СМИ: Аэропорт иракской Басры подвергся ракетному обстрелу из «Катюши»
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BREAKING: An official at Iraq's Basra airport says unknown assailants have fired three Katyusha rockets at the airport, adding that no casualties were reported. https://t.co/N1SxG1Vkbh— The Associated Press (@AP) 8 сентября 2018 г.
По данным агентства, три ракеты, выпущенные из артиллерийской установки «Катюша», разорвались на территории аэродрома. О пострадавших не сообщается.
Отмечается, что ракетная атака не повлияла на осуществление рейсов.
Ранее в иракской Басре демонстранты атаковали пожарные машины. По последним данным, в результате протестов два человека погибли и 45 пострадали.
Также стало известно, что протестующие подожгли иранское консульство и один из президентских дворцов в центре Басры.