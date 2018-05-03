СМИ: Китай перебросил ракетные комплексы на территорию спорных островов Спратли

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Китай тайно перебросил противокорабельные ракетные комплексы и зенитные ракетные системы на территорию спорных островов Спратли в Южно-Китайском море. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в разведке.

По данным телеканала, китайские системы вооружений в настоящее время расположены на трёх из четырёх укреплённых форпостах к западу от Филиппин в Южно-Китайском море.

Переброска комплексов заняла около 30 дней.

Отмечается, что претензии Пекина на территорию островов оспаривают Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Бруней и Тайвань.

Ранее в Минобороны Китая сообщили, что армия страны приняла на вооружение баллистическую ракету DF-26 средней дальности, способную нести ядерный заряд. 

По оценке специалистов, страна наращивает военный потенциал из-за обострения ситуации в Южно-Китайском море. 

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