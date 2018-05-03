Эксперт прокомментировал сообщения о размещении ракетных комплексов Китая на Спратли
«Силовое вмешательство уже невозможно, оно приведёт к полномасштабному конфликту», — заявил эксперт.
По его словам, американская реакция — часть большого сюжета, связанного с обострением противостояния между США и Китаем, наступившем при американском президенте Дональде Трампе.
Как считает Ломанов, Вашингтон переходит от давнего курса вовлечения Пекина в либеральную систему к сдерживанию через противостояние по всем направлениям.
«Причём самая серьёзная часть конфронтации связана не с Южно-Китайским морем, а с торгово-экономическим противостоянием между странами», — сказал эксперт.
Ранее СМИ сообщили, что Китай тайно перебросил противокорабельные ракетные комплексы и зенитные ракетные системы на территорию спорных островов Спратли в Южно-Китайском море. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в разведке.
Ранее политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН рассказал о новом торговом противостоянии КНР и США.