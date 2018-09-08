Число пострадавших при протестах в иракской Басре увеличилось до 45

По последним данным, два человека погибли, 45 получили ранения в результате протестов в Басре на юго-востоке Ирака. Об этом говорится в заявлении представителя Министерства здравоохранения Ирака Сейфа аль-Бадра.

«В результате протестов в Басре сегодня, в пятницу, два демонстранта погибли, 45 человек пострадали, из них двое — сотрудники сил безопасности», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 11 пострадавших в ходе протестов в Ираке. Также стало известно, что протестующие подожгли иранское консульство и один из президентских дворцов в центре Басры.

Тысячи демонстрантов требуют от властей улучшения ситуации со снабжением Басры чистой питьевой водой и электричеством.