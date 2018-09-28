В России создадут новые комплексы подавления ракет

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) продолжает разработку бортовых комплексов обороны (БКО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), работающих на новых физических принципах, которые сделают самолёт Ил-20 невидимым для ракет противника.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимира Михеева.

«У нас постоянно идут опытно-конструкторские работы по развитию бортовых комплексов обороны семейства «Витебск», «Президент», «Хибины» и других», — сказал он.

Как отмечается, таким образом он ответил на вопрос, создаются ли после крушения Ил-20 новые комплексы РЭБ.

Он также сообщил, что разрабатываемые комплексы смогут ставить на аэрозольные завесы, которые сделают самолёт невидимым для ракет противника во всех диапазонах.

Ранее Михеев рассказал, что самолёты Ил-20 могут оборудовать новыми комплексами РЭБ после крушения самолёта в Сирии 17 сентября, в результате которого погибли 15 человек.