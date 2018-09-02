Ирак отказался от доллара в торговле с Ираном в пользу национальных валют

Короткая ссылка
Багдад и Тегеран будут использовать национальные валюты при осуществлении торговых операций. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на председателя ирако-иранской торговой палаты Яхъя аль-Исхака.
Ирак отказался от доллара в торговле с Ираном в пользу национальных валют
  • ©pixabay.com

«Мы отказались от долларовых операций, большинство торговых сделок будут осуществляться в евро, иранских риалах и иракских динарах», — рассказал он.

При этом аль-Исхак добавил, что в некоторых случаях будет предусмотрена система взаимовыгодного обмена.

По его словам, годовой торговый оборот между двумя странами составляет в среднем $8 млрд.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости положить конец доминированию доллара в международной торговле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить