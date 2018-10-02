«Искусство сопротивления»: RTД представил документальный фильм о жизни палестинцев

В понедельник, 1 октября, в эфир вышел документальный фильм RTД «Палестина: искусство сопротивления». Картина рассказывает о повседневной жизни рядовых палестинцев. Съёмочная группа побывала в заблокированном Израилем секторе Газа и на Западом берегу реки Иордан, познакомилась с легендарной Ахед Тамими, приговорённой к восьми месяцам тюрьмы за пощёчину израильскому солдату, и её семьёй. Палестина живёт в состоянии конфликта уже несколько десятилетий, и в этих условиях выросло не одно поколение. О буднях и борьбе простого народа рассказала в своём фильме журналист Марина Косарева.

Канал RTД 1 октября представляет документальный фильм «Палестина: искусство сопротивления». Во время съёмок ленты в регионе проходили «Марши возвращения» — массовые акции протеста жителей сектора Газа против блокады и захвата земель израильскими властями.

Весной 2018 года США приняли решение перенести своё посольство в Восточный Иерусалим. Это было расценено израильскими властями как признание их прав на Святой город, где находятся главные святыни не только иудаизма, но также ислама и христианства. Поэтому правящее в секторе Газа движение ХАМАС призвало население выходить на мирные акции протеста к линии соприкосновения с израильской стороной.

В фильме подробно показаны эти выступления: на безоружных людей градом сыплются слезоточивые снаряды, раздаются выстрелы. Каждый раз кто-то из митингующих получает ранение, нередко люди гибнут от пуль израильских солдат.

«Первый раз мы поехали туда в июне, сначала в район Западного берега, а потом уже в сектор Газа, где в то время продолжались протесты, — рассказала автор фильма Марина Косарева. — Некоторые правозащитники и журналисты жалуются, что их не пускали в сектор Газа, но у нас не было проблем. Для работы там нужно сначала получить специальное разрешение в Израиле».

Орудия смерти и произведения искусства

Проводником автора фильма в палестинском мире стала юная Жанна Тамими, сестра знаменитой Ахед Тамими, которая на момент начала съёмок ещё находилась в израильской тюрьме (девушка была приговорена к восьми месяцам заключения за пощёчину израильскому солдату).

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С самой Ахед команда RTД встретилась позднее. Для этого съёмочная группа специально вернулась на несколько дней в Палестину в июле, когда Ахед должна была выйти на свободу.

Жанна и Ахед Тамими живут в деревне Наби Салех на Западом берегу реки Иордан.

Вся земля здесь буквально усыпана газовыми гранатами, которые выпускают израильские силовики. Дети собирают их, а также патроны — из них потом делают подвески.

Линии искусства и войны тесно переплетаются в фильме: автор встречается с несколькими художниками. Наблус Наби Салех, например, рисует на листьях кактуса. Другой художник делает арт-объекты из осколков снарядов и пуль.

«Мы превращаем орудия смерти в произведения искусства. Эти пулями убивают палестинцев, а это сделанные из них скульптуры!» — говорит он.

«Мы превращаем орудия смерти в произведения искусства. Эти пулями убивают палестинцев, а это сделанные из них скульптуры!» — говорит один из героев картины.

RT

Съёмки проходили как на Западном берегу реки Иордан, так и в секторе Газа, где многие жители участвовали в протестах. Как считает автор фильма Марина Косарева, многие дети и подростки выходили на «Марши возвращения» от скуки.

«Детям и подросткам в Газе нечем заняться, и многие ходят на протесты, просто потому что это для них становится неким мероприятием. Во время маршей царит странная атмосфера — атмосфера смертельной вечеринки», — отмечает режиссёр.

При этом у жителей сектора Газа есть все основания для серьёзного недовольства, отмечает автор фильма: из-за блокады жизнь в регионе становится невыносимой.

«Когда мы были там, электричество включали на четыре часа в день, причём никто не знает, когда именно его включат, мы даже застревали в лифтах из-за этого, — рассказала Марина Косарева. — Канализация порой выходит прямо в море, можно себе представить, какой в ​​некоторых районах стоит запах!

Эпидемиологическая ситуация тяжёлая, нам говорили о том, что блокаду нужно разрушить как можно скорее, так как в Газе заканчиваются медикаменты. Если раньше израильтяне выпускали больных на лечение, то сейчас блокада усилилась, не выпускают даже в таких случаях».

Инвалиды, потерявшие ноги во время боев или обстрелов, создали свою футбольную команду. Кадр из фильма.

RT

Во время вооружённых конфликтов с Израилем многие из местных мужчин получили ранения, увечья. Инвалиды, когда-то потерявшие во время боев или обстрелов ноги, создали свою футбольную команду, они играют на костылях.

«Я смотрел игру... И задался вопросом, почему у нас нет таких команд, хотя так много инвалидов и ампутантов», — рассказал основатель местного клуба.

«Мы никогда не нападаем первыми»

Ответственность за тяжёлое положение, сложившееся в секторе Газа, несёт не только Израиль, но и руководство Западного берега реки Иордан, правительство Махмуда Аббаса, считает автор фильма. Пытаясь подчинить себе ХАМАС, ФАТХ урезала помощь сектору Газа.

Мало того, между двумя группировками долгое время продолжался вооружённый конфликт. Боестолкновения начались в 2006 году, преимущественно на территории сектора Газа. Конфликту предшествовало покушение на видного члена ХАМАС, совершённое боевиками ФАТХ. Стычки продолжались до 2014 года, но и потом отношения между военно-политическими кланами Палестины было сложно назвать безоблачными. Только в конце 2017 года ХАМАС и ФАТХ наконец подписали мирное соглашение, что вызвало недовольство израильских властей.

Такую позицию Тель-Авив демонстрировал и ранее. Например, после того как ФАТХ и ХАМАС прекратили конфликт в 2014 году, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отменил мирные переговоры с Палестиной, объяснив своё решение тем, что для Израиля ХАМАС является террористической организацией.

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Официальная позиция израильской стороны тоже отражена в фильме. Как считают в Тель-Авиве, вина за то, что в регионе не прекращается кровопролитие, лежит на ХАМАС. Многие израильтяне разделяют эту точку зрения.

«Когда Газа атакует Израиль, мы сбиваем ракеты. Мы никогда не нападаем первыми. В кого они целятся? В детей? В детсадовцев? И всё равно мир показывает пальцем на Израиль. Я не понимаю этого с моральной точки зрения», — говорит израильтянин в фильме.

Но не все жители Израиля поддерживают действия властей — есть и те, кто осуждает жёсткие меры Тель-Авива.

Среди палестинцев также можно услышать разные мнения. Например, молодые люди, встретившиеся авторам фильма в кафе, заявили, что совершенно не поддерживают «Марши возвращения» и считают их глупой затеей, сопряжённой с большим риском.

Кадр из фильма

«Я служу своей родине, потому что я жив, я получаю образование, женюсь, завожу детей. Я тоже служу своей стране, я не хочу умирать», — говорит один из молодых палестинцев.

Даже в условиях блокады эти люди стараются получать удовольствие от жизни, и, судя по всему, у них это получается. Ночью, когда не видны все разрушения, Газа похожа на обычный средиземноморский город.

«Люди очень дружелюбны, подходят поздороваться, видно, что они не привыкли к иностранцам, — говорит Марина Косарева. — Всё, что нужно даже тем, кто не поддерживает марши на границе с Израилем, — чтобы вернулись границы 1967 года».



Полную версию фильма смотрите на сайте RTД.