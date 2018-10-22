«Отражение натиска»: почему Иордания отказывается от части мирного договора с Израилем

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что надеется перезаключить соглашение об аренде двух анклавов на территории Иордании, которые находятся в пользовании Тель-Авива в соответствии с мирным договором 1994 года. В воскресенье, 21 октября, иорданский король Абдалла II проинформировал Израиль о том, что Иордания прекращает действие приложений к мирному договору, которые позволяли гражданам еврейского государства пользоваться иорданскими землями. По мнению экспертов, хотя это решение ударит по проживающим в приграничье израильским поселенцам, оно имеет, в первую очередь, важное символическое значение. Какой сигнал Тель-Авиву и всему Ближнему Востоку подаёт иорданский король, разбирался RT.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что постарается перезаключить соглашения об аренде израильтянами частей территории Иордании, о прекращении действия которых накануне объявил Амман. По словам Нетаньяху, Израиль «начнёт переговоры о возможности продления существующих договорённостей».

Так Тель-Авив отреагировал на сообщение официального иорданского новостного агентства «Петра» о том, что «Его Величество король Абдалла II заявил в воскресенье, что Иордания решила не продлевать действие приложений к израильско-иорданскому мирному договору, позволяющих Израилю арендовать Эль-Бакуру и Эль-Гамр».

По словам агентства, король уведомил о своём решении израильскую сторону.

«Эль-Бакура и Эль-Гамр — иорданские территории и останутся таковыми. А над нашими территориями мы реализуем полный суверенитет», — цитирует информагентство Абдаллу II.

«Смертный приговор»

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Эль-Бакура (в Израиле её называют Нахараим) — небольшой (80 га) рукотворный остров на севере Иордании в районе впадения реки Ярмук в Иордан. Здесь находятся сельхозугодья израильских фермеров, развалины электростанции, построенной в 1930-е годы выходцем из России Пинхасом Рутенбергом, и туристический парк «Остров мира».

Эль-Гамр (для израильтян — Цофар) расположен на юге страны, в пустыне Арава близ границы с Израилем. Здесь также трудятся израильские поселенцы, обрабатывая территорию в 400 га.

В 1994 году эти территории, согласно мирному договору между Израилем и Иорданией, были закреплены за Амманом, но так как ранее они уже использовались еврейскими поселенцами, Тель-Авив получил право на их бесплатную аренду. Договор, а точнее приложения к нему, предусматривали автоматическое продление прав израильтян на пользование землёй через 25 лет, если одна из сторон соглашения за год до окончания этого срока не объявит о прекращении их действия. Именно это и сделал король Абдалла 21 октября 2018 года.

Местные израильские поселенцы выразили недовольство решением.

«Это смертный приговор», — заявил Эйтан Лифшиц из мошава (сельскохозяйственная община. — RT) Цофар в интервью телеканалу «Хашадот».

В свою очередь, глава регионального совета Центральной Аравы Эял Блум заявил, что решение Иорданской стороны не только приведёт к исчезновению 30 ферм в регионе, но и скажется на безопасности Израиля. По его словам, земля, которой пользовались израильтяне, «является барьером между населёнными районами Аравы и Иорданией и из-за своего расположения имеет особое значение для безопасности региона и государства».

Внутренний фактор

Израильские СМИ отмечают, что решение о возврате земель было принято королём Иордании на фоне значительного давления внутри страны. В пятницу в Аммане прошли акции протеста, на которых манифестанты требовали не продлевать соглашение с Израилем. 80 членов иорданского парламента подписали петицию с требованием вернуть арендуемые Израилем земли. В Иордании протестные движения активизировались на фоне экономического кризиса, продолжающегося с прошлого года.

Антиизраильский протест в Иордании

Reuters

© Muhammad Hamed

«Внутрииорданский фактор имеет большое значение, — отметил в интервью RT руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов. — Король демонстрирует, что остаётся на стороне арабских, исламских сил, борющихся с «сионистской оккупацией».

По словам эксперта, «сами по себе эти территории не столь важны», а жест иорданского короля имеет, скорее, символическое значение. «Вряд ли это приведёт к серьёзным осложнениям в отношениях с Израилем», — считает Семёнов.

Иорданские специалисты отмечают, однако, что проблем удастся избежать, если только Израиль откажется от арендуемых земель.

«Если Нетаньяху и его правительство продемонстрируют добрую волю и вернут землю, вопрос будет закрыт, — заявил Times of Israel Ораб Ринтави, директор Центра политических исследований «Кудс» в Аммане. — Но если он и его правительство начнут откладывать этот вопрос и давить (на Иорданию. — RT), я думаю, мы окажемся на пороге крупного кризиса».

Сигнал Тель-Авиву

«По словам израильских официальных лиц, решение короля имеет большое значение, поскольку отражает желание Иордании фактически снизить дипломатическое взаимодействие с Израилем»», — утверждает Times of Israel.

Мирный договор 1994 года сделал Иорданию второй арабской страной после Египта, признавшей государство Израиль. Однако отношения двух стран нельзя назвать безоблачными. Совсем недавно они начали выходить из очередного кризиса. С июня 2017-го по январь 2018 года посольство Израиля в Аммане было закрыто после того, как сотрудник израильской службы безопасности расстрелял двух граждан королевства.

«То, что Амман решил пересмотреть двусторонний договор с Израилем, — это естественная реакция иорданского руководства на планы, витающие в воздухе, которые хотели бы реализовать Нетаньяху и Трамп, — заявил в интервью RT президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов. — Это так называемая сделка века, которая в числе прочего предусматривает переселение палестинцев с Западного берега реки Иордан в Иорданию и передачу Израилю всего Иерусалима».

Как сообщает панарабская газета «Аль-Хаят», ссылаясь на высокопоставленный источник в правительстве Иордании, именно израильские планы в отношении Иерусалима заставили руководство страны отказаться от продления приложений к мирному договору 1994 года.

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В декабре 2017-го Иордания выступила резко против признания Соединёнными Штатами Иерусалима в качестве столицы Израиля и переноса посольства США в мае 2018-го на территорию Иерусалима — королевство с Палестиной связывают особые отношения. В стране проживает многочисленная палестинская диаспора — 2,2 млн. беженцев, что составляет 1/5 населения страны, а иорданский король обладает статусом покровителя мусульманских святынь на Храмовой горе в Иерусалиме. Хотя формально США так и не раскрыли положения мирного плана для Израиля и Палестины, который ранее обещал представить президент Дональд Трамп, в экспертном сообществе придерживаются мнения, что он предполагает существенные уступки израильской стороне.

По словам Вячеслава Матузова, Амман бы не хотел, чтобы палестино-израильский конфликт решался за счёт интересов Иордании.

«У Иордании есть основания проявлять беспокойство по поводу будущих отношений с Израилем, поэтому она и предпринимает демонстративные шаги, показывающие несогласие с этой политикой», — утверждает эксперт.

Международный контекст

«Со стороны иорданского монарха это — часть продуманного плана с целью ориентировать королевство на Турцию, Сирию и Катар», — интерпретирует решение короля Иордании израильское издание Debka.

СМИ подчёркивает, что невыгодное для Израиля решение было объявлено на фоне активных внешнеполитических усилий Иордании по восстановлению отношений с Сирией, возросших турецко-иорданских контактов и попыток Катара использовать кризис вокруг убийства журналиста Джамаля Хашукджи для того, чтобы в споре с Саудовской Аравией перетянуть на свою сторону иорданского короля.

В сентябре делегация из 80 иорданских бизнесменов посетила сирийский Дамаск и встретилась с представителями правительства Башара Асада. 15 октября по согласованию Аммана и Дамаска был открыт пограничный переход Нассиб, что позволило восстановить важные для Сирии международные торговые перевозки. По информации Debka, в ближайшее время ожидается визит в Амман сирийской официальной делегации во главе с министром иностранных дел Валидом Муаллемом.

Переход Нассиб на границе Иордании и Сирии, 6 июля 2018 года

© Hezbollah Media/Handout via Reuters

«В Сирии Иордания действительно фактически отошла от поддержки оппозиции и всячески подталкивает её к сдаче», — отметил Кирилл Семёнов.

Однако, по мнению эксперта, решение не продлевать приложения к мирному договору с Израилем не связано с потеплением отношений между Дамаском и Амманом.

В свою очередь, Вячеслав Матузов, напротив, считает такую связь вполне явной. По его словам, действия администраций Трампа и Нетаньяху толкают Иорданию в сторону союзов со странами, которые противостоят Израилю в палестинском вопросе, а это не только Турция, но и Сирия, тем более что с Турцией Иордания может быть связана только через территорию Сирии. Выбор Катара в качестве ещё одного союзника также очевиден, так как эта страна традиционно оказывает серьёзное влияние на движение ХАМАС, правящее в секторе Газа. Сейчас же Доха наладила неплохие отношения и с руководством Палестины, и лично с Махмудом Аббасом.