2016 года, когда в Красном море американский ракетный миноносец USS Mason использовал для отражения двух ракет йеменских хуситов три зенитные ракеты. Эксперты издания считают, что в случае применения HVP этот манёвр обошёлся бы американским налогоплательщикам в несколько раз дешевле.

«Американцы в своих разработках готовятся не только к гипотетическому конфликту с Россией, их гораздо больше интересуют войны локального характера, — отмечает Михайлов. — Для них очень важно китайское направление, африканское, они пока никуда не ушли с Ближнего Востока».

При этом эксперт сомневается в том, что новые американские гиперскоростные снаряды предназначены для борьбы с российскими противокорабельными вооружениями, поскольку для сдерживания России Пентагон стремится получить системы, сопоставимые с теми, которыми располагает Москва. Россия, в свою очередь, для противодействия кораблям противника разрабатывает высокоскоростное и «умное оружие».

Так, в конце декабря западные СМИ сообщили об успехах в разработке российской противокорабельной ракеты «Циркон». В российских СМИ в это же время появилась информация об успешных испытаниях атомного подводного беспилотника «Посейдон», способного уничтожать военно-морские базы противника. Также официально в конце прошлого года в присутствии президента России Владимира Путина была завершена программа лётных испытаний гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард».

Фрегат "Адмирал Эссен" ВМФ РФ запускает крылатые ракеты "Калибр" по объектам ИГ (запрещенная на территории РФ международная террористическая организация "Исламское Государство") в районе Пальмиры.

© Кадр: видео Минобороны РФ

Более того, 8 января информагентство ТАСС сообщило о разработках в нашей стране модернизированной версии корабельной ракеты «Калибр» — «Калибр-М» с весом боевой части почти в тонну и дальностью 4,5 тыс. км. Напомним, «Калибр» успешно использовался во время сирийской кампании.

«Цель номер один»

Сергей Судаков в беседе с RT усомнился в том, что американское оружие, близкое к гиперзвуку, будет применяться против террористов.

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Стоит заметить, что учения RIMPAC, на которых и были испытаны новые снаряды для корабельных артиллерийских систем, прошли без участия китайских военных. Пентагон отозвал отправленное ранее приглашение к азиатским коллегам из-за якобы враждебной деятельности КНР в Южно-Китайском море.

Незадолго до информации, появившейся в USNI News, 2 января мировые СМИ опубликовали фото китайского танкодесантного судна с установкой на борту, напоминающей электромагнитную пушку. Похожие данные циркулировали в прессе и в начале прошлого года.

Эксперты отмечают, что Вашингтон, помимо желания не отставать от Китая в области разработки высокоскоростного оружия, ищет и новые способы защиты от управляемых ракет и беспилотников, в области создания которых китайский военпром в последнее время также сделал существенный шаг вперёд.

Александр Михайлов в интервью RT рассказал, что лично наблюдал несколько сотен направлений производства беспилотников в КНР — от «совсем крохотных БПЛА, атакующих роем, до гигантского масштаба ударных аппаратов».

«В этой области они уже превзошли США», — считает эксперт.

По словам Судакова, создание гиперзвукового и приближенного к нему по характеристикам оружия жизненно необходимо для Соединённых Штатов, если они хотят добиться преимущества в противостоянии с Китаем в Тихом океане. Наличие крупного арсенала ракет средней и малой дальности у Пекина — главная проблема для американских ВМС. Для того, чтобы её решить, США нужно иметь вооружение, способное двигаться ещё быстрее.

Испытания рельсотрона в Naval Surface Warfare Center, ВМС США.

© U.S. Navy

Для России, по словам экспертов, попытки США добиться преимуществ за счёт более скоростного оружия пока представляют меньшую угрозу из-за имеющегося у нашей страны преимущества в области боевого гиперзвука. Попытаться раскрутить спираль гонки вооружений на этом направлении с целью ослабления России также вряд ли удастся, считают аналитики. Однако Вашингтону важно подорвать позиции КНР как своего глобального экономического и политического конкурента.

«Нас в новую гонку вооружений втягивать бесполезно, мы уже все уроки извлекли из предыдущих, — считает Судаков. — Сейчас США пытаются заставить Китай пойти на определённые траты: при помощи торговых войн, санкций и создания новых образцов вооружений, на которые Китаю придётся отвечать. КНР — цель номер один».