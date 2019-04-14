«Давление осуществляется беспрецедентное»: в Кремле поддержали позицию Турции по закупке ЗРК С-400

В Москве приветствуют позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу закупки российских систем ЗРК С-400. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что только жёсткая и безапелляционная позиция позволяет Анкаре свободно и суверенно строить диалог. На этой неделе Эрдоган вновь подчеркнул, что решение приобрести российское оружие — суверенное право Турции. Эксперты подчёркивают, что американские комплексы Patriot не выдерживают сравнения с российской техникой.

В России приветствуют позицию Турции по российским системам С-400. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В принципе можно по пальцам пересчитать страны, которые способны вести себя суверенно, самостоятельно. И Россия, и Турция относятся к категории таких стран», — заявил он.

Песков отметил, что речь идёт о беспрецедентном давлении на Анкару.

«Мы приветствуем ту позицию, достаточно жёсткую и безапелляционную позицию, которую занял президент Эрдоган», — сказал Песков.

Он добавил, что только такая линия поведения позволит свободно и суверенно выстраивать диалог.

Ранее Песков высказал предположение, что в Турции может быть начато совместное производство каких-либо компонентов систем С-400. При этом он отметил, что речь о комплексном российско-турецком выпуске ЗРК не идёт.

Пресс-секретарь президента тогда выразил уверенность, что Россия обладает возможностями для расширения военно-технического сотрудничества с Анкарой.

«Это наше суверенное право»

Турецкая сторона неоднократно отмечала, что никто не может требовать от Анкары отказаться от покупки российские комплексы С-400. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, «дорожная карта по С-400 уже проложена, соответствующие шаги сделаны».

«(Если. — RT) после этого кто-то будет выступать с рекомендациями отказаться от этого, будут не признавать наше мнение. Если мы уже договорились, подписали соглашение, естественно, мы будем продолжать двигаться дальше. Это наше суверенное право, наше решение. Никто не может требовать от нас отказаться от этого», — приводит РИА Новости слова турецкого лидера.

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Позднее Эрдоган прокомментировал слова вице-президента США Майка Пенса, который заявил, что покупка С-400 Анкарой угрожает единству НАТО. Президент Турции отметил, что руководство альянса назвало решение по С-400 суверенным правом страны.

«Замечания Пенса не являются обязательными. Генсек НАТО — это не Пенс. Столтенберг уже сказал последнее слово, и он сделал это несколько раз», — заключил турецкий президент.

Решение по С-400 для него — ключевое для Эрдогана. Такую точку зрения в беседе с RT выразил политолог Александр Асафов.

«У него к американцам есть ряд претензий, которые, скорее всего, не будут решены. Поэтому для Эрдогана закупка российских комплексов не только инвестиции в развитие военно-промышленного комплекса Турции, но и получение регионального преимущества», — сказал эксперт.

Он выразил уверенность, что Эрдоган будет придерживаться своей позиции, несмотря на давление. Вместе с тем он предположил, что в США осознают преимущества С-400 перед американскими системами.

«В США же понимают, что их комплексы Patriot не выдерживают конкуренции, поскольку это достаточно старая техника. Поэтому они будут давить другими методами. И по этой позиции ничего не изменится, если как-то резко не поменяется ситуация в мире», — заключил Асафов.

«Эрдоган знает, что делает»

Россия и Турция приступили к переговорам о поставке С-400 в 2016 году. В 2017 году в Москве подтвердили, что контракт подписан, а Эрдоган заявил, что Анкара внесла аванс за российское оружие.

Соединённые Штаты неоднократно высказывали Турции своё недовольство решением о закупке С-400, объясняя это разными причинами. В Вашингтоне считают российские ЗРК несовместимыми со стандартами НАТО. Позднее США пригрозили Анкаре санкциями. В частности, Вашингтон пригрозил приостановить участие Анкары в программе истребителей F-35.

«До тех пор пока они (Турция. — RT) не откажутся от поставок С-400, США прекратили поставки и деятельность, связанную с предоставлением Турции оперативного потенциала по F-35», — заявил 2 апреля исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс.

Кроме того, обеспокоенность закупками Турцией российских ЗРК выразили в Госдепе США. В ведомстве заявили, что страны, на вооружении которых находятся системы С-400, подпадают под действие закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Турция действует из прагматических соображений, уверен доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло. По его мнению, Анкара правильно поступает, когда диверсифицирует свои закупки вооружения.

«Ему нужны системы, которые обеспечат ему надёжную защиту. А для этого они не должны быть произведены США или их союзниками», — заключил эксперт.