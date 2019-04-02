В НАТО обсудят закупку Турцией российских С-400

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Главы МИД стран НАТО на встрече в Вашингтоне обсудят закупку Турцией российских систем С-400. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«На предстоящей встрече в Вашингтоне мы обсудим эту тему», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передаёт ТАСС.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что главы МИД стран НАТО в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море. 

1 апреля стало известно, что США прекращают поставки Турции оборудования, относящегося к истребителям F-35, в связи с покупкой Анкарой С-400. 

В Пентагоне рассчитывают, что Турция предпочтёт американские комплексы Patriot российским С-400.

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