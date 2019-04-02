В НАТО обсудят закупку Турцией российских С-400
«На предстоящей встрече в Вашингтоне мы обсудим эту тему», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передаёт ТАСС.
Ранее в Госдепартаменте заявили, что главы МИД стран НАТО в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море.
1 апреля стало известно, что США прекращают поставки Турции оборудования, относящегося к истребителям F-35, в связи с покупкой Анкарой С-400.
В Пентагоне рассчитывают, что Турция предпочтёт американские комплексы Patriot российским С-400.