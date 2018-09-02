Ирак отказался от доллара в торговле с Ираном в пользу национальных валют

Багдад и Тегеран будут использовать национальные валюты при осуществлении торговых операций. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на председателя ирако-иранской торговой палаты Яхъя аль-Исхака.

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«Мы отказались от долларовых операций, большинство торговых сделок будут осуществляться в евро, иранских риалах и иракских динарах», — рассказал он. При этом аль-Исхак добавил, что в некоторых случаях будет предусмотрена система взаимовыгодного обмена. По его словам, годовой торговый оборот между двумя странами составляет в среднем $8 млрд. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости положить конец доминированию доллара в международной торговле.