«Символичный характер»: зачем Китай размещает ракетные комплексы на спорных островах

По информации источников телеканала CNBC, Пекин перебросил на острова Спратли не только средства ПВО, но и противокорабельные ракетные комплексы. Это не первый случай, когда власти КНР размещают на спорном архипелаге вооружения — китайская сторона готова защищать свои права на эти участки суши, имеющие стратегическое значение для целого ряда стран, включая США. Впрочем, эксперты считают, что до военных действий дело не дойдёт, тем более что у Пекина есть более эффективные инструменты влияния. В том, как Китай продвигает свои интересы в регионе, разбирался RT.

Пекин разместил в Южно-Китайском море на спорных островах Спратли комплексы ПВО и противокорабельные ракетные системы. Об этом со ссылкой на источники в разведке сообщил телеканал CNBC. Предположительно, китайская сторона перебросила вооружения в течение месяца на три укреплённых острова, расположенных западнее Филиппин. Размещённые на островах ракеты могут наносить удары по судам противника на расстоянии порядка 500 км, дельность средств ПВО — около 300 км.

Транзитный контроль

Это не первый случай, когда китайские власти перебрасывают на архипелаг вооружения такого типа: год назад на рифе Юншудао появились пусковые ракетные установки НОАК, призванные не допустить приближение вьетнамских военных судов к спорным островам. Однако ответ на такие действия последовал не со стороны Ханоя, а со стороны Вашингтона — американские власти направили в район островов Спратли эсминец ВМС США Dewey, не предупредив Пекин. Миссией корабля была «операция по подтверждению полной свободы судоходства».

Этот шаг американской администрации вызвал резко негативную реакцию властей КНР. Китайские фрегаты, оснащённые управляемыми ракетами, потребовали тогда, чтобы американский эсминец покинул спорный район. Кроме того, два китайских истребителя-бомбардировщика J-10 КНР опасно сблизились с патрульным бортом США P-3 Orion над Южно-Китайским морем. В США действия китайских пилотов охарактеризовали как «небезопасные».

Также по теме «Кольцо демократий»: зачем Вашингтон разжигает противоречия между Пекином и Тайбэем В среду, 18 апреля, военный флот КНР приступает к внеплановым манёврам в Тайваньском проливе. Пекин заявляет, что цель учений —...

Вашингтон сам не претендует на спорные острова, но проводит активную политику в этом районе, отстаивая свободу судоходства в Южно-Китайском море, которой, по мнению американской стороны, угрожают планы КНР.

Южно-Китайское море отличается напряжённым торговым трафиком: именно через него добываемые на Ближнем Востоке энергоносители экспортируются в США, а товары, производимые в КНР, поставляются в Старый Свет. Также по ЮКМ транспортируется до 40% потребляемых китайской экономикой углеводородов. Большой интерес для ряда государств могут представлять обнаруженные на шельфе Парасельских островов и архипелага Спратли залежи нефти — разведанные запасы составляют порядка 11 млрд баррелей.

«Китай считает эти острова и их территориальные воды своими, запретить американским кораблям заходить в эти районы китайские власти не могут, но выражают всякий раз публичное недовольство, — пояснил в интервью RT руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин. — Через эти воды проходят морские пути, и если требования Китая были бы в полной мере выполнены, оказалось бы, что он контролирует крупные морские маршруты. Эта перспектива не устраивает не только США, но и ряд других стран».

Однако фактический контроль над спорными островами осуществляет всё-таки Китай (китайское название островов — Наньша). Хотя в 2016 году Международный суд в Гааге ограничил права Пекина на разработку месторождений в Южно-Китайском море, китайская сторона продолжает вести эти работы.

Китайские суда в окрестностях островов Спратли

© U.S. Navy/Handout via Reuters

Официально о своих правах на острова Китай объявил в 2014 году, одновременно отправив в район архипелага военные корабли. К слову, ещё в 1932 году Китайская Республика провозгласила свой суверенитет над островами Спратли на базе китайской интерпретации соглашения 1887 года, заключённого после Франко-китайской войны. Тем не менее на протяжении уже почти столетия территория островов продолжает оспариваться шестью государствами: Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем.

Несмотря на это, в 1987 году Пекин основал в районе архипелага военную базу, а дискуссия о принадлежности островов получила новое звучание после 2014 года, когда китайские власти активизировали работы по искусственному расширению площади скалистых рифов архипелага — для этого грузовыми судами на острова доставляются миллионы тонн почвы. Одновременно КНР обновила свою военную стратегию — в новой редакции на флот возлагаются обязанности по защите не только прибрежных рубежей страны, но и интересов государства в открытом море.

В результате Южно-Китайское море превратилось в арену для регулярных военных манёвров флотов США и КНР. В 2015 году сторонам пришлось даже провести совместные учения, призванные предотвратить случайные силовые инциденты в этом регионе.

Обострилась ситуация в Южно-Китайском море в сентябре 2017 года, когда стало известно о планах Пентагона впервые перевести патрулирование этого района на регулярную основу. Об этом со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщила газета The Wall Street Journal. Этому предшествовала целая серия взаимных выпадов США и КНР по вопросу спорного архипелага.

Морской бастион

В начале июня 2017 года глава Пентагона Джеймс Мэттис не исключил возможной конфронтации с Пекином из-за китайской активности в ЮКМ — американский министр обвинил власти КНР в милитаризации обстановки в регионе и нарушении норм международного права. С подобными оценками ситуации ранее выступал Стивен Бэннон, занимавший в первой половине прошлого года пост старшего советника президента США.

В интервью The Guardian политик сообщил, что противоречия вокруг ЮКС могут перейти в стадию прямого вооружённого конфликта в течение десяти лет.

В июле 2017 года боевой флот КНР встретил американский эсминец «Ститем» (USS Stethem) в акватории Парасельских островов. Факт появления в этом районе судна ВМС США спровоцировал гневную реакцию китайского МИД — в заявлении ведомства говорилось, что Вашингтон «грубо нарушил» законы и суверенитет Китая, а также «подорвал мир и порядок» в этом районе.

Китайские власти снова обвинили США в нарушении своего суверенитета в августе 2017 года, когда к архипелагу Спратли приблизился американский эсминец «Джон С. Маккейн» (USS John S. McCain). Как заявил официальный представитель МИД КНР, своими действиями судно подвергло опасности жизни личного состава с обеих сторон.

Эсминец ВМС США «Джон С. Маккейн»

© U.S. Navy/Reuters

По оценкам Центра стратегических и международных исследований США (CSIS), за 2017 год Пекину удалось значительно нарастить военно-техническую инфраструктуру на спорных островах. Эксперты отмечают, что Китай уже практически завершил работы по возведению искусственных островов и занимается превращением их в полноценные военно-морские и воздушные базы. На протяжении минувшего года КНР активно строила склады, административные и оборонные объекты. Большая часть работ велась на рифе Юншдао, куда были перемещены ракетные комплексы, — для них там была построена вся необходимая инфраструктура. Кроме того, Юншдао может использоваться как база ВВС — на острове была оборудована взлётно-посадочная полоса.

Также, по информации агентства Синьхуа, в планы Пекина входит запуск дополнительно ещё десяти спутников для круглосуточного наблюдения за районом Южно-Китайского моря. Кроме того, как сообщила 9 апреля 2018 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на Пентагон, китайская сторона разместила на островах Спратли средства радиолокационной борьбы — аппаратуру, способную глушить радиосвязь и дезориентировать радиолокаторы возможного противника.

«Вряд ли у США сейчас есть возможность как-то остановить активность Пекина в Южно-Китайском море, — отметил в интервью RT заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО им. Е.М. Примакова Сергей Луконин. — Спор идёт уже не один год, однако Вашингтону нечего в нём противопоставить, скорее всего, американские усилия не увенчаются каким-то результатом».

Как пояснил эксперт, в свете начавшейся торговой войны между США и Китаем в американской прессе будет появляться всё больше сообщений о каких-то «агрессивных» действиях КНР. Также, не имея возможности надавить на Пекин напрямую, Вашингтон стремится создать вокруг Китая очаги напряжённости, чтобы остановить глобальную китайскую экспансию не только в экономической, но и в военной сфере.

Однако США не готовы в полной мере финансировать эти проекты — по этой причине они не вызывают особого интереса у третьих стран. Зато экономическое сотрудничество с Китаем сулит этим государствам большую выгоду. «Это одна из причин, по которым страны региона снизили свою активность в отношении спорных островов», — пояснил эксперт.

Экономические интересы как гарантия мира

Китай же, напротив только развивает свои внешнеэкономические связи, и это играет даже большую роль, чем оборонные усилия страны, уверены эксперты.

«Военное укрепление островов мало поможет китайской стороне в споре с США и другими странами, сугубо военного смысла эти работы не имеют. Всё равно в случае войны Пекин вряд ли сможет защитить эти территории. Скорее, китайские меры по обустройству архипелага носят демонстрационный, символичный характер», — считает руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин.

Вместе с тем эксперты обращают внимание на заметное потепление в отношениях Китая и Филиппин.

Родриго Дутерте и Си Цзиньпин

© Ng Han Guan / Reuters

В августе 2017 года министр обороны Филиппин Делфин Лоренсана сообщил, что сторонам удалось достичь временного соглашения о том, что Пекин не станет расширять сферу своего контроля в спорных районах. Кроме того, филиппинский министр иностранных дел рассказал о подготовке коммерческого соглашения между Пекином и Манилой о добыче нефти и газа в ЮКМ.

В апреле 2018 года главы государств Си Цзиньпин и Родриго Дутерте договорились урегулировать территориальный спор при помощи диалога.

«Филиппины готовы совместно с китайской стороной посредством двусторонних консультаций продолжать и дальше поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море и сделать так, чтобы оно стало областью сотрудничества между Филиппинами и Китаем», — подчеркнул Дутерте.

Также по теме Массированный удар: Дональд Трамп намерен обложить пошлинами около 100 китайских товаров на сумму $60 млрд Экономическое противостояние США с Китаем рискует перерасти в настоящую торговую войну уже к концу недели. Об этом предупреждают...

Кроме того, Пекину удалось активизировать диалог с Вьетнамом — в апреле 2018 года вьетнамский министр иностранных дел Фан Бин Мин и его китайский коллега Ван И призвали к сдержанности при обсуждении территориальных споров в Южно-Китайском море. По словам вьетнамского министра, Пекин и Ханой договорились «уважать законные права и интересы друг друга».

Как пояснил Сергей Луконин,принципиальные региональные противоречия не сгладились, соседние страны продолжают принципиально стоять на своих позициях по вопросу Южно-Китайского моря, но всё же они снижают свою активность в этом направлении, так как никто не хочет упускать выгоды сотрудничества с КНР.

Александр Лукин также считает, что государства не хотят ссорится с Китаем из-за экономических причин.

«Принципиальные позиции те же, но смягчилась риторика. Все эти страны очень заинтересованы в экономическом сотрудничестве с КНР и не хотят слишком сильно ссориться с Пекином. Например, Вьетнам, с одной стороны, недоволен китайской политикой, а с другой — Ханой и Пекин подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. На принципиальные уступки никто не пойдёт, но и войны тоже никто не желает. Не хотят открытой войны и в Вашингтоне, поэтому текущий баланс вокруг спорных островов сохранится и впредь», — подытожил эксперт.