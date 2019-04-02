В Пентагоне полагают, что Турция предпочтёт Patriot российским С-400
- РИА Новости
«Я уверен в предложении по Patriot, которое мы сделали Турции... Я надеюсь, что мы разрешим проблему, что у них (Турции. — RT) будет правильное вооружение, если говорить о системах Patriot и F-35», — цитирует Шанахана РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты приостанавливают поставки в Турцию оборудования, связанного с производством истребителей F-35, до тех пор, пока Анкара не откажется от закупки российских ЗРК С-400 «Триумф».
Подробнее — в материале RT.