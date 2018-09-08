Госдеп осудил насилие в отношении дипломатов в иракской Басре

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Соединённые Штаты осуждают насилие в иракском городе Басра, где участники беспорядков подожгли консульство Ирана. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

«Согласно иракской Конституции, право на мирные протесты и обязанность защищать общественную и частную собственность идут рука об руку. США осуждают насилие против дипломатов, включая то, что произошло сегодня в Басре», — говорится в заявлении Науэрт.

Ранее МИД Бахрейна призвал подданных королевства покинуть Ирак из-за бушующих в стране беспорядков.

7 сентября сообщалось об одном погибшем и 11 пострадавших в ходе протестов в Ираке. Также стало известно, что протестующие подожгли иранское консульство и один из президентских дворцов в центре Басры. 

Тысячи демонстрантов требуют от властей улучшения ситуации со снабжением Басры чистой питьевой водой и электричеством.

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