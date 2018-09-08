СМИ: Аэропорт иракской Басры подвергся ракетному обстрелу из «Катюши»

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Международный аэропорт иракской Басры подвергся ракетному обстрелу со стороны неизвестных, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей аэропорта.
СМИ: Аэропорт иракской Басры подвергся ракетному обстрелу из «Катюши»
  • ©wikipedia

По данным агентства, три ракеты, выпущенные из артиллерийской установки «Катюша», разорвались на территории аэродрома. О пострадавших не сообщается.

Отмечается, что ракетная атака не повлияла на осуществление рейсов.

Ранее в иракской Басре демонстранты атаковали пожарные машины. По последним данным, в результате протестов  два человека погибли и 45 пострадали.

Также стало известно, что протестующие подожгли иранское консульство и один из президентских дворцов в центре Басры.

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