Госдеп осудил насилие в отношении дипломатов в иракской Басре
«Согласно иракской Конституции, право на мирные протесты и обязанность защищать общественную и частную собственность идут рука об руку. США осуждают насилие против дипломатов, включая то, что произошло сегодня в Басре», — говорится в заявлении Науэрт.
Ранее МИД Бахрейна призвал подданных королевства покинуть Ирак из-за бушующих в стране беспорядков.
7 сентября сообщалось об одном погибшем и 11 пострадавших в ходе протестов в Ираке. Также стало известно, что протестующие подожгли иранское консульство и один из президентских дворцов в центре Басры.
Тысячи демонстрантов требуют от властей улучшения ситуации со снабжением Басры чистой питьевой водой и электричеством.