Эрдоган выступил за прекращение доминирования доллара в мировой торговле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе бизнес-форума Турция — Киргизия в Бишкеке заявил о необходимости положить конец доминированию доллара в международной торговле.

Об этом сообщает Anadolu.

«Необходимо положить конец господству доллара в международной торговле, используя расчёты в национальных валютах», — уточнил он.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готовится вести торговлю со своими партнёрами, в том числе с Россией, в национальных валютах.