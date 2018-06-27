В США назвали козырь России и Китая в случае военного конфликта

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В США опасаются, что в случае военного конфликта с такими противниками, как Россия или Китай, американским военным придётся столкнуться с использованием средств радиоэлектронной борьбы.
В США назвали козырь России и Китая в случае военного конфликта
  • © Vitaly V. Kuzmin / Wikipedia

Об этом говорится в пособии Центра по оценке и изучению опыта боевых операций армии Соединённых Штатов.

«Представьте, что следующую войну США придётся вести с примерно равным по силам противником (например, с Китаем или Россией). Весьма вероятно (и это подтверждается прогнозами), что основным или одним из основных козырей любого из этих противников на поле боя будет использование электромагнитного излучения (ЭМИ)», — подчёркивается в документе, опубликованном в Telegram-канале RT.

Отмечается, что та сторона, которая сможет эффективнее использовать средства РЭБ, получит боевое преимущество.

При этом особое внимание в центре уделили системе глобального позиционирования (GPS), которую используют американские военные.

По мнению экспертов, сигнал, поступающий от спутников, слаб, его можно заглушить даже с помощью оборудования, доступного странам, которые не могут сравниться по силе с США.

В апреле сообщалось, что американские ВВС собираются изучить способы «ядерного сдерживания» России и Китая.

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