СМИ: Корабли ВМС США прошли рядом со спорными островами в Южно-Китайском море
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По данным агентства, эсминец USS Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam прошли в воскресенье, 27 мая, в 12 морских милях от Парасельских островов.
Отмечается, что манёвры американских кораблей могут вызвать протесты китайской стороны.
Спор вокруг островов идёт между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией, Брунеем и Тайванем.
Ранее СМИ передавали, что Китай тайно перебросил противокорабельные ракетные комплексы и зенитные ракетные системы на территорию спорных островов Спратли в Южно-Китайском море.
Главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных последствиях действий Пекина.