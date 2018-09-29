«Лондон оказался слаб»: как Великобритания потерпела неудачу в управлении Палестиной

95 лет назад контроль над Палестиной официально установила Великобритания. В те годы уже началось масштабное переселение евреев на Ближний Восток, и Лондон среди прочего должен был содействовать этому процессу. Однако Соединённое Королевство не смогло найти подход к арабскому населению, а миграционный поток продолжал увеличиваться. В итоге в Палестине начали вспыхивать конфликты.

Историческая область Палестина является одним из древнейших очагов цивилизации на Земле. Люди появились там сотни тысяч лет назад. Примерно 9 тыс. лет назад в Палестине был построен Иерихон, считающийся древнейшим из непрерывно населённых городов мира. С IV тыс. до н. э. на этой территории разместились враждующие между собой племена и города-государства. Одним из самых сильных местных народов постепенно стали евреи.

В IV веке до н. э. Палестина была втянута в орбиту античной цивилизации. Сначала она оказалась под властью эллинистической династии Селевкидов, происходящей от полководца и бывшего телохранителя Александра Македонского Селевка Никатора, а затем подчинилась Римской империи.

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Во II веке н. э. иудеи подняли против римлян масштабное восстание, но потерпели поражение. Сотни тысяч были убиты, а большая часть оставшихся в живых изгнаны из родных мест. Еврейское большинство осталось (и сохранялось вплоть до византийской эпохи) только в отдельных населённых пунктах.

В VII веке Палестина ненадолго оказалась под властью персов, но была возвращена Византии Ираклием I, развернувшим в империи гонения на евреев. Впрочем, новый период византийского господства продолжался недолго. Спустя несколько лет к покорению Палестины приступили арабы, под влиянием которых большая часть коренного населения приняла исламскую культуру.

После почти 200-летнего господства крестоносцев в Палестину пришли египетские мамлюки, а в XVI веке она была завоёвана османским султаном Селимом I и на четыре столетия оказалась под властью Турции. В 1880 году население региона составляло около 450 тыс. человек, и только чуть более 5% из них были евреями. Однако уже в 1881—1882 годах состав населения Палестины начал стремительно меняться. В ходе Первой алии (первой волны переселения) в Палестину отправились тысячи евреев, которым из-за конфликтов с правыми консерваторами плохо жилось в России. В 1904—1914 годах в Палестину переехали ещё около 40 тыс. евреев, спасающихся на этот раз от Кишинёвского погрома и его последствий.

Двойная игра

Коренной перелом в истории Палестины, как и всего Ближнего Востока, произошёл в ходе Первой мировой войны. Британцы, оказавшиеся по другую сторону линии фронта от турок, начали идеологическую обработку влиятельных представителей арабского мира с тем, чтобы поднять их на восстание против Османской империи. В 1915 году англичане пообещали амиру Мекки Шарифу Хусейну бен Али поддержку в вопросе создания единого арабского государства, охватывающего Аравийский полуостров, Ирак и Левант, в обмен на организацию антитурецкого восстания. Получив от британцев оружие и военных советников, арабы восстали, однако, как оказалось, Лондон и не собирался выполнять взятые на себя обязательства.

В 1915—1916 годах дипломатические представители Великобритании и Франции провели ряд секретных встреч, договорившись разделить Ближний Восток между Лондоном и Парижем.

Кроме того, в 1917 году британский министр иностранных дел Артур Бальфур направил лорду Ротшильду декларацию, которую тот должен был передать Сионистской федерации Великобритании. В документе глава британского внешнеполитического ведомства от имени правительства поддержал идею создания «национального очага для еврейского народа» в Палестине.

Парижская мирная конференция 1919 года

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© Universal History Archive / UIG

На Парижской мирной конференции в 1919 году географический термин «Палестина» был закреплён за территориями современной Иордании, Израиля, Палестинской автономии и северо-запада Саудовской Аравии. Все эти земли передавались в управление официальному Лондону как подмандатная территория Лиги Наций.

«Заявляя о своих правах на Палестину, Великобритания руководствовалась несколькими факторами. Это и геополитика (так как Палестина позволяла установить эффективный контроль над всем Ближним Востоком), и экономика (так как здесь проходили важные торговые пути, а неподалеку располагались месторождения нефти), и моральное влияние — владеть Иерусалимом для британской короны было вопросом престижа. Таким образом британцы планировали компенсировать себе потери, понесённые в ходе войны», — рассказал в интервью RT политолог-востоковед доцент РГГУ Сергей Серёгичев.

На фоне переговоров о судьбе Палестины в регион устремилась новая волна еврейских переселенцев из охваченной войнами и революциями Восточной Европы.

В 1922 году Великобритании был официально передан мандат на Палестину, предусматривающий, помимо всего прочего, содействие еврейской иммиграции, создание условий для установления еврейского национального дома, но при этом подразумевающий защиту гражданских и религиозных прав населения вне зависимости от расы и религии.

29 сентября 1923 года мандат вступил в силу, и с этого момента контроль Великобритании над Палестиной стал официальным.

Итог невыполненных обещаний

Условия мандата вызвали недовольство у арабского большинства, и оно принялось бунтовать. В итоге британцы разделили свои ближневосточные колонии на несколько частей и ввели ограничения на еврейскую иммиграцию. Тем не менее в 1924—1928 годах в результате четвёртой волны переселения в Палестину прибыли ещё около 82 тыс. евреев, бежавших от вспышек антисемитизма в Польше и Венгрии. Всё это, наряду с тем, что еврейские предприниматели зачастую не желали брать на работу арабов, привело к росту арабского национализма и серии еврейских погромов. Тем не менее евреи продолжали прибывать в Палестину — в 1930-е годы их на это подвигла антисемитская политика Адольфа Гитлера.

Еврейские переселенцы на полях долины Хефер во время действия Британского мандата Палестины, 1935 год

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© Zoltan Kluger / GPO

Арабы, памятующие о не выполненных британцами обещаниях, в 1936 году подняли восстание. Британские попытки успокоить арабов и примирить их с евреями на заседаниях неких «советов» не увенчались успехом. В апреле между евреями и арабами начались вооружённые столкновения. С обеих сторон действовали организованные отряды самообороны. В 1937 году британские власти предложили разделить Палестину на арабские и еврейские территории, но эта идея совершенно не понравилась арабам, составляющим большую часть населения региона.

С осени 1937-го британцы принялись наводить порядок на Ближнем Востоке силой. Они распустили арабские органы самоуправления и стали активно бороться против повстанцев, используя гражданское население в качестве живого щита. Кроме того, британские власти ввели принцип коллективной ответственности, разрушая даже не принадлежавшие повстанцам арабские дома. Отдельные деревни были стёрты с лица земли залпами корабельных орудий. При сдаче в плен повстанцев могли расстрелять без суда и следствия. Вместе с тем мирные деревни были обязаны содержать за свой счёт британские гарнизоны.

Против восставших арабов было брошено около 20 тыс. британских солдат. В ходе боевых действий погибли порядка 5 тыс. арабов, 400 евреев и 200 англичан.

В 1939 году восстание постепенно сошло на нет. Британские власти утвердили квоту приёма мигрантов на уровне 75 тыс. за пять лет. В ходе Второй мировой войны и сразу после неё британские власти перехватывали суда с еврейскими мигрантами, следующими в Палестину, и отправляли их туда, откуда они прибыли, либо в третьи страны.

«Мыслили категориями XIX века»

За два с половиной десятилетия с момента начала действия мандата население Палестины увеличилось с 750 тыс. до 1,85 млн человек. Если ранее доля евреев составляла 11% от населения региона, то к концу войны — 33%. Уровень жизни в Палестине также рос, но это не помогало разрешить базовые противоречия. После завершения Второй мировой войны арабо-еврейский конфликт вспыхнул с новой силой.

В 1947 году Великобритания объявила о своём желании отказаться от мандата на Палестину, 14 мая 1948-го его действие было прекращено. Организация Объединённых Наций заявила о необходимости разделения Палестины на два государства: еврейское и арабское.

Провозглашение Государства Израиль, 1948 год

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© Jewish Chronical

Первое, Израиль, было создано сразу после предоставления региону независимости со стороны Великобритании. А арабское формально тогда не появилось, и с тех пор конфликт на Ближнем Востоке практически не затухает.

«Британия изначально недооценила мощь сионистского движения. Им просто не приходило в голову, что у них могут возникнуть проблемы из-за евреев, которые на момент получения мандата были достаточно малочисленными. Однако всё пошло совсем по-другому. Британия оказалась слаба, и она в известной мере опиралась в Палестине на еврейскую общину. Это не нравилось арабам. Лондон пытался управлять ситуацией, но у него не было на это сил», — отметил Сергей Серёгичев.

При этом, по его словам, Британия виновна в конфликте, разгоревшемся на Ближнем Востоке, лишь отчасти. «Беря на себя ответственность за Палестину, британцы думали, что если они этого не сделают, то регион у них попросту перехватят французы. Оформляя мандат, британские власти мыслили категориями не ХХ, а XIX века по принципу «есть колония — нужно брать». Но в итоге не рассчитали своих сил», — подчеркнул эксперт.

Востоковед доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко утверждает, что существующий на сегодняшний день ближневосточный конфликт связан в первую очередь с самим колониальным подходом европейских держав.

«Существовала политика образования искусственных государств. Вот из-за этого Ближний Восток теперь бурлит и кипит.

С одной стороны, британцы оставили после себя на Ближнем Востоке инфраструктуру и определённые институты, а с другой — политические руины. Они не были слишком сильно озабочены тем, как будут жить брошенные ими народы. При этом все европейцы на Ближнем Востоке действовали по принципу «разделяй и властвуй». Британцы сталкивали евреев с арабами, французы — алавитов с суннитами», — рассказал он.

По мнению эксперта, Ближний Восток играл в политике Великобритании вспомогательную роль, однако при этом из него выжимали всё, что могли. «Лондон в первую очередь интересовала судьба Индии и Египта с Суэцким каналом. Всё остальное было «геополитическим гарниром», обслуживавшим основные цели. Но не нужно думать, что из-за этого британцы относились к своим ближневосточным колониям лояльно. Например, если в Ираке при турках собирали налогов примерно на 1 млн фунтов, и то не всегда, то при англичанах сборы возросли до 5—6 млн, которые собирали до последнего пенни. И в Палестине ситуация была схожей. Это была классическая колониальная политика, и сегодня мир пожинает её плоды», — подытожил Сергей Демиденко.