«США делают ошибочные заявления»: Эрдоган назвал сделку по С-400 более привлекательной, чем покупку американских Patriot

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что условия контракта по ЗРК С-400 оказались более выгодными, чем предложение США по системам Patriot. Он подчеркнул, что сделка уже завершена, оплата по ней продолжается. Ранее в Вашингтоне заявили, что решение Анкары угрожает сплочённости НАТО, и призвали сделать выбор между «сохранностью партнёрства в альянсе» и покупкой российских ЗРК. В МИД РФ отметили, что США оказывают давление на Турцию из-за решения Анкары купить вооружение у России. Эксперты считают, что недовольство Вашингтона может повлечь за собой новые попытки экономического и политического воздействия Соединённых Штатов на Турцию.

Предложение России по поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 более выгодно для Турции, чем предложение США по ЗРК Patriot. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«США в предложении по ЗРК Patriot не предоставили нам такие же выгодные условия, как РФ. Поэтому мы на данном этапе не заинтересованы в приобретении Patriot. В июле начнутся поставки С-400», — приводит его слова РИА Новости.

Эрдоган добавил, что сделка с Россией по С-400 завершена, оплата по ней продолжается.

«США делают ошибочные заявления по этой теме», — подчеркнул он.

Он уточнил, что теме С-400 будет уделено особое внимание в ходе Совета сотрудничества высшего уровня под председательством президентов России и Турции.

Турция обладает одной из самых мощных армий в НАТО, и демонстрируемые ей настроения указывают на кризис в альянсе, полагает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Поведение Турции показывает кризис в этой организации, кризис, который может нарастать. Если Анкара будет и дальше так себя вести, Вашингтон может попытаться действовать так же, как в Венесуэле — попытаться сменить режим», — предположил эксперт.

Он отметил, что Вашингтон также пытается воздействовать на Турцию путём санкционного давления.

«Политика Вашингтона по развязыванию со всеми санкционных войн — политика в никуда, она обречена на провал» , — отметил Блохин.

«Американцы не стесняются в выборе средств»

Вопрос приобретения состоящей в НАТО Турцией российских комплексов С-400 систематически поднимается в диалоге Анкары и Вашингтона. В США открыто выступают против выбора Турции.

При этом Соединённые Штаты прибегают к разным аргументам для обоснования своей точки зрения — в частности, говорят о несовместимости С-400 со стандартами НАТО. В начале апреля в Вашингтоне пригрозили Анкаре санкциями и призвали турецкую сторону выбрать между Североатлантическим альянсом и российским оружием.

«Президент США дал ясно понять, что мы не станем бездействовать, пока союзники по НАТО покупают оружие у наших противников, которые угрожают сплочённости нашего альянса», — написал Пенс в Twitter.

По его словам, Турция должна выбрать, «хочет ли она оставаться важным партнёром в самом успешном военном альянсе в истории или же готова рисковать сохранностью этого партнёрства, принимая такие безрассудные решения».

Кроме того, ранее в США заявили о намерении приостановить участие Турции в программе F-35 из-за закупки С-400.

В ответ глава внешнеполитического ведомства страны Мевлют Чавушоглу отметил, что покупка российских комплексов не представляет угрозы для США и НАТО.

«Сделка по С-400 закончена, мы всем это говорим, и США в том числе: ни для вас, ни для НАТО никакого риска не будет. Комплексы будут под нашим контролем. Если у вас есть вопросы, давайте создадим техническую комиссию», — приводит РИА Новости слова Чавушоглу.

В российском МИД отметили, что США оказывают давление на Турцию в связи с покупкой С-400. Как заявил заместитель главы ведомства Александр Грушко, Соединённые Штаты не стесняются в выборе средств давления на своих союзников.

«Американцы не стесняются ни в выборе средств, ни в подборе выражений, поэтому тот нажим, который США оказывают на Турцию, в этом смысле абсолютно неудивительный», — приводит РИА Новости слова Грушко.

Он добавил, что США пытаются вмешиваться в самые разные сферы интересов отдельных государств.

«Какую сферу ни возьми — у кого и какой газ покупать, с кем дружить, с кем не дружить, против кого вводить санкции, за кого и как голосовать и в каких странах, какие режимы являются демократическими, какие нет, какие должны быть сброшены», — перечислил замглавы МИД.

При этом у США остаются инструменты влияния на Турцию, отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«Поскольку Турция имеет немалое количество вооружений производства США, Соединённые Штаты могут сократить или прекратить поставку запасных частей и прекратят оказывать вспомогательные функции, связанные с консультированием, логистикой, проверкой боеготовности уже имеющихся систем американских, которые стоят на вооружении», — предположил эксперт.

По его мнению, остаётся вероятность введения экономических санкций против Анкары.

«Экономически Турция довольно уязвима — в зависимости от колебаний валютного курса в настоящее время, т. е. лира по отношению к доллару», — сказал Васильев.

Он также не исключает, что США в крайнем случае прибегнут к попытке смены власти в Турции. По его мнению, главным итогом в случае доведения до конца сделки по С-400 могут стать политические последствия.

«Уже одна попытка переворота была, и Эрдоган должен понимать, что это не столько ссора, разногласия между стратегическими партнёрами, учитывая членство Турции в НАТО, сколько уже достаточно серьёзный подход, крайнее неудовольствие нынешнего руководства США нынешним турецким лидером», — заключил эксперт.