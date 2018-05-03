Эксперт прокомментировал сообщения о размещении ракетных комплексов Китая на Спратли

Главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных последствиях размещения Пекином своих противокорабельных ракетных комплексов и зенитных ракетных систем на территории спорных островов Спратли в Южно-Китайском море.

«Силовое вмешательство уже невозможно, оно приведёт к полномасштабному конфликту», — заявил эксперт.

По его словам, американская реакция — часть большого сюжета, связанного с обострением противостояния между США и Китаем, наступившем при американском президенте Дональде Трампе.

Как считает Ломанов, Вашингтон переходит от давнего курса вовлечения Пекина в либеральную систему к сдерживанию через противостояние по всем направлениям.

«Причём самая серьёзная часть конфронтации связана не с Южно-Китайским морем, а с торгово-экономическим противостоянием между странами», — сказал эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что Китай тайно перебросил противокорабельные ракетные комплексы и зенитные ракетные системы на территорию спорных островов Спратли в Южно-Китайском море. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в разведке.

Ранее политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН рассказал о новом торговом противостоянии КНР и США.