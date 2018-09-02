Эрдоган выступил за прекращение доминирования доллара в мировой торговле
- Reuters
Об этом сообщает Anadolu.
#Эрдоган призвал положить конец доминированию доллара https://t.co/FRwdh0URNx#Турция#Кыргызстан#Россия#С400#экономика#долларpic.twitter.com/7dw2fzxg15— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 2 сентября 2018 г.
«Необходимо положить конец господству доллара в международной торговле, используя расчёты в национальных валютах», — уточнил он.
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готовится вести торговлю со своими партнёрами, в том числе с Россией, в национальных валютах.