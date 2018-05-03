СМИ: Китай перебросил ракетные комплексы на территорию спорных островов Спратли
По данным телеканала, китайские системы вооружений в настоящее время расположены на трёх из четырёх укреплённых форпостах к западу от Филиппин в Южно-Китайском море.
Переброска комплексов заняла около 30 дней.
Отмечается, что претензии Пекина на территорию островов оспаривают Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Бруней и Тайвань.
Ранее в Минобороны Китая сообщили, что армия страны приняла на вооружение баллистическую ракету DF-26 средней дальности, способную нести ядерный заряд.
По оценке специалистов, страна наращивает военный потенциал из-за обострения ситуации в Южно-Китайском море.