СМИ: Корабли ВМС США прошли рядом со спорными островами в Южно-Китайском море

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Два корабля Военно-морских сил (ВМС) США прошли рядом со спорными Парасельскими островами в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
СМИ: Корабли ВМС США прошли рядом со спорными островами в Южно-Китайском море
  • © Kent Nishimura / AFP

По данным агентства, эсминец USS Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam прошли в воскресенье, 27 мая, в 12 морских милях от Парасельских островов.

Отмечается, что манёвры американских кораблей могут вызвать протесты китайской стороны.

Спор вокруг островов идёт между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией, Брунеем и Тайванем.

Ранее СМИ передавали, что Китай тайно перебросил противокорабельные ракетные комплексы и зенитные ракетные системы на территорию спорных островов Спратли в Южно-Китайском море. 

Главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных последствиях действий Пекина.

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