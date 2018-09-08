МИД Бахрейна призвал подданных королевства покинуть Ирак из-за бушующих в стране беспорядков

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В Министерстве иностранных дел Бахрейна призвали подданных королевства покинуть Ирак из-за массовых протестов, которые проходят в городе Басра. Об этом сообщает BNA.

«В связи с обстоятельствами и текущим развитием ситуации, которая наблюдается в братской республике Ирак, Министерство иностранных дел призывает всех граждан, находящихся на иракской территории, незамедлительно покинуть её», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 11 пострадавших в ходе протестов в Ираке.

Тысячи демонстрантов требуют от властей улучшения ситуации со снабжением Басры чистой питьевой водой и электричеством.

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