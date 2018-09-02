Эксперт оценил отказ Ирака от доллара в торговле с Ираном

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Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН оценил отказ Ирака от доллара в торговле с Ираном в пользу национальных валют.
Эксперт оценил отказ Ирака от доллара в торговле с Ираном
  • © pixabay.com

«Торговля между Ираком и Ираном небольшая. Причём главный экспортный товар у этих стран одинаков — это нефть. Поэтому этот небольшой торговый объём они могут легко обслуживать собственными валютами», — сказал он.

По его словам, попытки перехода на национальные валюты совершенно понятны, имеют перспективу и могут развиваться, но радикальный переход на такую торговлю между странами пока невозможен.

Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ответные меры Турции на пошлины США.

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