Госдеп осудил насилие в отношении дипломатов в иракской Басре

Соединённые Штаты осуждают насилие в иракском городе Басра, где участники беспорядков подожгли консульство Ирана. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

«Согласно иракской Конституции, право на мирные протесты и обязанность защищать общественную и частную собственность идут рука об руку. США осуждают насилие против дипломатов, включая то, что произошло сегодня в Басре», — говорится в заявлении Науэрт.

Ранее МИД Бахрейна призвал подданных королевства покинуть Ирак из-за бушующих в стране беспорядков.

7 сентября сообщалось об одном погибшем и 11 пострадавших в ходе протестов в Ираке. Также стало известно, что протестующие подожгли иранское консульство и один из президентских дворцов в центре Басры.

Тысячи демонстрантов требуют от властей улучшения ситуации со снабжением Басры чистой питьевой водой и электричеством.