«Взрывоопасная ситуация»: что стоит за новой волной протестов в иракской Басре

За последние несколько дней тысячи людей вышли на массовые демонстрации в южной иракской провинции Басра. Участники протестов напали на консульство Ирана и нефтяной комплекс «Западная Курна — 2», подожгли штабы шиитских военизированных формирований и несколько госучреждений. Власти страны объявили чрезвычайное положение. Миссия ООН в Ираке призвала Багдад принять решительные меры против насилия. На ком лежит ответственность за новую волну беспорядков — в материале RT.

В миссии ООН осудили протесты в иракской провинции Басра и призвали принять решительные меры против зачинщиков насилия. Соответствующее заявление сделал специальный представитель Генсека ООН, глава миссии по оказанию помощи Ираку (UNAMI) Ян Кубиш.

«Специальный представитель осуждает насилие в Басре... и призывает власти обеспечить законность и порядок и принять решительные меры против зачинщиков насилия, против провокаторов и злоумышленников с разрушительной политической программой действий, направленной на то, чтобы посеять хаос», — написал он на своей странице в Facebook.

Протесты и беспорядки начались в Басре после массового отравления десятков тысяч человек некачественной питьевой водой. В результате столкновений была нарушена работа объектов инфраструктуры, что привело к перебоям с подачей электроэнергии.

После нападения на иранское консульство власти Ирака усилили меры по защите иностранных дипмиссий. Кроме того, глава МВД Ирака Касем аль-Араджи отметил, что сотрудники полиции, применившие силу к протестующим, будут наказаны вплоть до увольнения.

Как сообщили в МИД России, обстановка в районе российского генконсульства в Басре контролируется иракскими силовыми структурами.

«По информации из генконсульства России в Басре, обстановка в районе этого росзагранучреждения, а также вокруг нефтегазовых объектов, на которых работают представители российских компаний, контролируется иракскими силовыми структурами», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД России отметили, что акции протеста связаны с «недовольством населения высоким уровнем безработицы и плохим состоянием социальной инфраструктуры», а усиление протестов произошло после массового отравления питьевой водой и перебоев с подачей электричества.

«Руководство Ирака принимает дополнительные меры для скорейшего урегулирования ситуации, надёжного обеспечения безопасности иностранных консульских представительств в Басре», — подчеркнули в МИД.

По данным иракского Минздрава, всего с начала новой волны столкновений погибли более десяти человек. Премьер-министр Хейдар аль-Абади призвал членов парламента не использовать ситуацию в политических целях, а направить силы на разрешение гуманитарного кризиса в провинции.

«Претензии жителей Басры — отсутствие электричества, воды и рабочих мест — справедливы, и парламент должен ответить на них», — отметил аль-Абади.

Зыбкое перемирие

После прибытия в город армейских отрядов ситуация стабилизировалась. ТАСС сообщает, что протестующие согласились прекратить акции в ответ на введённый властями комендантский час. Иракский парламент собирается провести специальное заседание, посвящённое ситуации в регионе.

Сообщения о захвате заложников на одном из месторождений, разрабатываемом российской компанией «ЛУКОЙЛ» в 65 км от Басры, которые не подтвердились, можно расценивать как действия внешних сил, направленных на подрыв присутствия России в регионе, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Что касается попыток захвата «Западной Курны — 2», то это похоже на усилия неких антироссийских сил, которые решили использовать ситуацию для того, чтобы выдавить российские компании из Ирака. Причём это могут быть только внешние игроки, потому что внутри Ирака сил, настроенных враждебно к России, нет», — подчеркнул эксперт.

Конфессиональная вражда

В том, что протестующие атаковали офис шиитского ополчения и посольство Ирана, нет ничего странного, отметила в беседе с RT старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова. По её словам, в последнее время влияние Ирана в регионе заметно выросло — к примеру, Тегеран финансирует и обучает шиитскую милицию.

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«Большая часть иракского населения — это мусульмане-шииты, их больше, чем суннитов. Нужно отметить, что иракские шииты, хотя во многом и сотрудничают с иранской шиитской общиной, вовсе не находятся под полным влиянием Тегерана. Напротив, у духовного лидера иракских шиитов аятоллы Али Систани есть разногласия с Тегераном. Но страны начали сближаться, на это указывает очень многое — хотя бы переговоры об отказе от доллара во взаимных расчётах», — пояснила Фёдорова.

Об отказе Ирана и Ирака от использования американской денежной единицы и переходе на национальные валюты в торговых операциях в начале сентября сообщил председатель ирако-иранской торговой палаты Яхъя аль-Исхак. Он добавил, что в некоторых случаях будет предусмотрена система взаимовыгодного обмена. По его словам, годовой торговый оборот между двумя странами составляет в среднем $8 млрд.

По словам Ирины Фёдоровой, на протяжении долгого времени в Ираке стоял вопрос о том, чтобы шиитская часть общества была соразмерно представлена в иракских органах власти. На последних выборах в стране победу одержали шиитские движения, что не может не раздражать суннитские партии.

«Недовольны таким положением дел и в Вашингтоне, так как американцы сейчас делают ставку именно на иракских суннитов и явно не хотят роста иранского влияния в регионе. Во многом эта волна протестов может быть связана с тем, что США хотят сместить баланс сил, отодвинув Иран от Ирака. Для этого достаточно субсидировать и подогревать те антииранские силы, которые уже есть в Ираке», — считает эксперт.

Reuters

Со времён Саддама

Южная провинция Басра была относительно спокойным местом, так как после вторжения армии США в 2003 году там не велось боевых действий. Местные шиитские элиты смогли получить доступ к власти после окончания репрессий со стороны суннитов.

«При Саддаме Хусейне, который был суннитом, положение шиитского большинства было незавидным. Тогда Штаты всячески пытались сократить суннитское влияние, не задумываясь о том, что это может привести к доминированию в регионе Ирана. Когда же Вашингтон осознал последствия этой политики, американцы взяли курс на поддержку иракских суннитов», — пояснила Фёдорова.

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Нынешняя социально-экономическая ситуация в Ираке близка к кризису, считает Борис Долгов. По его словам, проблемы в стране начались после свержения режима Саддама Хусейна, когда едва не произошёл развал государства.

«В те годы к власти приходили люди, лояльные США, но не всегда соответствующие занимаемым должностям. Ситуация усугубилась после появления «Исламского государства»*, в ходе борьбы с которым был разрушен Мосул. В итоге всё это привело к обнищанию населения и социальном расслоению. И значительная доля ответственности за этот кризис лежит на США», — подчеркнул Долгов в интервью RT.

Эксперт отметил, что в данной ситуации свою роль играет не только недовольство внешних игроков, но и внутриполитические процессы.

«То же «Исламское государство» не появилось ниоткуда, его лидеры сыграли на недовольстве суннитского населения правлением шиитов. Именно с шиитской гегемонией и предлагало бороться ИГ путём создания суннитского халифата. ИГ было разгромлено, но сближение Ирака с Ираном всё так же раздражает суннитскую часть иракского общества. И это тоже объясняет причины возникновения взрывоопасной ситуации на юге Ирака», — подытожил Борис Долгов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.