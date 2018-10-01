В России начались испытания электромагнитного оружия

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Образцы российского электромагнитного оружия уже проходят испытания на полигонах, сообщает ТАСС со ссылкой на советника первого заместителя гендиректора Концерна (КРЭТ) «Радиоэлектронные технологии» Владимира Михеева.

«Испытания проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах», — заявил Михеев, отвечая на вопрос, испытывалось ли такое оружие.

По его словам, ведутся активные работы и над системами защиты от электромагнитного оружия.

Отмечается, что в СВЧ-пушках (СВЧ - сверхвысокочастотное излучение) в качестве поражающего фактора используется электромагнитное излучение сверхвысокой частоты, также называемое электромагнитным «выстрелом».

Также сообщается, что электромагнитными пушками, в частности, планируется вооружать российские беспилотные самолеты шестого поколения.

Ранее сообщалось, что в США опасаются, что в случае военного конфликта с такими противниками, как Россия или Китай, американским военным придётся столкнуться с использованием средств радиоэлектронной борьбы.

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