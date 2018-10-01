Новые физические принципы: на что будет способно российское электромагнитное оружие

В России проходят полигонные испытания электромагнитного оружия. Об этом сообщил советник первого заместителя главы концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев. По его словам, речь идёт о так называемых СВЧ-пушках, которые являются источниками сверхвысокочастотного излучения и способны выводить из строя электронику в определённом радиусе. Вооружение такого типа может быть размещено как на сухопутных, так и на воздушных платформах. Эксперты полагают, что освоение энергии электромагнитного импульса позволит РФ получить эффективное нелетальное оружие. Каких результатов отечественные учёные уже достигли на этом направлении, выяснял RT.

Советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев рассказал в интервью агентству ТАСС о проходящих на полигонах испытаниях образцов электромагнитного оружия и систем защиты от него. По словам Михеева, в России уже созданы и «очень эффективно развиваются» так называемые СВЧ-пушки.

Данный тип вооружения использует энергию электромагнитного излучения (ЭМИ) сверхвысокой частоты, которая «выжигает» или временно выводит из строя электронику противника. В теории это позволяет создать надёжный эшелон защиты от авиации, крылатых ракет, беспилотников и наземных средств поражения.

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Сердцем электромагнитного оружия является генератор с взрывным сжатием магнитного поля. По сути, боеприпас доставляет в зону поражения аппаратуру, которая становится источником губительного излучения для полупроводников, транзисторов, плат и микросхем. Наиболее уязвимы для ЭМИ активные фазированные антенные решётки, которые входят в состав радиоэлектронных станций (РЛС) современных боевых самолётов и кораблей.

СВЧ-пушку относят к классу нелетального вооружения, основанного на новых физических принципах. По своим характеристикам она близка к комплексам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронного подавления. Воздействие ЭМИ губительно не только для техники, но и для организма человека (приводит к деградации нервной, иммунной систем, а также к сбоям в обмене веществ). Кроме того, в определённых условиях излучение может привести к детонации вражеских боеприпасов.

К преимуществам электромагнитного оружия относят сниженные требования к точности и относительную дешевизну. При грамотном использовании СВЧ-пушка может обнулить возможности десятков средств поражения противника. Причём она не нуждается в серьёзных мерах по прикрытию, так как априори исключает использование неприятелем современного вооружения.

Достижения и нерешённые проблемы

Одним из первопроходцев в сфере электромагнитного оружия считается академик Андрей Сахаров, который ещё в 1950-х годах предложил концепцию неядерной бомбы с ЭМИ. Серьёзные научно-исследовательские и опытно-конструкторские изыскания в этой области стартовали в СССР и в западных странах в 1960-х.

Эти наработки помогли совершить прорыв в разработке и модернизации различной радиоэлектронной аппаратуры, включая РЛС и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и подавления. Однако учёным ни одной страны не удалось создать боеспособные образцы электромагнитного оружия из-за нерешённых проблем с источниками питания.

«Чтобы СВЧ-пушка могла выполнить боевую задачу, ей требуется без малого целая электростанция. Естественно, что это сильно ограничивает возможность её применения. По этой причине полувековые попытки создать нечто боеспособное не приносили результатов», — пояснил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

В конце 1990-х годов отечественные специалисты разработали пятитонный прототип электромагнитной установки «Ранец-Е», который предназначен для размещения на шасси МАЗ-543/7310. Комплекс РЭБ способен генерировать электромагнитный импульс сантиметрового диапазона мощностью до 500 мегаватт.

Согласно заявленным характеристикам, «Ранец» выжигает аппаратуру на дальности до 8—14 км и создаёт помехи электронным схемам на расстоянии до 40 км. Для обнаружения целей комплекс оснащается собственной РЛС, но при этом сопрягается с другими средствами противовоздушной и противоракетной обороны. Однако ряд существенных недостатков не позволили принять «Ранец» на вооружение.

Во-первых, сверхчастотное излучение действовало в зависимости от рельефа местности (например, микроволны не проходили через горы, скалы, холмы). Во-вторых, на «перезарядку» пусковой установки уходило около 20 минут. Это слишком большой отрезок времени на современном театре военных действий (ТВД).

Тем не менее ряд образцов с использованием сверхвысокочастотного излучения всё же пополнил арсенал российской армии. Так, последние годы Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получают машины дистанционного разминирования (МДР) 15М107 «Листва». На автомобиле установлены модуль СВЧ-излучения и генератор широкополосных электромагнитных импульсов. Эта аппаратура может инициировать подрыв мин на расстоянии до 100 м и выводить из строя радиоуправляемые фугасы.

Машина дистанционного разминирования «Листва» на учениях РВСН в Свердловской области

С августа 2018 года концерн «Калашников» серийно производит радиоэлектронное ружьё Zala Aero REX-01 для нужд Сухопутных войск, спецподразделений и полиции. Устройство, напоминающее бластер из фантастических фильмов, способно глушить сигналы всех известных навигационных систем (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo). Его основное предназначение — борьба с небольшими беспилотниками.

Радиоэлектронное поражение

Сейчас КРЭТ активно работает над системой «Алабуга», в рамках которой создаётся целый комплекс вооружений. В 2011—2012 годах учёные завершили цикл научных исследований, после чего проект получил высший гриф секретности. В связи с этим информации об «Алабуге» немного.

В экспертной среде принято считать, что важнейшим направлением проекта является создание электромагнитного боеприпаса, который сможет «выжигать» радиоэлектронное оборудование кораблей, летательных аппаратов, танков, зенитных ракетных комплексов и самоходных артиллерийских установок.

В октябре 2017 года британская газета Daily Star сообщила о том, что детище КРЭТ «способно выводить из строя всю электронную технику противника в радиусе нескольких километров и нейтрализовывать целые армии». Носителем ракеты, по версии издания, станут беспилотники. Поражающая мощь «Алабуги» для электроники будет сопоставима с взрывом ядерной бомбы, которая, помимо прочего, обладает сильным ЭМИ.

Моделирование воздействия на оборудование самолёта противника радиоэлектронными средствами

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В предыдущих интервью Михеев указывал, что российские СВЧ-пушки могут с разной степенью интенсивности воздействовать на электронику противника — от создания помех до «полного радиоэлектронного поражения».

«Сегодня мы можем только сказать, что все эти наработки переведены в плоскость конкретных опытно-конструкторских работ по созданию электромагнитного оружия: снарядов, бомб, ракет, несущих на себе специальный взрывомагнитный генератор…» — сказал Михеев в интервью РИА Новости в сентябре 2017 года.

«Нас вновь ожидают сюрпризы»

Как полагает Дмитрий Корнев, на сегодняшний день электромагнитное оружие по-прежнему остаётся экспериментальным направлением развития военной мысли. Однако испытания на полигонах, о которых сообщил Михеев, могут свидетельствовать, что специалистам КРЭТ удалось совершить прорыв в решении ряда ключевых технологических проблем.

«Я не исключаю, что нас вновь ожидают сюрпризы, как 1 марта 2018 года, и осторожность Михеева может быть вызвана тем, что наши учёные создали образцы электромагнитного оружия, которые вскоре примут на вооружение. Существующая информация позволяет сделать вывод, что у России есть СВЧ-пушки, которые стреляют специальными боеприпасами, выводящими из строя электронику в радиусе 1—2 километров», — отметил Корнев.

Эксперт предполагает, что специалисты КРЭТ разработали компактный источник электроэнергии для электромагнитного оружия. По мнению Корнева, прогресс стал возможен в связи с появлением миниатюрного атомного реактора, которым оснащена новейшая российская крылатая ракета неограниченного радиуса действия.