Эксперт оценил отказ Ирака от доллара в торговле с Ираном
- © pixabay.com
«Торговля между Ираком и Ираном небольшая. Причём главный экспортный товар у этих стран одинаков — это нефть. Поэтому этот небольшой торговый объём они могут легко обслуживать собственными валютами», — сказал он.
По его словам, попытки перехода на национальные валюты совершенно понятны, имеют перспективу и могут развиваться, но радикальный переход на такую торговлю между странами пока невозможен.
Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ответные меры Турции на пошлины США.