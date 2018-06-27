«Основной козырь противника»: в США опасаются превосходства России и Китая в области развития электромагнитного оружия

Серьёзную угрозу для американских войск, которые широко используют систему глобального позиционирования (GPS), представляют разработки России и Китая в области средств радиоэлектронной борьбы. Согласно новому пособию Центра по оценке и изучению опыта боевых операций Армии США, эффективное применение этого современного типа вооружений может обеспечить противнику боевое преимущество. Эксперты, опрошенные RT, отмечают, что Пентагону необходимо снизить зависимость инфраструктуры от подобных технологий, поскольку GPS-навигация и спутниковая связь довольно уязвимы для средств РЭБ, в создании которых преуспели передовые производители вооружений, в том числе Россия.

В США опасаются, что в случае военного конфликта с «примерно равным по силам противником», таким, как Россия или Китай, американские военные столкнутся с широкомасштабным использованием средств радиоэлектронной борьбы. РЭБ может стать «основным козырем» в борьбе против американских войск, говорится в новом пособии Центра по оценке и изучению опыта боевых операций Армии США.

«Теперь представьте, что следующую войну США придётся вести с примерно равным по силам противником (например, с Китаем или Россией). Весьма вероятно (и это подтверждается прогнозами), что основным или одним из основных козырей любого из этих противников на поле боя будет использование электромагнитного излучения (ЭМИ)», — отмечается в документе.

Авторы подчёркивают, что сторона конфликта, которая сможет эффективнее своих противников использовать средства РЭБ, получит боевое преимущество.

Особое внимание в документе уделено системе глобального позиционирования (GPS), которая широко используется войсками США. Американские эксперты отмечают, что сигнал, поступающий от спутников, достаточно слаб, его можно заглушить даже при помощи оборудования, доступного странам, которые не могут сравниться по силе с Соединёнными Штатами. При этом более продвинутое оборудование может не только заглушить, но и изменить сигнал таким образом, что американские войска будут получать неверные данные о своём местоположении.

Между тем в марте этого года министр Военно-воздушных сил США Хезер Уилсон заявила конгрессу, что американская система глобального позиционирования GPS уязвима перед оружием России и Китая.

Кроме того, в документе отмечается, что некоторые потенциальные противники США также обладают возможностью нанести удар по американским объектам в космосе. «Вероятные и примерно равные по силам противники США будут стремиться вывести из строя нашу космическую инфраструктуру», — подчёркивается в документе.

Лётчики используют станции наземного контроля во время учебных миссий на базе в штате Невада

AFP

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Радиоэлектронная зависимость

Авторы пособия отмечают, что американским военным необходимо быть подготовленными к ведению боевых действий в условиях радиоэлектронной борьбы. Для этого они должны осознавать «возможности и ограничения своего оборудования», а также уметь обходиться без него.

Однако эксперты полагают, что избавиться от зависимости от радиоэлектронных средств американским военным будет крайне сложно. В частности, такое мнение в беседе с RT выразил президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

«Американская боевая техника очень серьёзно привязана к информационной радиоэлектронной инфраструктуре, вывод из строя которой нивелирует её боевые качества. Поэтому они озаботились этими вещами», — рассказал Сивков, добавив, что российские системы вооружения в меньшей степени зависят от подобных средств.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с RT заявил, что многие страны работают над развитием вооружения с использованием электромагнитного излучения. При этом он отметил, что Россия добилась достаточно больших успехов в этой сфере.

«Россия, как отмечают и в США, развила средства радиоэлектронной борьбы, которые могут подавлять сигналы от различных устройств связи и навигации. Например, GPS — это система глобальной навигации, которой пользуются комплексы высокоточного оружия, авиация и наземные войска, которые оказываются на незнакомой местности. Если же приборы, которые отвечают за это, будут выведены из стоя, то войска просто не смогут выполнить свою задачу эффективно», — подчеркнул эксперт.

Немирный космос

Между тем Вооружённые силы США в последнее время уделяют всё больше внимания космическому пространству. 18 июня президент США Дональд Трамп поручил Минобороны приступить к формированию военно-космических сил США.

«Нам необходимо обладать превосходством в космосе», — заявил американский лидер.

В России полагают, что Соединённые Штаты готовы приступить к разработкам, которые позволят выводить в космос оружие, а также применять его в околоземном пространстве. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы обратили внимание на поручение президента США председателю объединённого комитета начальников штабов вывести военно-космические силы из состава ВВС в отдельный вид вооружённых сил. Данный шаг является ещё одним подтверждением того, что Вашингтон вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство с прицелом на возможное ведение там боевых действий», — добавила она.