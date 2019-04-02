«Не испытывалась в боевых условиях»: зачем США развернули в Израиле новейшую систему ПРО

Вооружённые силы США впервые развернули в Израиле мобильный комплекс ПРО THAAD в рамках совместных учений, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. Цель манёвров заключалась в отработке интеграции THAAD со средствами противоракетной обороны еврейского государства. Как полагают эксперты, прошедшие тренировки свидетельствуют о намерении Тель-Авива поставить на вооружение новую американскую систему ПРО или её аналог, а также под предлогом «иранской угрозы» получить возможность перехватывать баллистические ракеты.

Израильские и американские военнослужащие провели совместные учения по отработке задач в сфере противоракетной обороны. В рамках манёвров 250 солдат из состава Европейского командования ВС США (EUCOM) осуществили оперативное развёртывание системы дальнего радиуса THAAD. Об этом сообщается на сайте Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

Противоракетный комплекс был доставлен на 28-ю авиабазу Неватим (Южный округ Израиля) в начале марта. Переброска THAAD была осуществлена силами военно-транспортной авиации из расположения 11-й артиллерийской бригады ПВО США (штат Техас). В боевую готовность THAAD был приведён 31 марта. Это было первое развёртывание данной системы на территории Израиля.

В ходе учений военнослужащие двух государств отработали совместные действия по оперативному развёртыванию комплексов ПРО. В частности, манёвры были направлены на проверку эффективности сопряжения THAAD со средствами противоракетной обороны Израиля.

«Эта система (THAAD) отработала множество сценариев, также была изучена способность её интеграции с системами противовоздушной обороны Израиля. Развёртывание представляет собой ещё один шаг к прочным отношениям между двумя странами и укрепляет тесную координацию между ними», — говорится на сайте ЦАХАЛ.

Прибытие дивизиона THAAD в Израиль

© U.S. Army Europe

Как уточняет издание The Times of Israel, замысел учений состоял в том, что американский комплекс ПРО выступал как дополнение к эшелонам израильской системы противоракетной обороны. Во время манёвров израильские военнослужащие смогли ознакомиться с устройством и принципами управления THAAD.

В свою очередь, в пресс-релизе EUCOM говорится, что переброска THAAD в Израиль — часть стратегии оперативного использования сил, которая была принята экс-министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Концепция предполагает «непредсказуемую» передислокацию военной техники и личного состава за тысячи миль от госграниц.

«Опыт сопряжения»

Израиль и Соединённые Штаты объединяет тесное сотрудничество по военно-технической линии, в том числе в сфере противоракетной обороны. Ежегодно Тель-Авив получает от Вашингтона финансовую помощь на развитие ПРО. В 2018 году её объём составил $705 млн.

Противоракетная оборона Израиля представлена зенитными ракетными комплексами (ЗРК) ближнего, среднего и дальнего радиуса действия: «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец-3». В их задачи входит перехват снарядов реактивных систем залпового огня, крылатых и баллистических ракет различного типа.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что Израиль совершил значительный прогресс в совершенствовании системы ПРО. Наибольших успехов Тель-Авив добился в создании комплексов противоракетной обороны ближнего радиуса. В то же время ЦАХАЛ испытывает нехватку опыта в разработке ЗРК среднего и дальнего радиуса и потому вынужден обращаться за помощью к иностранным державам.

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«Например, «Праща Давида» создавалась совместно с американской компанией Raytheon. Последние годы Израиль дорабатывает систему «Хец-3», которая также создаётся при поддержке США. Тем не менее израильский комплекс наверняка уступает THAAD по боевым характеристикам, так как заточен под перехват слабозащищённых иранских баллистических ракет типа «Шахаб», — пояснил Корнев.

В январе 2019 года на полигоне в центральной части Израиля состоялось очередное испытание комплекса «Хец-3», предназначенного для поражения заатмосферных целей. Как ожидают в ЦАХАЛ, ЗРК станет надёжным элементом эшелонированной системы ПРО.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин заявил RT, что переброска THAAD во время учений США свидетельствует об исследовательском интересе, который проявляет Тель-Авив к американской системе. По его словам, на текущий момент Израиль не обладает эффективными средствами перехвата баллистических ракет, а ЗРК «Хец-3» пока не соответствует всем требованиям ЦАХАЛ.

«Опыт сопряжения THAAD с другими средствами ПРО очень важен для Израиля, который разрабатывает собственный аналог. Правда, я не думаю, что Тель-Авив будет покупать американскую систему. Скорее всего, израильтяне рассчитывают усовершенствовать «Хец-3» благодаря полученным на учениях знаниям. Испытания израильского ЗРК пока проходили в «тепличных условиях», как он будет выполнять задачи в реальности — непонятно», — сказал Козюлин.

Пуск иранской баллистической ракеты

Reuters

Эксперт напомнил, что THAAD и «Хец-3» отличаются от предшественников кинетическим способом перехвата, исключающим оснащение противоракеты боевой частью. В связи с этим точность поражения цели теоретически должна составлять 100%, указывает Козюлин.

«Я сомневаюсь, что американские и израильские инженеры справились с задачей по гарантированному перехвату баллистических целей. Если ракета будет маневрировать, то предварительно рассчитать её траекторию будет очень сложно. Точность противоракет должна быть безупречной. Но ни THAAD, ни «Хец-3» не испытывались в боевых условиях. Об их высокой эффективности говорить пока рано», — констатировал Козюлин.

Гонка вооружений

THAAD является новейшей разработкой американской корпорации Lockheed Martin. Согласно заявленным характеристикам, комплекс способен перехватывать цели на дальности и высоте до 200 км. Дивизион системы включает радиолокационную станцию, пункт управления и пусковые установки (до четырёх единиц).

По информации источников телеканала CNBC, недостатком THAAD является высокая стоимость. Одна батарея системы оценивается специалистами в сумму $3 млрд. При этом приобретение батареи Patriot Pac-2 обойдётся покупателю в $1 млрд.

«THAAD призван частично заменить Patriot, который в боевых действиях на Ближнем Востоке продемонстрировал крайне слабую эффективность. Такой вывод я делаю на основе опыта перехвата советских баллистических Р-17 «Скад» расчётами Patriot армии Саудовской Аравии. На поражение одной устаревшей ракеты йеменских хуситов уходило 5—6 американских ракет», — пояснил в беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Пусковая установка THAAD в Израиле

© U.S. Army Europe

Развёртывание и совершенствование THAAD включены в «Обзор политики США в сфере противоракетной обороны». Россия и Китай неоднократно выражали обеспокоенность относительно планов Соединённых Штатов по размещению этой системы вблизи собственных границ. В настоящее время американский ЗРК развёрнут в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Южной Корее.

«Появление THAAD в Израиле не несёт угрозу для РФ и российской группировки в Сирии. Это сигнал Ирану и другим «недоброжелателям» на Ближнем Востоке. В Израиле опасаются баллистических ракет, которыми обладает Тегеран. Однако я бы не спешил осуждать Иран. Во-первых, баллистическими ракетами обзавелись все ведущие военные державы мира, включая Израиль. Во-вторых, Тель-Авив обладает ядерным оружием, хоть и не подтверждает этот факт на официальном уровне», — отметил Мураховский.

Аналогичной точки зрения придерживается руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев. В разговоре с RT он заявил, что Тель-Авив стремится противодействовать ракетной программе Ирана, воспринимая её как угрозу. Однако, как предупреждает эксперт, размещение в Израиле THAAD может подстегнуть гонку вооружений на Ближнем Востоке и ухудшить ситуацию с безопасностью.

«Последние годы обстановка на Ближнем Востоке последовательно обостряется. Страны региона, прежде всего, Саудовская Аравия, Катар и Израиль наращивают объёмы закупок вооружений. Их оппоненты в зависимости от финансовых возможностей стараются не отставать. Не думаю, что Ближнему Востоку грозит масштабная война, но гонка вооружений однозначно будет набирать обороты», — резюмировал Исаев.