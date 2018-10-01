В России начались испытания электромагнитного оружия

Образцы российского электромагнитного оружия уже проходят испытания на полигонах, сообщает ТАСС со ссылкой на советника первого заместителя гендиректора Концерна (КРЭТ) «Радиоэлектронные технологии» Владимира Михеева.

«Испытания проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах», — заявил Михеев, отвечая на вопрос, испытывалось ли такое оружие.

По его словам, ведутся активные работы и над системами защиты от электромагнитного оружия.

Отмечается, что в СВЧ-пушках (СВЧ - сверхвысокочастотное излучение) в качестве поражающего фактора используется электромагнитное излучение сверхвысокой частоты, также называемое электромагнитным «выстрелом».

Также сообщается, что электромагнитными пушками, в частности, планируется вооружать российские беспилотные самолеты шестого поколения.

Ранее сообщалось, что в США опасаются, что в случае военного конфликта с такими противниками, как Россия или Китай, американским военным придётся столкнуться с использованием средств радиоэлектронной борьбы.