СМИ: Аэропорт иракской Басры подвергся ракетному обстрелу из «Катюши»

Международный аэропорт иракской Басры подвергся ракетному обстрелу со стороны неизвестных, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей аэропорта.

BREAKING: An official at Iraq's Basra airport says unknown assailants have fired three Katyusha rockets at the airport, adding that no casualties were reported. https://t.co/N1SxG1Vkbh — The Associated Press (@AP) 8 сентября 2018 г.

По данным агентства, три ракеты, выпущенные из артиллерийской установки «Катюша», разорвались на территории аэродрома. О пострадавших не сообщается.

Отмечается, что ракетная атака не повлияла на осуществление рейсов.

Ранее в иракской Басре демонстранты атаковали пожарные машины. По последним данным, в результате протестов два человека погибли и 45 пострадали.

Также стало известно, что протестующие подожгли иранское консульство и один из президентских дворцов в центре Басры.