Число пострадавших при протестах в иракской Басре увеличилось до 45
«В результате протестов в Басре сегодня, в пятницу, два демонстранта погибли, 45 человек пострадали, из них двое — сотрудники сил безопасности», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 11 пострадавших в ходе протестов в Ираке. Также стало известно, что протестующие подожгли иранское консульство и один из президентских дворцов в центре Басры.
Тысячи демонстрантов требуют от властей улучшения ситуации со снабжением Басры чистой питьевой водой и электричеством.