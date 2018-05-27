«Управляемая напряжённость»: что стоит за манёврами кораблей ВМС США у спорных островов в Южно-Китайском море

Корабли Военно-морских сил США прошли в непосредственной близости от спорных территорий в Южно-Китайском море. Как сообщают американские СМИ, эсминец и ракетный крейсер проводили манёвры примерно в 20 км от Парасельских островов. Минобороны КНР выразило протест в связи с действиями Соединённых Штатов. По мнению экспертов, поддержание напряжённости в регионе играет на руку Вашингтону, который заинтересован в формировании коалиции против Пекина. Напомним, что Китай ведёт территориальный спор в Южно-Китайском море с рядом региональных государств.

Американские военные корабли прошли возле Парасельских островов в Южно-Китайском море, которые Китай расценивает как собственную территорию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. Участвовали в манёврах эсминец «Хиггинс» и ракетный крейсер «Энтитем». Отмечается, что представители американской флотилии прошли всего в 12 морских милях (22,2 км) от островов Трайтон, Линкольн, Три и Вуди.

Власти КНР обвинили Соединённые Штаты в самовольном вторжении на территорию страны.

Как заявил официальный представитель Минобороны Китая У Цянь, вооружённые силы незамедлительно отреагировали на эти действия.

«27 мая корабли ВМС США вошли в акваторию Парасельских островов без получения разрешения со стороны правительства Китая. Вооружённые силы КНР действовали незамедлительно, они в соответствии с законом произвели процедуру распознавания объектов и сделали им предупреждение», — говорится в заявлении оборонного ведомства Китая.

Кроме того, в Минобороны КНР охарактеризовали действия США как «серьёзное нарушение суверенитета», которые подорвали обоюдное стратегическое доверие между военными, а также привели к нарушению безопасности в регионе.

Пекин выражает Вашингтону решительный протест и резкое недовольство в связи с действиями американского эсминца и ракетного крейсера. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана. Он добавил, что Китай настоятельно призывает США прекратить провокационные действия, направленные на подрыв суверенитета и представляющие угрозу нацбезопасности страны.

Аналогичный эпизод с участием американского эскадренного миноносца «Мастин» произошёл в марте.

Действия Соединённых Штатов вписываются в их ядерную доктрину, опубликованную в феврале. Согласно документу, который раскритиковали в Москве и Пекине, Китай, Россия и КНДР представляют «уникальные и сложные угрозы» американским интересам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Позднее адмирал Гарри Харрис и вовсе призвал США готовиться к войне с Китаем. Причина — возможность армии КНР в Южно-Китайском море конкурировать с американской.

Напомним, что в 2014 году Китай заявил свои права на архипелаг Спратли и Парасельские острова в рамках территориального спора с рядом других государств региона. В июле 2016 года постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла решение об отсутствии оснований у Китая на территориальные притязания в Южно-Китайском море. Постановление было принято в связи с иском Филиппин. Между тем, Пекин не согласился с данным решением.

Майское обострение

Отметим, что инцидент у Парасельских островов произошёл на фоне усилившихся разногласий между Соединёнными Штатами и КНР. В начале мая американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в разведке, что Пекин разместил свои противокорабельные ракетные комплексы и зенитные ракетные системы на территории островов Спратли. Подчёркивалось, что вооружение было дислоцировано на трёх укреплённых островах, расположенных западнее Филиппин.

Министерство обороны Соединённых Штатов негативно отнеслось к появившейся в СМИ информации, призвав убрать военные системы, а также прекратить курс на милитаризацию Южно-Китайского моря.

Один из островов Спратли

Reuters

© Erik De Castro

«У нас есть убедительные доказательства того, что Китай развернул противокорабельные ракеты, зенитно-ракетные комплексы и электронные глушители в районе спорных островов Спратли в Южно-Китайском море», — заявил представитель пресс-службы Пентагона Кристофер Логан.

Вдобавок, армия Китая приняла на вооружение баллистическую ракету DF-26. Она может уничтожать наземные цели и военные корабли среднего и крупного класса, а также способна нести как обычный, так и ядерный заряд. Кроме того, учения провели Военно-воздушные силы Китая. В частности, вылеты совершили самолёты раннего обнаружения и стратегические бомбардировщики H-6K. При этом они произвели посадку на военном аэродроме, расположенном на одном из Парасельских островов.

Ответом Соединённых Штатов послужил отзыв приглашения на участие в международных военно-морских учениях RIMPAC. По мнению министра иностранных дел Китая Ван И, подобные действия отрицательно сказываются на военном сотрудничестве двух мировых держав. «Мы находим это чрезвычайно неконструктивным шагом», — добавил он.

«Поиск поддержки»

Как заявил в разговоре с RT директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин, напряжённость в Южно-Китайском море играет на руку Соединённым Штатам. По его словам, Вашингтон работает над созданием некоего союза региональных стран, недовольных политикой Пекина.

«США выгоден этот конфликт, поскольку другие региональные государства, недовольные политикой КНР, ищут у них поддержки. Например, Вьетнам, который раньше был врагом США, а теперь большой друг. Кроме того, складывается антикитайская коалиция с участием Соединённых Штатов, Японии, Индии и Австралии. Пока ещё не союз, но диалоговый формат», — сказал он.

Эксперт подчеркнул отсутствие у Америки прямой заинтересованности в контролировании Южно-Китайского моря, несмотря на то что там проходят различные торговые маршруты, в том числе нефтяные. «Они просто поддержат позицию других государств, особенно если Китай захочет установить собственные правила», — добавил собеседник RT.

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Аналогичную точку зрения выразил директор Института Хо Ши Мина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов. Он подчеркнул заинтересованность США в поддержании напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Интересы США очень понятны и просты, их интересует поддержание управляемой напряжённости в регионе. В данном случае они пытаются поддерживать и развивать неприятельские отношения между Китаем и такими странами, как КНДР, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Тайвань, Бруней. Тем более, не стоит забывать, что Парасельские острова были переданы китайской стороне самими американцами. Именно они эвакуировали оттуда в 1974 году южновьетнамских военных», — сказал Колотов в беседе с RT.

По его словам, Китай «попал в американскую ловушку», приняв в тот момент территорию чужой страны, и сейчас «Америка грамотно разыгрывают свою уловку», добавил он. Эксперт отметил, текущие желания Пекина признать суверенитет вызывают раздражение во всех странах Юго-Восточной Азии.

«Американцы, сами отдав эти острова Китаю, сейчас выступают против них и на этом фоне пытаются сколотить антикитайскую коалицию из региональных государств, среди которых Филиппины, Тайвань и Вьетнам» , — заключил собеседник.