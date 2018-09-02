Эрдоган выступил за прекращение доминирования доллара в мировой торговле

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе бизнес-форума Турция — Киргизия в Бишкеке заявил о необходимости положить конец доминированию доллара в международной торговле.
Эрдоган выступил за прекращение доминирования доллара в мировой торговле
  • Reuters

Об этом сообщает Anadolu.

«Необходимо положить конец господству доллара в международной торговле, используя расчёты в национальных валютах», — уточнил он.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готовится вести торговлю со своими партнёрами, в том числе с Россией, в национальных валютах.

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