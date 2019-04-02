В Пентагоне полагают, что Турция предпочтёт Patriot российским С-400

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан выразил надежду на то, что Турция предпочтёт американские комплексы противовоздушной обороны Patriot российским системам С-400.
В Пентагоне полагают, что Турция предпочтёт Patriot российским С-400
  • РИА Новости

«Я уверен в предложении по Patriot, которое мы сделали Турции... Я надеюсь, что мы разрешим проблему, что у них (Турции. — RT) будет правильное вооружение, если говорить о системах Patriot и F-35», — цитирует Шанахана РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты приостанавливают поставки в Турцию оборудования, связанного с производством истребителей F-35, до тех пор, пока Анкара не откажется от закупки российских ЗРК С-400 «Триумф». 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить