В России начались испытания электромагнитного оружия
«Испытания проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах», — заявил Михеев, отвечая на вопрос, испытывалось ли такое оружие.
По его словам, ведутся активные работы и над системами защиты от электромагнитного оружия.
Отмечается, что в СВЧ-пушках (СВЧ - сверхвысокочастотное излучение) в качестве поражающего фактора используется электромагнитное излучение сверхвысокой частоты, также называемое электромагнитным «выстрелом».
Также сообщается, что электромагнитными пушками, в частности, планируется вооружать российские беспилотные самолеты шестого поколения.
Ранее сообщалось, что в США опасаются, что в случае военного конфликта с такими противниками, как Россия или Китай, американским военным придётся столкнуться с использованием средств радиоэлектронной борьбы.