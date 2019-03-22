«Не способствует урегулированию»: как в мире отреагировали на призыв Трампа признать Голанские высоты частью Израиля

Мировое сообщество осудило намерения президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые остаются предметом споров между Дамаском и Тель-Авивом. Власти России, Германии, Франции, Турции и ряда других стран отметили, что подобная позиция противоречит нормам международного права. Эксперты считают, что за словами американского лидера стоит как внешнеполитический, так и внутриполитический расчёт. По их мнению, таким образом Трамп поддерживает Биньямина Нетаньяху в разгар избирательной кампании в Израиле и одновременно стремится привлечь на свою сторону израильское лобби задолго до голосования на выборах 2020 года в Соединённых Штатах.

Намерение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты частью Израиля не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряжённую ситуацию на Ближнем Востоке», — заявил он.

Ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление Трампа о Голанских высотах. Она подчеркнула, что Россия считает эту территорию частью Сирии в соответствии с позицией Организации Объединённых Наций.

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«Изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности является прямым нарушением решений ООН», — подчеркнула Захарова.

Как отмечается в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, высказывание президента США — «очередное проявление пренебрежения Вашингтоном нормами международного права, резолюциями Совета Безопасности ООН, принципом «земля в обмен на мир».

Напомним, что 21 марта президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что США должны признать суверенитет Израиля над Голанами.

Голанские высоты — спорная территория, находящаяся между Израилем и Сирией. В 1967 году в результате Шестидневной войны эта часть южной Сирии была оккупирована Израилем, а в 1981 году страна в одностороннем порядке объявила о своём суверенитете над Голанами. Впрочем, этот шаг не признали в ООН, и в документах организации Голанские высоты значатся сирийскими. США, несмотря на тесные связи с Израилем, также ранее никогда официально не признавали суверенитет Тель-Авива над этими территориями.

Из-за оккупации Голанских высот Израиль и Сирию де-факто разделяет не госграница, а линия разграничения сил времён войны 1967 года, на которой должны находиться миротворцы ООН. В ходе гражданской войны в Сирии они были вынуждены покинуть высоты, но с августа прошлого года при содействии российской военной полиции миротворческие патрули вернулись на Голаны.

Для Израиля контроль над Голанскими высотами имеет стратегическое значение, так как Дамаск находится всего в нескольких десятках километров от спорных территорий.

Реакция мирового сообщества

В 1981 году решение Израиля включить в свой состав Голанские высоты привело к напряжённости в американо-израильских отношениях. Под угрозой оказалось только что заключённое соглашение о противодействии советской угрозе и американской военной помощи Израилю.

Сирийские друзы на Голанских высотах

AFP

© JALAA MAREY

Сейчас, как отмечают эксперты, США рискуют ухудшить отношения с арабскими странами и Турцией. В Лиге арабских государств уже назвали решение Трампа «полностью выходящим за рамки международного права». Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что попытки США оправдать действия Израиля приведут к очередному витку насилия на Ближнем Востоке.

«Как правило, в палестино-израильском конфликте арабский мир с 1940-х годов находится на стороне арабов из-за своей солидарности к мусульманской общности. И арабы в разной степени будут критиковать такое решение Трампа», — отмечает Зинин.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявления США о необходимости признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами ставят ближневосточный регион на грань нового политического кризиса.

Об опасности «нового витка столкновений» заявили и в МИД Ирана. Находящийся в Турции на конференции Организации исламского сотрудничества министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что представители мусульманских стран «потрясены» заявлением Дональда Трампа.

В сирийском МИД назвали заявление Трампа безответственным и подчеркнули, что Сирия привержена принципу освобождения всех своих территорий.

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Майя Косьянчич подчеркнула, что страны Союза продолжают считать эту территорию оккупированной Израилем.

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Против односторонних решений по вопросу принадлежности Голанских высот в ходе брифинга высказался и представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Позиция правительства по Голанским высотам не изменилась и соответствует резолюциям Совета Безопасности ООН, в особенности резолюции № 497 1981 года», — цитирует ТАСС представителя правительства Германии.

Официальный представитель МИД Франции заявил, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами будет противоречить нормам международного права.

«Признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами, оккупированной территорией, будет противоречить международному праву, в частности, обязательству государств не признавать незаконную ситуацию», — цитирует его ТАСС.

На слова Трампа отреагировал и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Абдель Латыф аз-Заяни.

В заявлении, опубликованном на сайте региональной организации, аз-Заяни отметил, что намерение президента США признать суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами «не изменят твёрдую позицию, которой придерживаются международное сообщество и ООН в том, что Голанские высоты являются сирийской территорией, оккупированной Израилем 5 июня 1967 года».

«Заявления президента США подрывают шансы на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, который будет достигнут только при выходе Израиля со всех арабских территорий, оккупированных в 1967 году, включая сирийские Голанские высоты, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН», — приводится в заявлении генерального секретаря ССАГПЗ.

Резолюция о Голанских высотах

Как пишет американское издание The Atlantic со ссылкой на неоконсерватора Майкла Дубовица, вопрос признания Голанских высот частью Израиля рассматривался администрацией Трампа ещё с 2017 года.

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В декабре 2018 года сенаторы Тед Круз и Том Коттон внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса соответствующую резолюцию.

Спустя два месяца эти сенаторы в сотрудничестве со своим коллегой Линдси Грэмом, конгрессменом Майком Галлахером и рядом других законодателей предложили законопроект, в котором признание Голанских высот израильскими обозначалось как приоритетное внешнеполитическое направление для США.

Как отмечает Reuters, Соединённые Штаты сделали новый шаг к переоценке статуса Голанских высот ещё на прошлой неделе. В ежегодном отчёте Госдепартамента о состоянии прав человека в мире Голанские высоты, в отличие от прошлых документов, были названы не «оккупированными Израилем», а «находящимися под израильским контролем».

В ноябре 2018 года США впервые проголосовали в Генассамблее ООН против резолюции, осуждающей израильскую оккупацию Голанских высот.

Внутриполитический вопрос

Американского президента за его позицию первым поблагодарил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Как пишет The New York Times, именно Нетаньяху во время встречи 20 марта с госсекретарём Майклом Помпео убеждал американскую сторону заявить о признании израильского суверенитета над Голанами.

Правда, как отмечают израильские СМИ, для заявления по этому вопросу Трамп мог выбрать гораздо более удобное время и место. Например, 25 марта, когда Нетаньяху прибудет с визитом в Вашингтон. Однако, как отмечают СМИ, если послание Трампа было направлено именно внутриизраильской аудитории, то решение американского лидера сделать такое заявление можно понять.

В Израиле сейчас в самом разгаре предвыборная кампания. Новый состав Кнессета будет выбран уже 9 апреля, и, согласно опросам общественного мнения, партия Нетаньяху «Ликуд» и оппозиционная «Бело-голубая коалиция» во главе с Бенни Ганцем идут практически вровень.

Предвыборная агитация в Израиле

AFP

© JACK GUEZ

Поэтому, как утверждает израильская газета Haaretz, заявление Трампа по поводу Голан направлено на то, чтобы поднять рейтинг Нетаньяху и приблизить его к победе. Аналогичной точки зрения придерживается и ряд экспертов, опрошенных американскими СМИ.

«Никто уже не пытается притворяться, что Дональд Трамп не вмешивается в израильские выборы на стороне премьер-министра Биньямина Нетаньяху», — пишет израильское издание.

Haaretz отмечает, что с практической точки зрения планы Трампа не изменят международно-правовой статус Голанских высот, как не изменил положения Иерусалима тот факт, что президент США признал этот город столицей Израиля. Еврейское государство всё равно продолжит контролировать эти территории, а большинство стран, за исключением некоторых союзников США в Латинской Америке, не признают израильский суверенитет над этими территориями.

В свою очередь, Дональд Трамп в интервью Fox Business заявил, что его заявление сделано не для поддержки Нетаньяху на выборах, отметив, что этот вопрос с региональной безопасностью. Однако президент так и не пояснил, почему решил сделать заявление именно сейчас.

«У Нетаньяху есть оппоненты, которые его критикуют, и любая внешняя поддержка укрепляет его позиции, тем более содействие со стороны вечного союзника — США», — отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник МГИМО востоковед Юрий Зинин.

Голоса и финансы

В то же время, как отмечают эксперты, ещё одна причина высказывания Дональда Трампа состоит в том, что и сам глава Белого дома в преддверии новых выборов нуждается в поддержке влиятельного в США израильского лобби. А уже на следующей неделе, как раз во время визита Нетаньяху, в США пройдёт ежегодная конференция Американского комитета по связям с общественностью Израиля (AIPAC) — крупнейшей организации, продвигающей интересы еврейского государства за океанов.

«Влиятельное израильское лобби в США существует на разных уровнях: законодательных структур, СМИ, в сфере культуры, — подчёркивает Зинин. — Видимо, Трамп таким образом хочет заручится их поддержкой. Чем больше их голосов он получит, тем больший успех ему будет обеспечен».

Американский лидер и его сторонники неоднократно в последние месяцы обвиняли своих оппонентов из Демократической партии в антисемитизме, потому что те позволили себе критику в адрес Израиля. Себя же Трамп стремится представить как защитника интересов Израиля и американской еврейской общины.

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

Reuters

© Ronen Zvulun

Такая позиция популярна среди традиционного электората Республиканской партии. Как отмечала в начале марта социологическая служба Gallup, несмотря на некоторое падение поддержки Израиля в американском обществе по сравнению с 2018 годом, большинство американцев (59%) по-прежнему занимают сторону израильтян в палестино-израильском конфликте. А среди республиканцев этот показатель ещё выше — 76%.

Как отметил в интервью RT старший научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, Трамп и республиканцы, демонстрируя безоговорочную поддержку Израиля, стремятся нанести удар по кошельку демократов.

«Спонсоры демпартии, ориентированные на Израиль, больше не хотят поддерживать демократов, — заявил RT Васильев. — И Трамп использует ловкий политический ход: перетянуть на свою сторону произраильское лобби. Это — попытка лишить демократов финансовой поддержки и усилить финансовые позиции республиканцев».

Однако, как подчёркивает Зинин, за амбиции Трампа и Нетаньяху в итоге придётся расплачиваться народам Ближнего Востока.

«Каждый лидер хочет удержаться у власти, но проблема Голанских высот непростая, она будет отражаться на общем положении в регионе, с которым связаны судьбы миллионов людей», — утверждает политолог.

Опасные последствия

Как отмечал накануне заявления Трампа обозреватель Bloomberg Хуссейн Ибиш, признание Соединёнными Штатами Голанских высот частью Израиля нарушает один из важнейших принципов устава ООН — недопустимость приобретения территорий путём войны. Если Вашингтон признает Голаны израильскими на основании того факта, что израильтяне их когда-то захватили, то у него уже не будет морального права осуждать любую аннексию в дальнейшем, считает журналист.

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Как подчёркивает Haaretz, планы Трампа могут даже навредить Израиля. Ранее международное сообщество хотя и не признавало Голаны израильскими, но мирилось с фактическим контролем Тель-Авива над этой территорией. Теперь же к высотам вновь приковано всеобщее внимание, и дипломаты наперебой осуждают израильскую оккупацию.

Владимир Васильев не сомневается в том, что поддерживая Израиль на словах, США, скорее, пытаются решать собственные проблемы в регионе с помощью израильских соратников, «задействовать Тель-Авив в возможной конфронтации с Ираном».

В зоне, где уже сталкивались Тегеран и Тель-Авив, создаётся «новый очаг напряжённости», напоминает эксперт. США заявили об уходе из Сирии, но «сдерживать» САР и Иран теперь будут вынуждены их израильские союзники.

«Именно к новым столкновениям с Сирией Соединённые Штаты и толкают Израиль, ведь именно по её территории еврейское государство наносит удары чуть ли не каждый месяц. Это совершенно очевидно», — подчёркивает политолог.