«Ощущение звенящего холода»: на RTD прошла премьера фильма о жизни послевоенного Мосула

В среду, 19 сентября, RTD представил фильм «Мосул между войной и миром». Героями картины стали сотрудники местного корпуса гражданской обороны (аналога российского МЧС), иракские спецназовцы и простые горожане, среди которых и родственники бывших боевиков «Исламского государства»*. Они рассказывают, чем живёт сегодня иракский мегаполис, несколько лет бывший одним из оплотов ИГ в регионе и разрушенный в ходе наступления армии Ирака и сил коалиции США. Здесь всё напоминает о недавних трагических событиях — разбомбленные кварталы, необезвреженные мины, незахороненные останки погибших боевиков и горожан. Автор ленты Анастасия Трофимова отмечает, что война разделила людей и трудно сказать, сколько времени им потребуется, чтобы преодолеть эту пропасть и вернуться к мирному сосуществованию.

Съёмочная группа RTD побывала в иракском Мосуле, медленно приходящем в себя после почти трёх лет под властью «Исламского государства»* и разрушительных бомбардировок, которые вели иракские военные и силы коалиции США. По итогам поездки вышел документальный фильм «Мосул между войной и миром», который был представлен широкой аудитории 19 сентября.

«Эти чувства невозможно описать»

Зритель знакомится с бытом сотрудников местного корпуса гражданской обороны — аналога российского МЧС. Один из героев фильма, Мохаммед, служит в корпусе уже семь лет, сейчас он и его коллеги заняты поиском трупов, до сих пор остающихся под руинами зданий Старого города — центрального района Мосула, ставшего последним оплотом игиловцев, которые согнали туда тысячи мирных граждан, прикрываясь ими как живым щитом.

«Когда мы впервые прибыли в Старый Мосул, я увидел сотни трупов мирных жителей, — рассказывает он. — А ведь это был район, в котором мы играли детьми и росли! Эти чувства невозможно описать. Тебя переполняет печаль, отчаяние, ведь ты видишь, что твой дом, дома твоих соседей полностью разрушены. Перед тобой возникают картины: как было тогда и как стало теперь...»

Работа Мохаммеда и его коллег не только тяжела психологически, но и опасна. Ведь город до конца не разминирован, и среди обломков зданий легко натолкнуться на мину, а на телах мёртвых боевиков зачастую надет пояс шахида. В фильме есть моменты не для слабонервных, когда поисковая команда выносит из руин полуразложившиеся трупы. Но для службы гражданской обороны эти жуткие картины стали едва ли не рутинными.

В результате бомбардировок иракских ВС и сил коалиции, возглавляемой США, городу был нанесён огромный урон. Под развалинами оказались погребёнными как местные жители, так и террористы. Только из Старого города, бывшего последним оплотом джихадистов, после прекращения боевых действий были вывезены более 36 тыс. тел (на момент съёмок).

Напомним, 21 июля 2017 года иракские войска при поддержке коалиции, возглавляемой США, выбили ИГ с большей территории Мосула. Начиная с 2014 года город покинули около миллиона человек, кто-то бежал от зверств сторонников лидера игиловцев Абу-Бакра аль-Багдади, а кто-то спасался от «освободительных» бомбардировок.

RT

Сейчас люди постепенно возвращаются домой, обстановка медленно улучшается, хотя предстоит сделать ещё очень много, чтобы Мосул стал похож на тот мегаполис, которым был до войны. По оценкам иракских властей, на реконструкцию города и восстановление северных и западных районов Ирака потребуется $100 млрд.

После того, как Мосул вернулся под контроль законных властей, здесь начались массовые аресты предполагаемых членов ИГ и их сподвижников, а также были отмечены случаи самосуда. Однако часто доказательств причастности людей к «Исламскому государству» оказывается недостаточно, и силы спецназа вынуждены работать почти вслепую. За последний год по всему Ираку были задержаны 19 тыс. человек. Иракский спецназ (SWAT) взял съёмочную группу RTD на несколько операций по задержанию предполагаемых джихадистов.

«Перед съёмками рейда нас предупредили, что это может быть небезопасно, так как задерживаемые иногда оказывают вооружённое сопротивление. Такое бывает, и многие спецназовцы получали ранения. Но нам повезло», — рассказала в беседе с RT автор фильма Анастасия Трофимова.

RT

Не всё увиденное в Мосуле съёмочной группой RTD попало в фильм, некоторые эпизоды остались за кадром. Известно, что во время расцвета ИГ, одним из страшных роликов, запущенных группировкой в сеть, была запись казни группы людей — их утопили в клетке. По случайному совпадению съёмочная группа RTD жила как раз рядом с военным комплексом, где произошла эта расправа, отмечает автор ленты.

«Так получилось, что мы познакомились почти со всеми родственниками жертв этой страшной казни. Но этой линии уже не хватило места в фильме по хронометражу», — рассказала Трофимова.

Глубокая пропасть

Авторы фильма предоставили жителям Мосула возможность самим рассказать, кто, по их мнению, виноват в том, что их родной город на время превратился в ад на Земле.

Многие винят США, ведь после того, как американская коалиция свергла в 2003 году режим Саддама Хусейна, временное правительство распустило армию побеждённой стороны. Почти полмиллиона солдат и офицеров в одночасье оказались на улице — это в результате привело к тому, что многие из них вступили в группировки антиамериканских повстанцев, из которых в результате сформировалось ИГ.

RT

Спустя десятилетие, к 2014 году, «Исламское государство» набрало силу. Хаос, который породила проамерканская администрация, с небрежностью относившаяся к суннитско-шиитскому балансу в регионе, привёл к тому, что часть населения Мосула увидела в ИГ потенциальных спасителей от проамериканского и преимущественно шиитского правительства Ирака. Сегодня бывшие боевики и их семьи оправдывают своё решение нищетой.

«Население Мосула приняло игиловцев тепло, потому что они пообещали нам открыть дороги, рынки, предоставить рабочие места», — говорит электрик из Мосула Самир, трое братьев которого записалось в ИГ.

После падения «Исламского государства» семьи бывших игиловцев стали подвергаться гонениям со стороны остальной части населения, и им нечего возразить в ответ на упрёки о оскорбления. Война не прошла бесследно, и вражда продолжает разделять людей. Для кого-то проклясть ИГ — то же самое, что отречься от своих мужей и братьев, которые встали в своё время на службу «халифату», а для кого-то ИГ — мучители и убийцы, чьё нашествие обернулось трагедией и потерей близких, отмечает Трофимова.

«Многих до сих пор не оставляет чувство несправедливости, ведь пострадавшие от ИГ люди понимают, что наказать всех виновных не получится, ведь сейчас уже непонятно, кто и чем занимался в те годы, следы спутались, — рассказала автор фильма. — Когда ИГ только-только пал, местные жители начали устраивать самосуд над бывшими сторонниками «халифата», часто с сомнительными доказательствами их вины».

Как пояснила Трофимова, довольно распространённое мнение, согласно которому к ИГ примкнули все сунниты, неверно. Но это не так, хотя ИГ и пришло под суннитским лозунгом, это совершенно не означает, что все сунниты их приняли — об этом говорят результаты последних иракских выборов, где в преимущественно суннитском Мосуле большинство голосов получил шиитский кандидат.

«После войны Мосул оказался разделён, его жители до сих пор очень разобщены, — говорит Анастасия Трофимова. — Когда находишься там, не покидает ощущение некого звенящего холода, психологического. Мы пытались понять, насколько глубока эта пропасть, и она действительно глубока — ведь практически все в городе живут с какой-то личной болью, связанной с периодом, когда здесь была власть ИГ. Почти у всех в семье кто-то погиб в те годы, с одной или с другой стороны. Сейчас жителям Мосула предстоит строить мир заново».

Смотрите полную версию фильма на канале RTД.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.