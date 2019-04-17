Страсти по С-400: почему после санкционных угроз США предложили Турции купить ЗРК Patriot

Встреча министра обороны Турции Хулуси Акара с и. о. главы Пентагона Патриком Шанаханом не смогла вывести турецко-американский диалог из тупика. Акар настаивает на том, что Вашингтон должен выполнить обязательства перед Анкарой по программе F-35. Соединённые Штаты, в свою очередь, выражают недовольство в связи с закупкой турецкими властями российских комплексов С-400. В то же время Шанахан предложил Турции приобрести ЗРК Patriot. Эксперты отмечают, что Вашингтон решил сменить кнут на пряник, понимая, что теряет влияние на Анкару. Тем не менее аналитики уверены, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган продолжит вести независимую политику и лавировать, поддерживая деловые отношения и с Россией, и с США.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время визита в США обсудил с и. о. главы Пентагона Патриком Шанаханом вопросы двустороннего сотрудничества, в частности взаимодействие в военно-технической сфере. Как подчеркнул Акар, Анкара ожидает, что Вашингтон будет следовать своим обязательствам по программе F-35.

«Переговоры с главой Минобороны США прошли в положительном ключе. Мы с большим удовлетворением отмечаем, что США достаточно приблизились к нашим взглядам. Мы выполнили все наши обязательства в рамках проекта F-35, и это все принимают. Точно так же мы ожидаем, что всеми восемью странами — участницами проекта будут выполнены обязательства по отношению к нам», — заявил министр обороны Турции.

Он также отметил, что турецкие пилоты продолжают обучение по программе F-35 в США. Напомним, Анкара присоединилась к многонациональной программе под эгидой США по разработке истребителя пятого поколения в 2002 году. Турецкие власти заявляли, что намерены закупить не менее 100 самолётов F-35 Lightning II.

Американский военный самолёт F-35

AFP

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Разногласия между Вашингтоном и Анкарой начались после того, как Турция сообщила о намерении приобрести у Москвы ЗРК С-400. Пентагон потребовал от турков «безусловного» отказа от российских зенитно-ракетных комплексов, а американские сенаторы даже пригрозили Анкаре санкциями.

В США объясняли свои претензии тем, что С-400 якобы несовместимы со стандартами НАТО. Более того, по мнению американского издания Air Force Times, комплексы могут быть применены для сбора данных о функционировании F-35, и потом эта информация может оказаться в распоряжении России. Также американцы не исключили, что под угрозой могут быть и натовские системы управления и связи.

Минобороны Турции Хулуси Акар тогда отметил, что опасения США безосновательны.

«Турция не собирается интегрировать ЗРК С-400 в систему НАТО. Кроме того, Анкара не собирается интегрировать в систему альянса отечественные системы, которые при необходимости используются для нужд НАТО», — подчеркнул он.

Планируется, что установки будут охранять стратегически важные города страны и объекты в районе Стамбула и Анкары. При этом, как отмечал Акар, в качестве уступки Турция готова внести корректировки в технические параметры российских систем, если Пентагон докажет наличие угрозы от них.

Что же касается контракта с Россией, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что это тема закрыта и шагов назад быть не может. Хулуси Акар, в свою очередь, подчёркивал, что язык угроз и ультиматумов в диалоге с Турцией неприемлем. Анкару в этом вопросе поддержали в НАТО, выделив суверенное право Турции на приобретение С-400.

Американские издания отметили, что встреча Акара с Шанаханом никак не изменила ситуации и разногласия вокруг российских ЗРК сохраняются. Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников, в ходе переговоров страны так и не смогли «выйти из тупика».

Встреча министра обороны Турции Хулуси Акара и исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шэнахана.

AFP

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Новое предложение США

В то же время, принимая во внимание сложившиеся разногласия, Патрик Шанахан в ходе переговоров предложил Хулуси Акару приобрести американские комплексы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot.

«После различных этапов в переговорах по поставкам ЗРК Patriot американская сторона сделала нашей стране новое предложение, связанное с системами противовоздушной и противоракетной обороны, в которых мы нуждаемся. В настоящее время наши компетентные организации и официальные лица ведут интенсивные переговоры по этой теме», — сообщил турецкий Минобороны.

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков в беседе с RT пояснил, почему Вашингтон перешёл от угроз санкциями из-за покупки С-400 к попыткам продать Турции собственные установки.

«США прекрасно понимают, что упустили шанс постоянного контроля и давления на Турцию. По большому счёту, вся политика, проводимая Эрдоганом, шаг за шагом демонстрировала американцам свою независимость. Штаты сменили риторику жёсткого порицания на классическую политику пряника. Они всегда используют политику кнута и пряника», — подчеркнул политолог.

По словам Судакова, сейчас место и. о. министра обороны США занимает человек, который очень хорошо разбирается в экономике, он в большей степени не военный, а бизнесмен. Поэтому теперь проводится некая политика разрядки, из которой Штаты хотят извлечь финансовую прибыль, уверен эксперт.

«Здесь вопрос уже не столько военный, а военно-политический: насколько Турция захочет восстановления отношений с США по принципу «клиент — патрон». Я полагаю, США прекрасно понимают, что Турция не является стопроцентным союзником, поэтому сейчас на смену политике пряника — в случае если они не договорятся — будет приходить политика силы», — заключил Судаков.

Он также указал на то, что финансово Пентагон, возможно, и заинтересует турецкое оборонное ведомство, но намного сложнее будет «убедить, что американские противоракетные комплексы являются гарантией безопасности и суверенитета страны». Судаков напомнил, что по всем тактико-техническим характеристикам комплексы С-400 превосходят те аналоги, которые предлагают США.

«Хитрая позиция Турции»

Отметим, что ранее Анкара не исключала возможности покупки Patriot, но не вместо С-400, а в дополнение к ним. При этом турецкое руководство заранее предупредило о готовности приобрести ещё больше С-400 или же ЗРК других стран, если американцы не станут вести переговоры о поставках американских комплексов.

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«Если США не захотят продать нам Patriot, то мы можем приобрести второй комплекс С-400, можем также закупить и другие системы ПВО», — заявлял министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

При этом когда Анкара ещё только выбирала ЗРК для укрепления своей ПРО, она рассчитывала в первую очередь на покупку именно американских Patriot. Однако, как рассказал Реджеп Тайип Эрдоган, российское предложение оказалось выгоднее американского.

В сложившихся условиях Турция продолжит проводить независимую политику, поддерживая деловые торговые отношения с интересующими её странами, но не попадая под их влияние, считает профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин.

«Конечно, самая хитрая позиция у Турции. В данном случае она пытается лавировать, использовать Россию и США друг против друга. Анкара помнит, как совсем недавно страны евроатлантического содружества поддержали попытку военного переворота и то, насколько США были посвящены в попытку смещения Эрдогана», — пояснил Домрин в разговоре с RT.

По его оценке, подобная позиция «вызывает уважение», так как Анкара, в отличие от Брюсселя, пытается вести собственную внешнюю и внутреннюю политику.

«В краткосрочной перспективе Эрдоган и его игра отвечают интересам России, но в отношении долгосрочной перспективы я бы не стал давать какие-либо прогнозы», — отметил Домрин.

Что же касается взаимоотношений Анкары и Вашингтона, то Эрдоган постарается максимально долго сохранить свою независимую позицию, отметил эксперт. А вот в случае с Дональдом Трампом всё гораздо сложнее.

«Трамп до своего переизбрания, а я абсолютно уверен, что он будет переизбран, пока не имеет собственной внешней политики. Он сможет начать выстраивать взаимоотношения с другими странами только после переизбрания. И в этом смысле до ноября 2020 года никаких принципиальных изменений в отношениях США и Турции или США и России ожидать не стоит», — заключил Александр Домрин.