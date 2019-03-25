«Ответим силой»: Нетаньяху прервёт визит в США из-за ракетного обстрела Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху досрочно завершит визит в США и покинет Вашингтон сразу после переговоров с президентом Дональдом Трампом. Такое решение глава кабмина принял на фоне второго за две недели ракетного обстрела центральных районов Израиля. Выпущенная с территории сектора Газа ракета попала в жилой дом, ранения получили семь человек. Пуск был обнаружен, сработали сирены воздушной тревоги, однако система ПРО «Железный купол» по неизвестной причине не сбила боеприпас. Нетаньяху заявил о намерении силой ответить на нападение, однако политические противники премьера подвергли критике действующее правительство.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение существенно сократить программу своего официального визита в США на фоне ракетного обстрела, которому утром в понедельник, 25 марта, подвергся Центральный округ еврейского государства.

«В свете событий в области безопасности я решил сократить визит в Соединённые Штаты. Через несколько часов я встречусь с президентом Трампом и незамедлительно вернусь в Израиль, чтобы на месте руководить нашими действиями», — заявил глава правительства.

«Государство Израиль подверглось преступному нападению, и мы силой ответим на него», — добавил Нетаньяху.

По информации пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), выпущенная с территории сектора Газа ракета около 05:20 по местному времени (06:20 мск) попала в жилой дом в населённом пункте Херут, расположенном в нескольких километрах к северо-востоку от Тель-Авива.

В результате атаки лёгкие ранения получили семь человек, включая троих детей. Все пострадавшие доставлены в местный госпиталь. После попадания ракеты дом загорелся, однако огонь удалось оперативно ликвидировать. На месте ЧП работают экстренные службы и криминалисты.

WATCH: A rocket from Gaza hit this Israeli home at 5:20 this morning. pic.twitter.com/89agEirzP4 — Israel Defense Forces (@IDF) 25 марта 2019 г.

За некоторое время до обстрела в ЦАХАЛ сообщали о срабатывании сирен воздушной тревоги в районах, расположенных к северу от израильской столицы, из-за зафиксированного запуска ракеты. Речь шла о прилегающих к сектору Газа районе Шарон и региональном совете Эмек-Хефер. Однако пока не известно, по какой причине не сработала тактическая система противоракетной обороны Израиля «Железный купол».

О ракетном обстреле был проинформирован Нетаньяху, возглавляющий представительную израильскую делегацию в Вашингтоне. Глава правительства провёл экстренное совещание с начальником штаба армии, главой израильской службы безопасности «Шабак» и Советом нацбезопасности страны, после чего заявил о сокращении программы своего визита.

Изначально в программу поездки Нетаньяху входили две серии переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, встречи с руководством конгресса США, включая лидеров Демократической и Республиканской партий в обеих палатах парламента, а также выступление на конференции Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC).

Источники издания Haaretz в движении ХАМАС сообщили, что лидер группировки в секторе Газа Яхья Синвар отменил запланированный брифинг, а высокопоставленные лица организации укрылись в ожидании израильского ответа на ракетный обстрел. При этом пока ни одна палестинская организация в Газе не взяла на себя ответственность за атаку.

Это уже вторая ракетная атака на центральные районы Израиля за последние две недели. В середине марта обстрелу впервые с 2014 года подвергся Тель-Авив, после чего ВВС Израиля нанесли удары по десяткам объектов на территории сектора Газа. Тогда в ЦАХАЛ сообщили, что, по имеющейся информации, пуски ракет по Тель-Авиву были осуществлены случайно, в ходе проведения регламентных работ.

Предвыборное обострение

Новый обстрел центральных районов Израиля произошёл всего за две недели до парламентских выборов в кнессет, которые запланированы на 9 апреля. Поэтому на фоне визита Нетаньяху в Вашингтон его политические оппоненты не преминули воспользоваться ситуацией.

Главный соперник действующего премьера Бени Ганц назвал сложившуюся ситуацию «банкротством системы безопасности» и заявил о неприемлемости превращения Израиля в заложника ХАМАС. Бывший начальник Генштаба ЦАХАЛ призвал сосредоточиться на национальной безопасности.

הנפילה במושב משמרת במצלמת הרחפן. pic.twitter.com/anxYC8nVO5 — Or Heller אור הלר (@OrHeller) 25 марта 2019 г.

В свою очередь, лидер левоцентристской партии «Авода» Ави Габай, прибыв на место ракетной атаки в Херуте, возложил всю ответственность за нападение на главу правительства.

«Нетаньяху несёт ответственность за плохую ситуацию с безопасностью... Он может оставаться в Соединённых Штатах и заниматься связями с общественностью. Пусть он оставит вопросы безопасности тем, у кого есть практические планы», — заявил Габай.

При этом в пресс-службе правой партии «Ха-Ямин ха-Хадаш» заявили, что Нетаньяху — хороший премьер, однако плохой министр обороны.

«Мы должны признать, что Нетаньяху потерпел неудачу в борьбе против ХАМАС. Освобождение террористов, боязнь уничтожения их домов, сдержанность перед ракетными атаками на юге — всё это привело к тому, что в ХАМАС перестали бояться Израиля», — подчеркнули в «Ха-Ямин ха-Хадаш».

Добавим, что, по словам официального представителя израильского МИД Эммануэля Нашона, последний ракетный обстрел — «преднамеренный и опасный акт агрессии» со стороны палестинцев. Дипломат также заявил, что подобные атаки происходят при потворстве Совета по правам человека ООН.