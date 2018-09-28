Ил-20 могут оборудовать новыми комплексами РЭБ

Самолёты Ил-20 могут оборудовать новыми комплексами радиоэлектронной борьбы после крушения российского самолёта у берегов Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

Об этом сказал советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев.

«Ил-20 — достаточно старый самолёт, на нём стоит стандартное бортовое оборудование, предназначенное для защиты от переносных зенитно-ракетных комплексов. Если в Минобороны поставят соответствующую задачу, то мы оснастим его современными комплексами РЭБ», — заявил Михеев.

17 сентября российский самолёт Ил-20 был сбит в Сирии. В результате катастрофы погибли 15 человек.

Согласно заявлению Минобороны России, инцидент произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО.